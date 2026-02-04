フリー株式会社と共同で「地域の法対応の悩みゼロ宣言」を発表　～法改正対応の悩みを解消し、お取引先企業の前向きな挑戦を支援～

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

中国銀行（岡山市 頭取 加藤 貞則）では、フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）と共同で、法対応における心理的・実務的負担をゼロにすることを目指す「地域の法対応の悩みゼロ宣言」を発表しました。

１．背景

法改正は、社会課題の解決やより良い社会へのアップデート（進化）のためにおこなわれるものですが、多くのお取引き先企業にとっては、相次ぐ法改正への対応が大きな実務負担となっているのが実情です。

お取引き先企業が法対応という「守り」の業務に忙殺される状況を解消し、前向きな挑戦ができる環境を構築いただけるよう、freeeと共同で以下の取組みを実施します。

２．「法対応の悩みゼロ」を推進する「3つの習慣」

法改正を「負担の大きい特殊業務」から「日常のポジティブな業務」へと変えるため、freeeが「毎月・四半期・年間」のサイクルで提供する以下３つのコンテンツについて、当行お取引き先企業への情報提供をおこないます。

【４半期に１度の、管理部門のための必聴講座 最新法対応サミット２０２５ in Winter】

【４半期に１度の、管理部門のための必聴講座 最新法対応サミット２０２５ in Winter】

当行では引続き、地域企業のみなさまの持続的な成長を支えるパートナーとして、経営課題の解決に貢献できる情報提供やサービスの拡充に努めてまいります。

