毎週金曜日限定「Happy Friday Pizza Night」プランが登場！

セルリアンタワー東急ホテル（東京都渋谷区、総支配人 吉岡 慎一）のガーデンキッチン「かるめら」（LBF）では、2026年2月6日～3月27日の毎週金曜日限定にて、目の前で焼き上げたアツアツのピッツァと生ビールやカクテル、アンティパスト（前菜）を楽しむディナープラン、「Happy Friday Pizza Night」を販売いたします。

ガーデンキッチン「かるめら」は、「おいしいものをいつでも気軽に」をテーマに、シェフが丁寧に作り上げる本格イタリアンのほか、洋食、和食などの多彩なメニューと、ホテルならではの温かなサービスをご提供するオールデイダイニングです。

2001年の開業以来初の販売となる本プランでは、本格的なピッツァ専用オーブンを使い、お客さまの目の前で一枚ずつ仕上げるアツアツの焼き立てピッツァ1枚と、ピッツァと相性抜群の生ビール「サッポロSORACHI 1984」、宮古島ラム酒「MAKUGAN」のカクテル、グラスワインのいずれか1杯、さらにアルコールのお供にぴったりなアンティパストの食べ放題をセットにし、期間・曜日限定にて特別にご用意いたします。

自慢のピッツァは食べやすいローマ風の薄焼きで、シェフが特にお勧めしたい5種を厳選してラインアップしました。定番の「マルゲリータ」のほか、とろける4種のチーズがたっぷりのった「クアトロフォルマッジ」、ベーコンと半熟卵が食べ応え抜群の「ビスマルク」、生ハムを贅沢に使った「プロシュート エ ルーコラ」、冷やしたフロマージュブランと生のイチゴを合わせたデザート風の「ピッツァ ドルチェ」の5種からお好きな1種をお選びいただけます。

キリリと冷えた生ビールは、ヒノキやレモングラスを思わせる爽やかな香りが特徴の「サッポロSORACHI 1984」。濃厚でスパイシーなピッツァと組み合わせることでビールの個性が際立ち、最高のマリアージュを生み出します。宮古島ラム酒「MAKUGAN」は、ほのかな甘みと苦味が心地よいマイルドな味わいで、こちらもチーズなど風味の強い食材との相性が良く、ピッツァとのペアリングにうってつけ。パイナップルやライムを使いスッキリとしたカクテルに仕上げます。ぜひ、喉越しの良いビールやカクテルと旨みたっぷりのピッツァとのコラボレーションをお楽しみください。

食べ放題となる爽やかなアンティパストは「シーフードマリネ ガルシア風」「ファーロ麦のサラダ」「アーティチョークとチェリートマト、アボカドのマリネ」など、イタリアで定番のシンプルな家庭料理にひと手間を加えた、食欲を掻き立てる5品をご用意いたします。

本プランでは、金曜日の夜に限りレストランの一角を即席の“ピッツァ工房”とし、生地をこねてソースや具材をのせ、専用オーブンで焼き上げるまでの工程をお客さまに間近でご覧いただけるよう工夫いたしました。シェフの手による成形の様子や、焼き上がりの香ばしく芳醇なチーズの香り、オーブンから出した時のピチピチ、フツフツという音、出来立てならではの口いっぱいに広がるジューシーな旨み、パリッとした生地の食感など、まさに五感に響く臨場感を演出いたします。春の歓送迎会や就職のお祝いなど、グループやご家族で色々なピザをシェアしながら、ホテルならではの居心地の良いおもてなしとともに、贅沢でHAPPYな金曜日をお楽しみください。

「Happy Friday Pizza Night」概要

日 時： 2026年2月6日～3月27日の毎週金曜日 17：00～21：00（L.O.）※ご予約を承ります

場 所： ガーデンキッチン「かるめら」（LBF）

料 金： 1名さま 3,900円（サービス料、消費税込）

※お替りピッツァ1枚1,800円、お替りドリンク1杯800円にて承ります。

内 容：

・ピッツァ5種（マルゲリータ、クアトロフォルマッジ、ビスマルク、プロシュート エ ルーコラ、ピッツァ ドルチェ）よりお好きな1枚

・生ビール「サッポロSORACHI 1984」、宮古島ラム酒「MAKUGAN」のカクテル、グラスワイン（赤/白）のいずれか1杯

・アンティパスト＜食べ放題＞

協 賛： サッポロビール株式会社

ご予約・お問い合わせ：03-3476-3431（「かるめら」直通10:00～22:00）

※表示の料金には、サービス料15％および消費税10％が含まれております。

※仕入れの都合により料理の内容を変更させていただく場合がございます。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。

※食物アレルギーをお持ちのお客さまは、ご予約時にお申し出ください。個別にご案内いたします。重度の食物アレルギーを発症される可能性がある際はご要望にお応え出来ない場合もございますので予めご了承ください。

※写真はすべてイメージです。

ピッツァについて

マルゲリータ

ピッツァの定番！酸味のあるトマトソース、クリーミーなモッツァレラチーズ、爽やかな香りのバジルがイタリア国旗の「赤・白・緑」を表現しています。

クアトロフォルマッジ

ゴルゴンゾーラ、モッツァレラ、ブリー、グラナパダーノ、それぞれ特徴の違う4つのチーズを使った、チーズ好きにはたまらない一品。ハチミツをたっぷり掛けてお召し上がりください。

ビスマルク

中央に輝く半熟卵とベーコンが食べ応え抜群！とろりとした卵黄がソースや具材と絡み合い、口いっぱいに豊かな味わいが広がります。濃厚なコクと、とろけるような食感をご堪能ください。

プロシュート エ ルーコラ

塩味の効いた生ハム（プロシュート）と、ほろ苦くシャキシャキとしたルーコラが絶妙なバランス。最後にオリーブオイルをひと回しすると全体の味わいが一層深まり、飽きの来ない味わいに。

ピッツァ ドルチェ

なめらかで酸味のあるフロマージュブランに、生のイチゴ、ミント、砕いたクッキーを組み合わせました。フレッシュなチーズの風味、ほのかな甘さと爽やかな余韻をお楽しみください。

ガーデンキッチン「かるめら」（LBF）概要

「おいしいものをいつでも気軽に」をテーマに、ホテルを訪れる多様なゲストをお迎えする「かるめら」。緑豊かな庭園を眺めながらゆったりと寛げる空間が魅力です。外国人ゲストをはじめ、ビジネスの打ち合わせ、ショッピングの合間の小休止など、様々なシーンに対応できるよう洋食、和風、デザート類など幅広いメニューラインアップでお客さまをお迎えしています。

席数：最大115席

営業時間：7:00～23:00（22:00 L.O.）

お問い合わせ：03-3476-3431（直通10:00～22:00）

公式ウェブサイト：https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/restaurant/caramelo/index.html(https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/restaurant/caramelo/index.html)

セルリアンタワー東急ホテル 概要

2001年5月開業。渋谷駅から徒歩5分に位置する、ゲストの様々なご要望にお応えできる渋谷で数少ないラグジュアリーホテルです。モダンスタイルの中に和の趣が感じられ、美しい眺望を臨む客室と多用途な宴会場、多彩なジャンルのレストランやバーを有し、日本のホテルならではの温かなおもてなしで皆さまをお迎えいたします。日本の伝統と流行、ENTERTAINMENTが交差するSHIBUYAで、季節の移ろい、四季折々の文化に触れることで感じる心の豊かさを

「SHIBUYA LUXURY」として表現するプロジェクトを2024年より始動しています。

2026年に開業25周年を迎え、様々なアニバーサリーイベントやプロモーションを展開予定。

所在地：東京都渋谷区桜丘町26-1

アクセス：渋谷駅より徒歩5分

開業日：2001年5月24日

建物概要：地上40階 地下4階

営業施設：客室403室（収容人数806名）宴会場11 レストラン＆バー11

公式ウェブサイト：https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/index.html(https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/index.html)

以 上