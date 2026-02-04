【東京都町田市】市と協力して防災情報を発信する町田市防災アンバサダーを募集します

　市では、「まちだ防災カレッジ」（※）での様々な講座を通じて、市民の皆さまに防災に関する情報をお伝えしています。


　現在、市が「町田市防災アンバサダー」として任命した12名（団体）の方々が、未来の担い手となる若者など幅広い層に向けて、SNS等で防災情報を効果的かつ親しみやすく発信しています。


町田市におけるより一層の防災情報の発信等を担っていただけるよう、新たにアンバサダーを募集します。



※「まちだ防災カレッジ」とは、災害から命を守ることを目的として、2022年度から開始した防災リーダー育成事業のこと。


募集名称

町田市防災アンバサダー


活動内容

「あなたの好きが、誰かの命を守る」をスローガンに、次に掲げる内容について、活動していただきます。


（１）防災普及における広告モデル及び取材協力


（２）公開アカウントによるSNSでの情報発信


（３）町田市主催イベントへの協力（防災フェスタ等）


（４）自身の趣味・特技を活かした新しい切り口での防災情報発信、イベント企画等


募集期間

■ 2026年2月9日（月）～2月20日（金）


※町田市ホームページ内「まちだ防災カレッジ」ページからお申し込みください。


https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/bouhan/bousai/machidabousaicollege.html


任用期間

2026年4月1日～2027年3月31日





