「鶏むねおかず」の決定版！リュウジさん、りよ子さんらSNSで人気の料理家が勢ぞろい「フーディストノートmagazine vol.4」発売

“暮らしを彩るレシピとアイデア”をコンセプトに、SNSで活躍する料理インフルエンサー・クリエイターである3万人の「フーディスト(R)」と共創するメディア＆コミュニティ「フーディストノート（ https://foodistnote.recipe-blog.jp/ 運営：アイランド株式会社）」は、本サイトで人気の「フーディス(R)）の厳選レシピとアイデアを1冊にまとめた「フーディストノートmagazine vol.4」を株式会社扶桑社より2月4日に発売いたしました。





■フーディストのおいしいレシピと暮らしの情報が満載！「フーディストノートmagazine」とは

第4弾のテーマは、1冊丸ごと「鶏むねの人気おかず」。リーズナブルでタンパク質がしっかりとれる鶏むね肉は、毎日のごはん作りの強い味方です。メインからごはんもの、汁もの、副菜まで、献立にすぐ使える多彩なラインナップが掲載されています。

「フーディストノート」は、暮らし上手な「フーディスト(R)」の人気料理レシピや暮らしを豊かにするアイデアを発信するライフスタイルメディア＆コミュニティです。

本誌では、「フーディストノート」で活躍する人気フーディストの厳選レシピとアイデアを1冊にまとめました。料理をもっと豊かに楽しみたいと願う人たちのために“読んでうれしい、作っておいしい”レシピやアイデアを紹介しています。



＜フーディストノートmagazine vol.4＞

https://foodist-service.jp/park/tieups/sp/m260114a

■コンテンツ内容（一部紹介）

・りよ子さんのふっくらジューシー！ せいろ蒸しの鶏むねおかず

せいろブームの火付け役となり、初のレシピ本「すべてを蒸したい せいろレシピ」（Gakken）で料理レシピ本大賞2025〈料理部門〉大賞を受賞したりよ子さん。今回は、せいろ蒸しだからこそおいしく仕上がる、鶏むね料理を教えてもらいました。

・リュウジさんのフライパンで極める 最強鶏むねレシピ

鶏むねの王道の調理法と言えばフライパン。最新刊「偉大なるチキン野郎」（扶桑社）を出版したばかりのリュウジさんがフライパンだからこそおいしい鶏むねおかずをお届けします。

・だれウマさんの高タンパク＆ヘルシーな鶏むねのやせメシ

「ちょっと太ったかも…」と思ったとき、頼りになるのはやっぱり鶏むね。ダイエット料理研究家でもあるだれウマさんがタンパク質がしっかりとれて、脂質控えめのやせメシ食材を使った絶品料理を伝授します。

・メインはこれで決まり！ラクうま鶏むねおかず

ヘルシーで家計にやさしい鶏むね肉は、毎日の食卓の強い味方。パサつかず、しっとりおいしく仕上げるコツさえつかめば、レパートリーはぐんと広がります。今回は「炒める」「揚げる」「煮る」など調理法別に、簡単でおいしい鶏むねのメインおかずをご紹介。

・その他

コラム：井上かなえ（かな姐）さんの鶏むねお悩み解決レシピ

■商品概要

商品名 ：フーディストノートmagazine vol.4(扶桑社ムック)

制作協力 ： フーディストノート編集部

定価 ：1,210円(税込)

発行・発売 ： 株式会社扶桑社

フーディストノートについて

フーディストサービスが運営する、“暮らしを彩るレシピとアイデア”をコンセプトに「フーディスト(R)」と共創するメディア＆コミュニティ。毎日の食卓に大活躍の料理レシピ、食を楽しむアイデアやトレンド、キッチン収納や調理グッズのコラムなど料理・食と暮らしにまつわる情報が満載です。

人気コンテンツの一つでもある公式連載では、著書が累計800万部を超える料理コラムニスト山本ゆりさんやSNSフォロワー130万人超のMizukiさんらが、楽しいコラムや最新レシピを紹介しています。また、友だち数が400万人を突破したLINE公式アカウントでは、毎週火・水・木・土・日（週間ランキング）LINEユーザー向けに記事を配信しています。



＜公式サイト＞

フーディストノート

https://foodistnote.recipe-blog.jp/



＜公式SNS＞

Instagram

https://www.instagram.com/foodistnote/

X

https://x.com/foodistnote

TikTok

https://www.tiktok.com/@foodistnote



＜公式アプリ＞

iOS

https://apps.apple.com/jp/app/id1660057554

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ailand.foodistnote



＜LINE公式アカウント＞

ID：@oa-recipeblog https://line.me/R/ti/p/%2540oa-recipeblog

「フーディスト(R)」及び「フーディストサービス」について

「フーディスト(R)」とは、弊社にフーディスト(R)会員として登録する、「ブログやInstagram、XなどのSNSで日々料理や食について積極的に発信する料理インフルエンサー・料理クリエイター」の方々です。

フーディストサービスは、日本最大級の料理インフルエンサープラットフォームサービスです。約3万人の料理インフルエンサー「フーディスト(R)」とともに、料理メディア及びコミュニティ（フーディストノート）を運営しています。 また、企業向けに料理インフルエンサーとのマッチングを行う「フーディストナビ」「フーディストパーク」では、フーディストとクライアントとのコラボレーションを企画・提案しています。※フーディスト(R)はアイランド株式会社の商標登録です。



＜フーディストサービス運営メディア&コミュニティ＞

・フーディストサービス

https://foodist-service.jp/

・フーディストノート

https://foodistnote.recipe-blog.jp/

・フーディストパーク

https://foodist-service.jp/park

・フーディストナビ

https://foodistnavi.jp/

アイランド株式会社

「フーディストサービス（フーディストノート）」「おとりよせネット」「朝時間.jp」などのサービスをはじめ、イベントスペース「外苑前アイランドスタジオ」を運営しています。これまでありそうでなかった「こんなサービスがあったら、自分たちもみんなも嬉しい」サービスを考え、日々の生活が豊かになるサービスの提供を目指しています。



＜会社概要＞

商号 ： アイランド株式会社

代表者 ： 代表取締役 粟飯原 理咲

所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-25 神宮前IKビル2F

資本金 ： 1,600万円

事業内容：

・「おとりよせネット」「フーディストサービス」「朝時間.jp」など、ライフスタイルメディアの運営事業

・料理インフルエンサープロモーション／料理インフルエンサーマーケティング事業

・食品ECサイト(オンラインショップ)の集客・販促支援、食を軸にした地域創生支援事業

URL ：https://www.ai-land.co.jp/