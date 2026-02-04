“世界初” 日常の電気利用で人工流れ星を応援できる電力プラン「流れ星でんき」が2026年2月4日よりサービス開始

株式会社ALE

世界初の人工流れ星を目指すスタートアップ企業の株式会社ALE（エール、本社：東京都港区、代表取締役/CEO：岡島礼奈、以下ALE）は、世界初の人工流れ星実証プロジェクト「Starlight Challenge」のコーポレートパートナーであるauエネルギー&ライフ株式会社（本社：東京都千代田区、以下auエネルギー＆ライフ）の協力のもと、「auでんき」の仕組みを活用した電力プラン「流れ星でんき」を、2026年2月4日より全国※1で提供開始いたします。

「流れ星でんき」は、ALEとauエネルギー＆ライフとの協業により、世界で初めて（※ALE調べ）電気料金の支払を通じて人工流れ星の実証プロジェクトを後押しできる応援型の電力プランです。また、加入者には、ALEの人工流れ星実証プロジェクトを通じて、宇宙開発の最前線に触れ、科学やテクノロジーを学ぶことができるユニークな特典を提供いたします。

「流れ星でんき」は、日々の電気料金を科学やテクノロジーの学びの機会へ変え、次世代のこどもたちに、夢のある未来を示し、科学やテクノロジーへの興味・関心を育む機会を提供します。

「流れ星でんき」の電気料金は、地域電力会社が提供する一般的な電力小売プランを参考にした料金水準です※２。また他の電力プランと同様に地域電力会社の送電網で提供されるため、安心してお使いいただけます。初期費用や切替費用は原則不要※３で、インターネットからのお申し込みだけでご利用可能です。

※１：沖縄、一部離島を除く。関西電力エリア・四国電力エリアは、2026年2月24日より提供予定。

※２：東京電力エリアでの「流れ星でんき」と東京電力エナジーパートナーの「従量電灯B」とで電気料金を比較した場合の試算は以下のとおり。なお、「流れ星でんき」の電気料金はエリアによって異なります。

・流れ星でんき ：約12,124円

・従量電灯B ：約12,128円

前提条件：

・使用量：400kWh

・契約アンペア：40A（一般家庭の想定）

・再エネ賦課金単価：3.98円/kWh

・燃料費調整単価：▲12.22円/kWh（税込み）

※2026年1月時点での単価による。

燃料費調整額は、燃料価格や制度変更等により毎月変動します。

※３：現在ご利用中の電力プランによっては、解約違約金などが発生する可能性があります。

■こどもから大人まで！本物の宇宙開発を体験・学ぶことができる、メンバーシップ特典の様子

■こどもから大人まで！本物の宇宙開発を体験・学ぶことができる、メンバーシップ特典一覧

・宇宙開発のお仕事体験

内容：人工衛星の組み立て工程や各種試験の様子を、ALEのスタッフとともに見学・モニタリングするなど、宇宙開発の現場を体感できる体験機会

頻度：人工衛星の開発期間中に、おおむね2ヶ月に1回・不定期開催

開催場所：株式会社ALE本社（東京都港区）および各種試験場のうち、見学等が可能な施設

参加者：「流れ星でんき」契約者およびその家族、ならびに同伴者（応募多数の場合は各回抽選で決定）

・人工流れ星 開発現場の見学

内容：人工流れ星衛星の開発拠点・人工流れ星の放出試験や発光実験の現場に特別招待

頻度：おおむね2ヶ月に1回・不定期開催

開催場所：株式会社ALE本社（東京都港区）および協力会社の施設のうち、見学等が可能な施設

参加者：「流れ星でんき」契約者およびその家族で本特典への参加希望者の中から各回抽選で決定

・人工流れ星観測会への優先招待

内容：流れ星観測イベントへの招待（優先枠招待または「流れ星でんき」契約者限定でイベントを実施）

頻度：人工流れ星観測イベントの実施時、不定期開催

開催場所：国内

参加者：「流れ星でんき」契約者およびその家族、ならびに同伴者（応募多数の場合は各回抽選で決定）

・会員限定イベントへの招待

内容：開発チームとの交流イベントや、科学・宇宙ワークショップへの参加

頻度：おおむね2ヶ月に1回・不定期開催

開催場所：国内およびオンライン

参加者：「流れ星でんき」契約者およびその家族、ならびに同伴者（応募多数の場合は各回抽選で決定）

※オンライン参加については、原則として人数制限や抽選の実施はございません

・人工流れ星衛星へのメッセージ搭載

内容：「流れ星でんき」契約者のメッセージを人工流れ星衛星に搭載し、想いを宇宙へ届ける特別企画

頻度：人工流れ星実証プロジェクトにおける人工衛星打ち上げ時

形式：専用フォームでメッセージを募集

参加者：「流れ星でんき」契約者で本特典への参加希望者全員

・ミッション進捗アップデートの定期配信

内容： プロジェクトの進行状況や人工衛星の開発状況を伝える定期レポートやお知らせ

頻度： おおむね2ヶ月に1回・不定期開催

形式： LINEまたはメールなど

参加者：「流れ星でんき」契約者で本特典への参加希望者全員

※人工流れ星実証プロジェクトの内容や進捗により、開催内容、開催時期および回数等が予告なく変更になる場合があります。

※すべての「流れ星でんき」契約者に対し本特典への参加を保証するものではありません。

※参加条件の詳細（年齢、同伴者の人数上限、等）は別途ご案内します。

■株式会社ALE 代表取締役 岡島礼奈のコメント

この度、auエネルギー&ライフ様とのパートナーシップにより、『流れ星でんき』を提供開始できることを大変嬉しく思います。「日常の電気で、宇宙に流れ星を流す」―まるでアニメのような話ですが、これは現実のサービスです。ALEは創業以来、科学とエンターテインメントの力で、人々の好奇心を刺激し続けてきました。今回スタートする「流れ星でんき」は、その想いをさらに前進させるものです。ご契約いただいたご家庭のお子様たちには、人工衛星の組み立てや実験など、普段は見ることのできない「本物の科学」に触れる機会を提供します。教科書の中だけでは学べない、挑戦するプロセスの熱量や、未知の世界へ挑むワクワク感を共有することで、子どもたちの『理科離れ』を防ぎ、未来の科学者やエンジニアが育つ土壌を作りたい。そんな願いを込めました。毎日使う電気が、子どもたちの夢と、科学の未来を支える。そんな新しい当たり前を、皆様と共に創っていきたいと考えています。