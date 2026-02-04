業務効率化・売上アップ・システム開発・DX推進のための展示会大阪開催！本分野 関西最大級の400社※が出展！

ブティックス株式会社

展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業を展開する、ブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 新村祐三、東証グロース上場 証券コード：9272）は、今年2月、インテックス大阪において下記４つの展示会を開催する。

第4回 バックオフィスDXPO大阪’26 ／第4回 営業・マーケDXPO大阪’26

第2回 IT・情シスDXPO大阪’26／第4回 店舗・EC DXPO大阪’26

また、本展は通年開催の「オンライン展示会」とのハイブリッド（リアル＋オンライン）開催となり、出展社数は4展合計で400社を数え、本分野関西最大級の商談型展示会となる。

※DXPOは、「DX＋EXPO」の造語。「展示会をDXする」という意味を込めて同社が命名したサービス名

2026年2月24日(火)・25日(水) ＜前半2日間＞

【第4回 バックオフィスDXPO大阪’26】

製品ジャンル毎に9つの専門展で構成され、管理部門・製造業の業務効率化・DX推進を支援する注目のIT製品が一堂に出揃う。

▼来場対象者・・・経営層、バックオフィス部門（総務・人事・労務・経理・財務・情報システム等）、製造部門

2026年2月26日(木)・27日(金)＜後半2日間＞

【第4回 営業・マーケDXPO大阪’26】

製品ジャンル毎に6つの専門展で構成され、MAツール、CRM、SFAから、営業代行、コンテンツ制作、生成AI導入支援まで、営業・マーケ・販促部門の売上アップ・販売促進を支援する注目のIT製品が一堂に出揃う。

▼来場対象者・・・経営層、営業、マーケティング、Web担当、集客・販促・PR担当等

【第2回 IT・情シスDXPO大阪’26】

システム開発・セキュリティ・IT人材育成のための展示会である。「システム・アプリ開発展」「ITインフラ・セキュリティ展」「IT人材育成・採用支援展」「社内業務デジタル化展」の4つの専門展で構成され、システム開発・運用・保守、セキュリティ対策、IT人材育成を支援する注目の製品・サービスが一堂に出揃う。

▼来場対象者・・・情報システム、システム開発・運用・保守部門、総務、人事等

【第4回 店舗・EC DXPO大阪’26】

製品ジャンル毎に2つの専門展で構成され、実店舗のDX化・集客・販促から、ECサイトの構築・運用・売上増まで、実店舗やEC・通販で活躍する注目の製品・サービスが一堂に出揃う。

▼来場対象者・・・様々な店舗関係者、EC・通販のプロや新規参入事業者等

※本展は、来場事前登録が必須です。「有人当日受付」にて来場登録された場合、入場料（5,000円）が必要です。

※商談展のため、一般ユーザー・学生・18才未満（乳幼児含む）の方のご入場は不可。

開催概要

同時開催：専門セミナー ※受講無料（事前申込制）

バックオフィスDXPO大阪'26では、ダイハツ工業(株) で全社のDXを推進し、社内外におけるAI活用の普及活動にも努める太古無限氏が登壇。営業・マーケ／IT・情シス／店舗・EC DXPO大阪'26では、『沈黙のWebマーケティング』等の著者としても知られる(株)ウェブライダー 松尾茂起氏、AIセキュリティの研究に従事する兵庫県立大学大学院田中俊昭氏、楽天市場の開発部門を牽引する楽天グループ(株) 小林悠輔氏が登壇。この他にも、本分野の第一線で活躍する方々を講師にお迎えし、全48セッションを開催する。あらゆる業種・企業・法人のビジネスパーソン必見のセミナープログラムだ。

本展の主催者であるブティックス株式会社について

本展の主催者であるブティックス株式会社（東証グロース上場 証券コード：9272）は、展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業などで急成長している企業です。業界に特化したマッチング・

プラットフォームNo.1企業を目指し、新たなサービスを次々に立ち上げています。

＜本リリース・本展に関するお問合せ先＞

ブティックス(株)内 DXPO事務局

〒108‐0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル（受付11階）

TEL：03-6809-4451 E-mail：info@dxpo.jp

＜取材のお申込み＞

https://secure.dxpo.jp/dxpo/press/form.cgi