石川県の伝統工芸36産地から約15,000点が一堂に。国内最大級の工芸の祭典「いしかわ伝統工芸フェア 2026」2月6日(金)-2月8日(日)、東京・有楽町にて開催

株式会社Culture Generation Japan

株式会社Culture Generation Japan（所在地：東京都中央区、代表取締役：堀田 卓哉）は、2月6日(金)から2月8日(日)の3日間、東京国際フォーラムにて開催される国内最大級の工芸の祭典「いしかわ伝統工芸フェア 2026 -ISHIKAWA CRAFT PRIDE-」（以下、本イベント）をサポートいたします。

■WEB： https://ishikawa-kougei-fair.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/ishikawa_craft_pride/

いしかわ伝統工芸フェア 2026 -ISHIKAWA CRAFT PRIDE- 開催イメージ

江戸時代、加賀藩主・前田家が推し進めた文化振興策によって、九谷焼をはじめとする焼き物、輪島塗、山中漆器や金沢漆器に代表される漆芸、加賀友禅、牛首紬や加賀繍などの着物、現在も金箔の全国シェア99％を誇る金沢箔、 漆芸や木工芸の技を盛り込んだ金沢仏壇や七尾仏壇など、石川県には華やかな36業種の伝統的工芸品が現代まで受け継がれています。また、人口あたりの人間国宝数や日本伝統工芸展の入選者数で20年以上にわたり全国1位（人口100万人あたり61.3人 *1）を誇るトップクラスの文化地域とも言われています。

*1：出典：公益財団法人いしかわ県民文化振興基金 https://www.ishikawabunka.jp/culture/statistics.html

見て触れて買える、36産地から選び抜かれた約15,000点もの石川の伝統工芸品

本イベントは、＜ISHIKAWA CRAFT PRIDE＞をテーマに、作り手、使い手、両者のつながりを生み出していく場でありたいとの思いのもと開催される、石川県の伝統工芸36産地から選び抜かれた約15,000点もの伝統工芸品とつくり手が集い、すべて見て触れて買える、国内最大級の工芸の祭典です。

能登半島地震の被災地から再生した器、パティシエ・辻口博啓氏とコラボレーションも

輪島塗珠洲焼能登上布

伝統工芸品の展示販売のほか、＜ISHIKAWA REBORN＞と題し、能登半島地震で被災した工芸産地の新たな一歩として、失われた工房から生まれた新作、再生した素材から生まれた器などの展示やパティシエ・辻口博啓氏とコラボレーションした限定商品も販売いたします。このほか、7日(土)には加賀蒔絵や友禅など実際に伝統工芸の手技を体験できる工芸ワークショップ、8日(日) には加賀の伝統工芸である加賀友禅、牛首紬、加賀繍の最新作を発表する着物ショーも開催します。年に一度の工芸の祭典にぜひ足をお運びください。

〈工芸ワークショップ〉

■日程：2月7日(土)11:00-

■プログラム

・11:00- ｜A 加賀蒔絵体験 \4,400（税込）、B 加賀刺繍体験 \2,000（税込）

・13:00- ｜C 友禅手描き体験 \2,000（税込）、D 腕輪念珠体験 \3,300（税込）

・14:30- ｜E 輪島塗沈金体験 \4,400（税込）

■参加方法：事前予約は以下URLよりお申し込みください。当日も枠が空いている場合はご参加いただけます。

https://ishikawa-kougei-fair.jp/2-11/

*料金は当日会場受付でお支払いください

〈加賀着物ショー〉

■日程：2月8日(日)11:00- / 13:00-

いしかわ伝統工芸フェア 2026 -ISHIKAWA CRAFT PRIDE-

■日時：

2月6日(金)14:00-17:00

2月7日(土)10:00-17:00

2月8日(日)10:00-16:00

*2月6日(金)10:00-14:00はバイヤー、関係者様のみご来場いただけます

■場所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1 東京国際フォーラムB1 ロビーギャラリー

■参加費：入場無料

■URL：https://ishikawa-kougei-fair.jp/

■出展者：

・輪島塗：塩安漆器工房 藹庵aian/ 輪島塗製造販売元 藤八屋/ 輪島塗 銀の漆器 中津漆器店/茶の湯漆芸 茶平一斉/ 輪島塗 坂口漆器店/ 伝統工芸輪島塗 加藤漆器店/ 輪島塗 千舟堂/ 中島忠平漆器店/岡山至鳳堂/ 川崎漆器店/ 輪島 采色塗なか門/ 小西堂

・山中漆器：うつわ屋漆光堂/ 漆工房大島

・金沢漆器：漆器の（株）能作/ 金沢漆器商工業協同組合

・金沢仏壇：金沢仏壇商工業協同組合

・金沢箔：金箔ジュエリーGold Knot/ 石川県箔商工業協同組合

・加賀友禅：（協）加賀染振興協会

・加賀繍：石川県加賀刺繍協同組合

・牛首紬：牛首紬・加賀乃織座

・能登上布：能登上布・織元（株）山崎麻織物工房

・珠洲焼：珠洲焼創炎会

・檜細工：白山深瀬桧細工保存会

・その他：KOGEI Art Gallely 銀座の金沢

■工芸ワークショップ

日程：2月7日(土)11:00-

プログラム

・11:00- ｜A 加賀蒔絵体験 \4,400（税込）、B 加賀刺繍体験 \2,000（税込）

・13:00- ｜C 友禅手描き体験 \2,000（税込）、D 腕輪念珠体験 \3,300（税込）

・14:30- ｜E 輪島塗沈金体験 \4,400（税込）

■加賀着物ショー

日程：2月8日(日)11:00- / 13:00-

■主 催：石川県伝統産業合同見本市実行委員会

■構 成：石川県伝統産業振興協議会／石川県／金沢市／七尾市／小松市／輪島市／珠洲市／加賀市／羽咋市／白山市／能美市／川北町／金沢商工会議所

■後 援：石川県商工会議所連合会／石川県商工会連合会／（株）北國新聞社

会社概要

企業名：株式会社Culture Generation Japan

所在地：東京都中央区日本橋横山町5-18 TOIビル

代表者：代表取締役 堀田卓哉

URL：https://www.culgene.jp/