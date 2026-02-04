世界初※1、宇宙開発と家庭向けでんきサービスを連動「流れ星でんき」を2026年2月４日から提供開始

auエネルギー＆ライフ株式会社

auエネルギー＆ライフ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 茂、以下：auエネルギー＆ライフ）は、世界初の人工流れ星を目指す宇宙エンターテインメント分野のスタートアップ企業、株式会社ALE（エール、本社：東京都港区、代表取締役/CEO：岡島礼奈、以下ALE）と、人工流れ星実証プロジェクト「Starlight Challenge」においてコーポレートパートナーシップを締結しました。

本パートナーシップにて、「auでんき」の仕組みを活用した電力プラン「流れ星でんき」を、2026年2月4日から全国※2で提供開始します。

■コーポレートパートナー締結について

auエネルギー＆ライフは、「でんきのチカラで未来をツナぐ」という企業理念のもと、エネルギーを単に供給するものではなく、暮らしや社会と未来をつなぐ存在として捉えています。

ALEが推進する人工流れ星実証プロジェクト「Starlight Challenge」は、人工流れ星を流すという前例のない宇宙技術の実証に挑戦すると同時に、科学技術を通じて人々の関心や好奇心を喚起し、新たな体験価値を社会に届けることを目指す取り組みです。

エネルギーを通じて暮らしに新たな価値を創造していくという当社の考え方と、科学技術を身近な体験として社会にひらいていこうとする同プロジェクトの考えが重なる点に着目し、このたびコーポレートパートナーとしての締結に至りました。

■本サービス提供の背景について

2016年4月の電力小売全面自由化以降、電気は「自由に選べるサービス」となり、料金の安さやポイント還元、セット割引など、価格や利便性を重視して選ばれてきました。

一方で近年、再生可能エネルギーの普及や脱炭素への関心の高まり、太陽光発電や蓄電池、EVの導入拡大などを背景に、でんきサービスは、暮らし方や価値観と結びつく存在へと変化しています。

こうした環境変化を踏まえ、電気を暮らしの中で新たな価値や体験につながるサービスを届けていくことが、これからのでんきサービスに求められる役割だと考えています。

■新たな家庭向けでんきプラン「流れ星でんき」について

「流れ星でんき」は、家庭向けのでんき契約プランです。本プランをご契約いただくことで、ALEが推進する人工流れ星実証プロジェクトの取り組みを後押しすることができます。

また、「流れ星でんき」をご契約のお客さまには、会員特典として、人工流れ星の実験や開発の舞台裏に触れ、科学やテクノロジーを学ぶ機会を提供します。

日常の電気利用を通じて、宇宙開発や先端技術とつながる体験を提供する、新しいでんきプランです。

・詳細URL：https://nagareboshi-denki.com/

■「流れ星でんき」の特長

１. 一般的な電気料金水準で利用可能

電気料金は、地域電力会社が提供する一般的な電力小売プランを参考にした料金水準です※３。電力の供給は、これまでと同様に既存の地域電力会社の送電網を利用するため、電気の品質や安定性は変わりません。

２. 初期費用・切替費用は原則不要

初期費用や切替に費用は原則不要※4で、インターネットから簡単に申し込みが可能です。

■「流れ星でんき」 メンバーシップ特典一覧※5

・特典１. 宇宙開発のお仕事体験

内容：人工衛星の組み立て工程や各種試験の様子を、ALEスタッフとともに見学・モニタリングし、宇宙開発の現場を体感できる体験

開催・実施頻度：人工衛星の開発期間中／約2ヶ月に1回・不定期

・特典２. 人工流れ星 開発現場の見学

内容：人工流れ星衛星の開発拠点や、放出試験・発光実験の現場に特別招待

開催・実施頻度：約2ヶ月に1回・不定期

・特典３. 人工流れ星 観測会への優先招待

内容：会員限定または優先枠で参加できる人工流れ星観測イベントへの招待

開催・実施頻度：人工流れ星ミッション実施時

・特典４. 会員限定イベントへの招待

内容：開発チームとの交流イベントや、科学・宇宙ワークショップへの参加

開催・実施頻度：約2ヶ月に1回・不定期

・特典５. 人工流れ星衛星へのメッセージ搭載

内容：人工流れ星衛星にメッセージを搭載し、想いを宇宙へ届ける特別企画への参加

開催・実施頻度：人工衛星打ち上げ時

・特典６. ミッション進捗アップデートの定期配信

内容：人工流れ星ミッションや人工衛星開発の進捗状況を定期的に配信

開催・実施頻度：約2ヶ月に1回・不定期

■株式会社ALE 代表取締役 岡島礼奈のコメント

この度、auエネルギー&ライフさまとのパートナーシップにより、「流れ星でんき」を提供開始できることを大変嬉しく思います。「日常の電気で、宇宙に流れ星を流す」―まるでアニメのような話ですが、これは現実のサービスです。ALEは創業以来、科学とエンターテインメントの力で、人々の好奇心を刺激し続けてきました。

今回スタートする「流れ星でんき」は、その想いをさらに前進させるものです。ご契約いただいたご家庭のお子様たちには、人工衛星の組み立てや実験など、普段は見ることのできない「本物の科学」に触れる機会を提供します。

教科書の中だけでは学べない、挑戦するプロセスの熱量や、未知の世界へ挑むワクワク感を共有することで、子どもたちの「理科離れ」を防ぎ、未来の科学者やエンジニアが育つ土壌を作りたい。そんな願いを込めました。

毎日使う電気が、子どもたちの夢と、科学の未来を支える。そんな新しい当たり前を、皆様と共に創っていきたいと考えています。

■株式会社ALEについて

「科学を社会につなぎ 宇宙を文化圏にする」をミッションに掲げる世界初の人工流れ星の実現を目指す宇宙エンターテインメント分野のスタートアップ企業。人工流れ星実証プロジェクト「Starlight Challenge」を通じて、宇宙技術とエンターテインメントを融合した新たな価値創出に取り組んでいます。

ホームページURL：https://star-ale.com/

※1ALE調べ（宇宙開発プロジェクトと家庭向けでんきサービスを直接連動させたサービスとして）

※2沖縄、一部離島を除く。関西電力エリア・四国電力エリアは、2026年2月24日より提供予定。

※3東京電力エナジーパートナーの従量電灯Bと比較した場合の試算は以下の通り。

・流れ星でんき：約12,124円

・従量電灯B ：約12,128円

＜試算条件＞

使用量：400kWh／契約アンペア：40A（一般家庭の想定）

再エネ賦課金単価：3.98円/kWh

燃料費調整単価：▲12.22円/kWh（税込）

（2026年1月実績。燃料費調整額は毎月変動します）

※4契約内容により解約違約金が発生する場合があります。

※5特典内容・開催時期・回数は変更となる場合があります。

応募多数の場合等、抽選となる場合があります。

参加条件や詳細は特典ごとに異なります。別途ご案内します。