『Journey of Monarch - 君主の道』新規領地「ティカル寺院」を実装！新規リバース ワールド「ティカル」のオープンや全ワールドを対象とした特別クーポンも！

NCSOFT Corporation(本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、『リネージュ』シリーズ最新作「Journey of Monarch - 君主の道」に関する情報をお知らせします。

■2月4日アップデート情報

【アップデート日時】

2026年2月4日(水) 定期メンテナンス時

≪新規領地「ティカル寺院」実装≫

【概要】

本日、新規領地「ティカル寺院」を実装しました。

新規領地「ティカル寺院」は合計360,000のステージから構成されており、「ティカルのジャングル地帯」や「ティカル寺院の祭壇」、「ククルカンの封印の祭壇」などといったエリアが登場します。

「ティカル寺院」では水、風、無と異なった属性のボス モンスターが出現しますので、ボス モンスターに合わせた属性で対処が必要となります。

≪新ワールド「ティカル」オープン≫

【概要】

新たなワールド「ティカル」が本日よりオープンしました。本ワールドは通常のワールドと異なるコンテンツ進行スピードを備えた「リバース ワールド」として構成されています。また、決闘場などのマッチングも「ティカル」ワールド間のみで行われるため、新たに「君主の道」を始める方におすすめのワールドです。さらに、「ティカル」のオープンを記念し、限定イベント「ティカル ブースト ルーレット」も開催中なので、ぜひご参加ください。

※2月4日(水)定期メンテナンス以降に新しくゲームを始められる方は自動的にティカル ワールドに接続されます。

【「ティカル ブースト ルーレット」開催期間】

2026年2月4日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年3月11日(水) 定期メンテナンス前まで

ほかにも、「ティカル」ワールドのオープンを記念して、すべてのワールドで「ティカル ワールドオープン記念特別クーポンをご用意しました。クーポンでは「神話級英雄選択箱I(神話級)」「神話級マジックドール選択箱I(神話級)」などのアイテムを獲得できます。

≪ティカル ワールド オープン記念特別クーポン【開催期間】≫

2026年2月4日(水) 定期メンテナンス後 ～ 2026年3月11日(水) 定期メンテナンス前まで

≪「帰還君主定着支援特典イベント」開催≫

【概要】

「君主の道」への復帰を考える君主の皆様を対象とした「帰還君主定着支援特典イベント」を開催します。このイベントは復帰された君主の皆様が、素早く合流することができるようになっており、ポップアップから復帰特典を確認することが可能です。

対象となる君主の皆様は35日間、「帰還君主定着支援特典イベント」が活性化します。

「Journey of Monarch - 君主の道」に関する情報は、公式サイト、公式Xでご確認いただけます。

≪「2/4(水)Journey of Monarchアップデート ノート」はこちら≫

https://journey.plaync.com/ja-jp/board/update/view?articleId=69824cb8ba0dc1026f956caa

≪「Journey of Monarch - 君主の道」公式サイトはこちら≫

https://journey.plaync.com

≪「Journey of Monarch - 君主の道」公式Xはこちら≫

https://x.com/Journey_ncsoft

【タイトル情報】

タイトル名：Journey of Monarch - 君主の道

対応プラットフォーム：iOS/Android/Windows

ジャンル：放置型MMORPG

開発/運営：NCSOFT

リリース日：2024年12月4日(水) 24時

公式サイト：https://journey.plaync.com

日本公式X(旧Twitter)：https://x.com/Journey_ncsoft

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Journey_NC

PURPLE：https://purple.plaync.com/?installerCode＝nlw&country=jp(https://purple.plaync.com/?installerCode%EF%BC%9Dnlw&country=jp)

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6503337353

Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagen

