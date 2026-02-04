【Butteryららぽーと安城】ホワイトチョコ＆オレンジなどフィナンシェ6種入り「バレンタイン限定ギフト」が新登場！

株式会社ブラス焼き立てバレンタインギフト（ららぽーと安城限定）

愛知県安城市「三井ショッピングパーク ららぽーと安城」1階にある、バターにこだわる洋菓子店「Buttery（バタリー）(https://www.buttery.jp)」では、北海道バターを使ったフィナンシェを6種類詰め合わせた『焼き立てバレンタインギフト』を、2月14日（土）までの期間限定で販売中です。さらに、フィナンシェ・マドレーヌ・リーフパイが1箱で楽しめる『バレンタインギフト』もご用意しております。

焼き立てバレンタインギフト

Butteryららぽーと安城限定で販売している『焼き立てバレンタインギフト』は、バレンタイン仕様のフィナンシェを6種類詰め合わせた一品です。自慢のオーブンで、外側はカリッと、中はしっとりとした食感に焼き上げました。新作の「ホワイトチョコオレンジのフィナンシェ」は、北海道バターとホワイトチョコを合わせた生地に、爽やかなオレンジピールとココナッツをトッピング。チョコレートとドライフランボワーズをあしらった「チョコチップフィナンシェ」や「チョコフィナンシェ」など、バレンタインらしいチョコフレーバーをたっぷりと楽しめます。他にも、濃厚なピスタチオとベリーの酸味が相性抜群の「ピスタチオとベリーのフィナンシェ」、アールグレイ香る「紅茶のフィナンシェ」、バターの味わいと食感が魅力の「クランブルフィナンシェ」もアソートしています。

バレンタインギフト

さらに、1箱で4種類の焼き菓子が楽しめる『バレンタインギフト』も販売中です。定番商品の「北海道バターフィナンシェ」の他に、甘酸っぱいフランボワーズを効かせた「チョコフィナンシェ」、チョコマドレーヌにミルクチョコレートをコーティングした「チョコマドレーヌ」、サクサクとした食感の「リーフパイ」を詰め合わせました。大切な方への贈り物にもぴったりな、ハート柄のバレンタイン限定ギフトボックスでご用意いたします。

■【Butteryららぽーと安城限定】商品情報

商品名｜焼き立てバレンタインギフト

販売期間｜2月1日（日）～2月14日（土）

価格｜2,350円（税込）

内容｜フィナンシェ6個詰め合わせ／オリジナルギフトボックス

（ホワイトチョコオレンジのフィナンシェ1個・チョコチップフィナンシェ1個・チョコフィナンシェ1個・ピスタチオとベリーのフィナンシェ1個・紅茶のフィナンシェ1個・クランブルフィナンシェ1個）

商品名｜バレンタインギフト

販売期間｜1月25日（日）～2月14日（土）

価格｜3,200円（税込）

内容｜焼き菓子8個詰め合わせ／バレンタイン限定ギフトボックス

（北海道バターフィナンシェ2個・チョコフィナンシェ2個・チョコマドレーヌ2個・リーフパイ2個）

※他にも、「Buttery（ららぽーと安城）」では、限定商品を多数ご用意しております。

※全商品とも、1日の販売個数に限りがございます。今回紹介した商品は、「Buttery本店」「Buttery大名古屋ビルヂング店」「Buttery名駅桜通店」「Buttery Cafe」「Butteryそよら鈴鹿白子」「オンラインショップ」での販売予定はございません。

■店舗情報

Butteryららぽーと安城

店舗名：Buttery バタリー（ららぽーと安城）

所在地：愛知県安城市大東町9-30三井ショッピングパーク ららぽーと安城1階

※JR東海道本線「安城」駅より徒歩10分、名古屋鉄道西尾線「北安城」駅 徒歩14分

営業時間：10：00～21：00

定休日：施設に準ずる

Buttery公式ホームページ：

https://www.buttery.jp

Buttery（ららぽーと安城）公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/buttery.anjo.jp