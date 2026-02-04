総勢23名のVTuberが集結！『ダイブロス・コア』の魅力を全力で届ける ぶいきゃすキャンペーン 開催！

「All for Streamers」をコンセプトに、YouTube・Twitch・Mirrativなど各配信プラットフォームで活動する配信者（VTuber/ストリーマーなど）を支援する株式会社ミラティブのグループ会社、株式会社アイブレイド（本社：東京都豊島区 代表取締役：妻木 泰夫）が運営するVTuberキャスティングサービス「ぶいきゃす」（https://v-cas.com/(https://v-cas.com/) ）は、GameTreeが提供する『ダイブロス・コア』において、配信イベント「戦場を彩る～ぶいきゃす開幕祭～」を開催することをお知らせいたします。



ゲームリリースを記念した本イベントは、2026年2月4日（水）17:00 ～ 2月17日（火）23:59の期間に開催されます。総勢23名のVTuberが参戦し、「配信回数」「ショート動画投稿数」「ゲームダウンロード数」「ゲーム進行度」に応じて加算されるポイントを競いながら、『ダイブロス・コア』の魅力を余すところなくお届けします。緻密な世界観と重厚な戦術バトルが融合した本作をぜひご堪能ください。

■イベント 概要



株式会社ミラティブ

機装美少女たちの禁域征戦RPG『ダイブロス・コア』の配信イベントをぜひお楽しみください！

■総勢23名のVTuberが集結！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33025/table/173_1_5d84610f2f23f173755634f58045d699.jpg?v=202602040121 ]

人気VTuberが大集合！推しの配信を一緒に楽しもう！

参加VTuberはキャンペーンサイトをチェックして活躍を応援しよう！

https://v-cas.com/DAIBLOSCORE2602#sankasya

■『ダイブロス・コア』とは

本作は、機装美少女たちが未知の脅威に立ち向かう禁域征戦RPGで、緻密な世界観と重厚な戦術バトルが融合したタイトルです。

【特徴】

◆戦略は無限大

本作のバトルは、隊員それぞれが持つ 「コア共鳴」効果や配置による相乗が勝利の鍵となります。戦略的に作戦小隊を編成し、能力を最大限に活かすことで、強大な敵にも挑むことができます。

◆【機神】召喚システム

本作では、一部の隊員が【機神（きしん）】と呼ばれる特殊機体を召喚することができます。機神は不利な状況をも打破する切り札となります。

◆少女たちとの交流

戦場では凛々しく戦う隊員たちも、束の間の休息ではいつもとは違う表情や装いを見せてくれます。任務の姿とは対照的な、彼女たちの素顔や可愛らしさを垣間見ることができるのも、本作の魅力のひとつです。

■ VTuberキャスティングサービス「ぶいきゃす」とは

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33025/table/173_2_aafb4f37a57b6bba2545fc893e03a58f.jpg?v=202602040121 ]

「ぶいきゃす」は、VTuberと企業をつなぐキャスティングプラットフォームとして、ゲーム・音楽業界をはじめとする幅広い分野で多彩なプロジェクトを展開しています。

バンド生配信とVTuberを融合させた音楽イベント 「Rock on V」 の企画・プロデュースを手掛けるほか、VTuberとのコラボレーションによるオリジナルケーキ販売、ポップアップストア、ゲームコラボ、音楽イベントへの出演など、VTuberの可能性を最大限に引き出す施策を次々と生み出しています。

VTuberの新たな活躍の場を創出し、企業とファンの架け橋となる「ぶいきゃす」にご期待ください。

▶「ぶいきゃす」公式サイト：https://v-cas.com/

▶「ぶいきゃす」公式X（旧Twitter）：https://x.com/vcas_PR

■ ミラティブグループとしての位置づけ

2025年12月に東証グロース市場へ上場した株式会社ミラティブは、"All for Streamers"を掲げ、VTuber／ストリーマーを含む、あらゆるプラットフォームで活動するすべての配信者を支援する企業グループとして、資本業務提携やM&Aも活用し、配信者支援の領域を拡大しています。

この中で株式会社アイブレイドは、VTuber領域における企業プロモーションや音楽イベントなどで培ってきた企画・演出力の強みを活かし、配信の枠を超えた表現・活動領域へと広げる役割を担っています。

■ 株式会社アイブレイド概要

会社名：株式会社アイブレイド

所在地：東京都豊島区池袋2丁目13-4-313

代表取締役：妻木 泰夫

設立：2016年4月20日

インフルエンサーマーケティング・VTuberキャスティング・VTuberオフラインイベント企画運営・Vライバープロダクション

コーポレートサイト：https://www.i-braid.com/