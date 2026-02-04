【スイスホテル南海大阪】 セレッソ大阪とのオフィシャルパートナー契約を更新

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

日本、大阪―スイスにルーツを持つスイスホテル南海大阪（所在地：大阪市中央区、総支配人：シェーン・エドワーズ）は、株式会社セレッソ大阪とオフィシャルパートナー契約を更新したことをお知らせいたします。

スイスホテル南海大阪は2024年8月よりオフィシャルパートナーとして、館内にてセレッソ大阪の試合を楽しめるさまざまな取り組みを行ってまいりました。10階のレトロバー「ナンバー10」では、セレッソ大阪の全試合を配信しており（一部見逃し配信を含む）、これまでアンバサダーを招いたライブビューイングイベントなども実施するなど、多くのサポーターの皆さまにお楽しみいただいております。

今シーズンも引き続き、セレッソ大阪に関連した企画やイベントをお届けしてまいりますので、ぜひご期待ください。

「2026 セレッソ大阪 百年構想リーグ 開幕レセプション」にて、アーサー パパス監督とスイスホテル南海大阪 総支配人 シェーン・エドワーズ / 支配人 竹株枝里過去に開催したイベントの様子

＜総支配人のコメント＞

大阪に根ざしたホテルとして、私たちは大阪の街や地域社会への貢献を重要な役割の一つと考えています。セレッソ大阪とのオフィシャルパートナー契約の更新は、これまで取り組んできた活動を継続・発展させるものです。本パートナーシップを通じて、地域スポーツの振興を支援し、地域とのつながりを深めてまいります。

今後も、当ホテルをご利用いただくお客さまに大阪の魅力やスポーツ文化に触れていただける機会を創出し、地域とともに歩むホテルを目指してまいります。

スイスホテル南海大阪は、明治安田Jリーグ百年構想リーグ・2026-27シーズンも、なんばから熱くセレッソ大阪を応援してまいります。

詳細はこちら :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/offers/nambar10-cerezo-viewing/

◆「ナンバー10」について

なんばを囲むでんでんタウンや道頓堀、アメリカ村などのエッセンスを詰め込んだ、心の奥底にしまっていた子供心をくすぐる大人のプレイグランド。アーケードゲームやボードゲーム、ビリヤードからカラオケまで、自由に遊び尽くすひとときをお過ごしください。

【場所】 スイスホテル南海大阪 10階

【営業時間】 水曜・木曜・日曜 16:00 - 22:00 / 金曜・土曜 16:00 - 22:30

【定休日】 月曜・火曜

「ナンバー10」内観

【お問合せ】 06-6646-5129 / Nambar10.Osaka@swissotel.com

ナンバー10について :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/restaurants-and-bars/nambar10/

◆スイスホテル南海大阪 概要

◎施設名称：スイスホテル南海大阪

◎所在地：大阪府大阪市中央区難波5-1-60

◎アクセス：南海電鉄「なんば」駅直結／大阪メトロ各線なんば駅4番出口よりすぐ

◎客室数：計546室

◎館内施設：「テーブル36」、中国料理「エンプレスルーム」、

日本料理「花暦」、鉄板焼「みなみ」（以上レストラン）ウイスキー＆ワイン「シュン」、レトロバー「ナンバー10」、「バー36」（以上バー）、「ザ・ラウンジ」（カフェ・ラウンジ）、スイスグルメ（テイクアウトショップ）、「ピュロヴェル スパ＆スポーツ」（フィットネス・スパ）、宴会場、チャペル、神前式神殿、写真室、衣裳室「LUCE」

スイスホテル南海大阪 外観ホテル公式ウェブサイト :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/

スイスホテル南海大阪について

スイスホテル南海大阪はスイスホテル ホテル&リゾート グループ傘下のホテルです。ビジネス、文化、ショッピング、グルメ、ファッション、娯楽の中心地、大阪で最も活気にあふれた「ミナミ」にあり、他に類のない利便性をご提供します。贅沢なアーバン・ゲートウェイとして、関西国際空港と鉄道に直結した大阪唯一のホテルです。大阪の交通ハブ、なんば駅の真上にそびえ、歴史が薫る京都、世界遺産の古都、奈良、コスモポリタンな港街、神戸へのアクセスも良好。8つのレストランやバー・ラウンジ、フィットネス&スパなど、様々なアメニティ施設を完備しております。ホテルは「TripAdvisor Certificate of Excellence」、「World Luxury Hotel Award」、「World Travel Awards」など各種のアワード、米国のワイン専門誌「Wine Spectator」のワインリスト賞を受賞しています。ご予約、ご質問はお電話 06-6646-1111、またはウェブサイト（www.swissotelnankaiosaka.com/ja）をご参照いただくか、お近くの旅行代理店までご相談ください。

スイスホテルについて

世界的に有名なスイスブランド、スイスホテル ホテル＆リゾートは、スイスのホスピタリティの伝統に基づき、アルプスの爽やかで活力にあふれた気分を感じていただけるホテルです。現代的でインテリジェントなデザイン、優れた職人技、持続可能性への対応を高く評価されています。人生の真の喜びを発見して「live it well」を実感していただけるよう、世界を旅するお客様に心休まるひとときをお届けします。1980年に設立されたスイスホテル ブランドは、今では世界中に30軒を超えるホテルを有しています。その中には、Swissôtel The Bosphorus, Istanbul（スイスホテル ザ ボスポラス、イスタンブール）、Swissôtel The Stamford, Singapore（スイスホテル ザ スタンフォード、シンガポール）、Swissôtel Krasnye Holmy, Moscow（スイスホテル クラースニエ ホールミ、モスクワ）といった旗艦ホテルも含まれています。スイスホテルは、世界を牽引するトラベル&ライフスタイルグループ、アコーホテルズに加盟しており、世界110か国で5700を超えるホテルやリゾート、レジデンスを通じておもてなしの心をご提供しています。

swissotel.com | all.accor.com | group.accor.com