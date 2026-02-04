家計応援「とく得値」！2月1日より新たに637アイテムを値下げ！

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、今一番おすすめの商品を得する価格でご提供する「とく得値」でお客様の暮らしを応援します。

日用品や食料品など、生活必需品の相次ぐ値上げにより、家計への負担が増し、生活に大きな影響を与えています。そんな“物価高”という見えない不安からお客様の生活を守るため、コメリでは、独自の流通網と全国約1,200店舗のマス・メリットを活用し、期間限定で商品の値下げを行い、「とく得値」として販売しております。

この度、2026年2月1日から新たにコメリのオリジナル商品を含め637アイテムを期間限定で値下げいたしました。コメリグループは、今後もお客様がいつご来店いただいても安心してお買い物ができる、お客様に寄り添った店づくりを継続し、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるよう努めてまいります。

※2026年2月1日時点で値下げを行った商品の数となります。

※値下げを実施する期間は、商品により異なります。※店舗により、取り扱いがない商品がございます。

■特集ページはこちら

https://www.komeri.com/shop/e/e009001012001/?aaprid=260204



■2月の値下げ商品からおすすめ商品をご紹介

いなば CIAO（チャオ）ちゅ～る まぐろバラエティ 60本入り

ペースト状の猫ちゃん用おやつ。そのままでもドライフードにトッピングしても使えます。

３種類の味が楽しめるバラエティパック3種×20本入

価格：1,980円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2169355/?aaprid=260204

花王 クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 32枚入り

掃除機・雑巾がけが１度に！

いろんな汚れが１度にとれる立体吸着ウエットシート。香りが残らないタイプ

価格：828円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g1406208/?aaprid=260204

ユニリーバ ラックス ダメージリペアシャンプー 詰替用 280ｇ

ダメージでからまる髪に。シルクのような指通りのツヤ髪へ。

価格：348円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2445106/?aaprid=260204

カーテン クレール 1級遮光・遮熱 アイボリー 100×178ｃｍ 4枚組セット

厚地カーテンとレースカーテンがひと窓分がまとめて揃うお得な４枚組カーテン。厚地カーテンは、１級遮光で遮熱効果だけでなく、プライバシー保護におすすめ。

価格：3,980円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2366292/?aaprid=260204

その他の商品は特設サイトでご確認ください。

https://www.komeri.com/shop/e/e009001012001/?aaprid=260204

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。



地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。



コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,228店舗（2026月1月31日現在）

北海道26、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県34、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県22、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県11、高知県12、福岡県26、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26