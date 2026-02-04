『Journey of Monarch - 君主の道』新規領地「ティカル寺院」を実装！新規リバース ワールド「ティカル」のオープンや全ワールドを対象とした特別クーポンも！
NCSOFT Corporation(本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、『リネージュ』シリーズ最新作「Journey of Monarch - 君主の道」に関する情報をお知らせします。
■2月4日アップデート情報
【アップデート日時】
2026年2月4日(水) 定期メンテナンス時
≪新規領地「ティカル寺院」実装≫
【概要】
本日、新規領地「ティカル寺院」を実装しました。
新規領地「ティカル寺院」は合計360,000のステージから構成されており、「ティカルのジャングル地帯」や「ティカル寺院の祭壇」、「ククルカンの封印の祭壇」などといったエリアが登場します。
「ティカル寺院」では水、風、無と異なった属性のボス モンスターが出現しますので、ボス モンスターに合わせた属性で対処が必要となります。
≪新ワールド「ティカル」オープン≫
【概要】
新たなワールド「ティカル」が本日よりオープンしました。本ワールドは通常のワールドと異なるコンテンツ進行スピードを備えた「リバース ワールド」として構成されています。また、決闘場などのマッチングも「ティカル」ワールド間のみで行われるため、新たに「君主の道」を始める方におすすめのワールドです。さらに、「ティカル」のオープンを記念し、限定イベント「ティカル ブースト ルーレット」も開催中なので、ぜひご参加ください。
※2月4日(水)定期メンテナンス以降に新しくゲームを始められる方は自動的にティカル ワールドに接続されます。
【「ティカル ブースト ルーレット」開催期間】
2026年2月4日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年3月11日(水) 定期メンテナンス前まで
ほかにも、「ティカル」ワールドのオープンを記念して、すべてのワールドで「ティカル ワールドオープン記念特別クーポンをご用意しました。クーポンでは「神話級英雄選択箱I(神話級)」「神話級マジックドール選択箱I(神話級)」などのアイテムを獲得できます。
≪ティカル ワールド オープン記念特別クーポン【開催期間】≫
2026年2月4日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年3月11日(水) 定期メンテナンス前まで
≪「帰還君主定着支援特典イベント」開催≫
【概要】
「君主の道」への復帰を考える君主の皆様を対象とした「帰還君主定着支援特典イベント」を開催します。このイベントは復帰された君主の皆様が、素早く合流することができるようになっており、ポップアップから復帰特典を確認することが可能です。
対象となる君主の皆様は35日間、「帰還君主定着支援特典イベント」が活性化します。
「Journey of Monarch - 君主の道」に関する情報は、公式サイト、公式Xでご確認いただけます。
≪「2/4(水)Journey of Monarchアップデート ノート」はこちら≫
https://journey.plaync.com/ja-jp/board/update/view?articleId=69824cb8ba0dc1026f956caa
≪「Journey of Monarch - 君主の道」公式サイトはこちら≫
https://journey.plaync.com
≪「Journey of Monarch - 君主の道」公式Xはこちら≫
https://x.com/Journey_ncsoft
【タイトル情報】
タイトル名：Journey of Monarch - 君主の道
対応プラットフォーム：iOS/Android/Windows
ジャンル：放置型MMORPG
開発/運営：NCSOFT
リリース日：2024年12月4日(水) 24時
公式サイト：https://journey.plaync.com
日本公式X(旧Twitter)：https://x.com/Journey_ncsoft
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Journey_NC
PURPLE：https://purple.plaync.com/?installerCode＝nlw&country=jp(https://purple.plaync.com/?installerCode%EF%BC%9Dnlw&country=jp)
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6503337353
Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagen
コピーライト：(C) NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.
※当プレスリリースの内容は2026年2月4日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。