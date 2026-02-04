【シェラトン鹿児島】第58回 アルスノヴァ国際創作料理賞 世界大会に出場

シェラトン鹿児島

FLYING HOG GRILL料理長 東園 勇樹

「シェラトン鹿児島」（所在地：鹿児島県鹿児島市高麗町43-15、代表取締役社長：伊牟田 均、総支配人：戸田 猛樹）最上階の薪火グリルレストラン「FLYING HOG GRILL」の料理長・東園 勇樹が、2026年2月3日にパリで行われた「第58回 アルスノヴァ国際創作料理賞」の国際決勝大会に日本代表として出場しました。

「アルスノヴァ国際創作料理賞」は、フランス料理界で名誉ある「ル・テタンジェ賞」を継承し、料理の創造性と社会貢献の両面に重きを置いた新たな料理コンクールとして前回大会よりリニューアルされました。第58回大会は、Cerf（セール）と呼ばれる成熟した大きなオス鹿をテーマに開催されました。フランスやスイス、アメリカなど各国を代表する8人のシェフが集い、高い技術と独創性を凝縮した作品で競演しました。東園は惜しくも入賞には至りませんでしたが、世界各国を代表するシェフが集結する本大会への挑戦は、技術と感性を磨く貴重な機会となりました。当ホテルでは、こうした国際舞台で培われた技と創造性を、日々のレストラン体験を通じてお客様にお届けできるよう、さらなる進化を続けてまいります。

さらに、本大会に出場した東園のメニューは、2026年2月10日より「FLYING HOG GRILL」にて提供予定です。国際舞台で磨かれた一皿を、実際に味わえる貴重な機会となりますので、ぜひご賞味ください。

「アルスノヴァ国際創作料理賞」日本代表記念コース

世界大会後の様子

＜日本代表記念コース概要＞

本記念コースでは、国内決勝大会において実際に提供されたメイン料理をお楽しみいただけます。「第58回アルスノヴァ国際創作料理賞」のテーマである鹿肉を使用し、素材の持ち味を生かしながら、食べやすさにも配慮した丁寧な仕立てが特徴です。黒にんにくや山椒といった日本の食材をスパイスとして取り入れることで、奥行きのある味わいに仕上げています。

【提供場所】19階 レストラン「FLYING HOG GRILL」

【 料金 】ランチ：15,000円 / ディナー：25,000円（税サ込）

【 予約 】電話: 099-821-1111

WEB: https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheraton-kagoshima-flyinghoggrill/reserve

参考資料

WEB予約 :https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheraton-kagoshima-flyinghoggrill/reserve

＜アルスノヴァ国際創作料理賞について＞

1967年、クロード・テタンジェ氏により誕生したアルスノヴァ国際創作料理賞（旧ル・テタンジェ賞）は、シェフの卓越と独創性を讃えるものです。2025年2月にパリで開催される第57回から、伝統ある「ル・テタンジェ賞」を継承し、新たな形でリニューアルされました。本コンクールでは、毎年国内決勝大会そして国際決勝大会にて、メインとなる食材を中心に創造性を競います。

＜東園 勇樹プロフィール＞

ふと目についた料理雑誌がきっかけで飲食の世界へ飛び込み、鹿児島のホテルやフランス料理店で12年間修業を重ねたのち、2017年に一念発起し渡仏。1つ星を獲得した「ラ・カシェット」や、「フレデリック・シモナン」など、本場の名店で研鑽を積む。帰国後は鹿児島市のレストラン「HIGHLINE」のシェフに就任。QUARTERSグループ総料理長を歴任後、2023年にシェラトン鹿児島 スペシャリティレストラン「FLYING HOG GRILL」の料理長に就任。"お客様と生産者をつなぐ架け橋になる"をテーマに日々研鑽中。

受賞歴

2019年 マイユ料理コンクール準グランプリ

2020年 ルージュレシピコンクール最優秀賞

2022年 ボキューズドール日本大会ファイナリスト

2024年 第57回 アルスノヴァ国際創作料理賞 国内決勝大会 第2位

2025年 第58回 アルスノヴァ国際創作料理賞 国内決勝大会 第1位、国際決勝大会の日本代表に選出

シェラトン鹿児島について

シェラトン鹿児島では、“Where the world comes together（世界が出会う場所）”のブランドコンセプトのもと、ホテル館内と壮大な景観の境界をなくし、鹿児島の伝統的な美と西洋の美を融合。この現代風にアレンジされた空間で、鹿児島に新しい息吹を与え、鹿児島の魅力を世界へ伝えるとともに、訪れたゲストに新しいエクスペリエンスをもたらします。桜島を高層階から望む客室をはじめ、ウエディングから各種コンベンションまで、フレキシブルに対応する宴会フロア、５つの個性を放つレストラン・バーのほか、天然温泉やスパ、クラブラウンジ、フィットネスを完備。観光やビジネス、友人との集まり、家族団らん、大切な記念日など、あらゆるシーンに応じたサービスをお届けしています。2024年、国際的なエコラベル「Green Key（グリーンキー）」認証を取得。

【所在地】 〒890-0051 鹿児島県鹿児島市高麗町43-15

【お問い合わせ】 （代表）099-821-1111

【公式サイト】 https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/kojsi-sheraton-kagoshima/overview/

公式WEBサイト :https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/kojsi-sheraton-kagoshima/overview/

シェラトンホテル＆リゾートについて

シェラトンホテル＆リゾートは、世界70の国と地域に425以上のホテルとリゾートを展開し、ゲストの皆様を簡単にお迎えしています。世界中の何百ものコミュニティの中心に位置するMarriott Bonvoy(R)の特別なホテルブランドのポートフォリオの中で、最もグローバルなブランドとして、シェラトンは世界のどこにいてもゲストの帰属意識を高める豊かな伝統を持っています。シェラトンは現在、ブランドの大きな変革を進めており、世界中のホテルで、次世代の旅行者や地元の人々のための特徴的なコミュニティ体験を提供しています。シェラトンの新しいビジョンは、直感的なデザイン、ハイテクを駆使した体験、パブリックスペースや飲食からフレキシブルなミーティングスペースに至るまで、あらゆるもののアップグレードを特徴としています。詳細はhttp://www.sheraton.com または、FacebookやX(@sheratonhotels)、Instagram(@sheratonhotels)をご覧ください。

シェラトンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。

※画像はすべてイメージです