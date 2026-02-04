サバイバル生活を彩る職業スキンパック『ワーキング・ライフ！』がMinecraftマーケットプレイスに登場

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、世界的に人気のサンドボックス型ものづくりゲーム『Minecraft』のゲーム内ストアであるマーケットプレイス（https://www.minecraft.net/ja-jp/marketplace/creator/impress(https://www.minecraft.net/ja-jp/marketplace/creator/impress)）において、新クリエイターチームによるコンテンツ『ワーキング・ライフ！（Working Life!）』の販売を開始いたしました。

当社は、2018年1月より日本国内の法人として初めて『Official Minecraft Partner』となり、日本国内のクリエイターの作品をマーケットプレイスにて多数販売しています。今回販売を開始した『ワーキング・ライフ！』は、Japan Crafters Unionのプロデュースの元、繊細で色柄豊かな作品を得意とするクラフター・スイジュ氏の新たなクリエイターチーム『紫桜工房』による作品です。

本作は、マインクラフトでのサバイバルに欠かせない資材集めや日々の活動をより楽しく、豊かにすることを目的に制作されたスキンパックです。伐採、採掘、釣り、農耕など、それぞれの分野に特化したこだわりのデザイン、実用性と遊び心を兼ね備えた7種類の衣装を収録しています。

HDスキンの特性を最大限に活かし、鍛冶師の腰道具や畜産農家のニワトリマークといった細部まで丁寧に描き込まれており、気分も高めてくれる仕上がりです。拠点の建築や冒険のお供として、あるいは仲間とのロールプレイを彩る一着として、マインクラフトの世界を愛するすべてのプレイヤーにお楽しみいただけます。

＜作品紹介ページ＞

https://www.minecraft.net/ja-jp/marketplace/pdp?id=885dd7ed-36d5-40f8-8256-59cf0c809db8

＜販売価格＞

310マインコイン

※「マインコイン」はMinecraft マーケットプレイスでの購入に使用する、ゲーム内通貨です。

※価格は予告なく変更される場合があります。

左から料理人、鉱員、農家、畜産農家、鍛冶師、釣り人、木こりの7種類を収録カラフルで個性的な衣装が、マイクラライフを鮮やかに彩ります後ろ姿にも、こだわり抜かれたディテールが詰まっていますライト付きヘルメットの鉱員、デニムのオーバーオールでマイニングも軽快に！華やかな花柄エプロンをまとった農家、収穫作業がさらに楽しく！【Minecraft クリエイターチーム『紫桜工房』について】

繊細で色柄豊かな作品が得意なクラフター・スイジュによるひとりチーム。マインクラフトのロールプレイ性や生活感を愛しており、その拡張や魅力を生かした作品づくりを目標に活動しています。

【Japan Crafters Unionについて】

【日本のMinecraftを世界へ】Japan Crafters Union(https://crafters-union.jp/)は、Minecraftゲーム内のストアにワールドやスキンパックを出品する、プロマインクラフターたちが集まるコミュニティです。日本のマインクラフターたちの技術力や発想を全世界に展開し、日本のクラフター文化を多くの人に伝え、海外からも注目されています。

インプレスでは今後も継続して新たなクリエイターへの支援を進め、出品コンテンツ数を増加し、国内の様々なMinecraft クリエイターの優れたコンテンツを、日本だけではなく世界中のユーザーに届けてまいります。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。