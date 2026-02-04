2026年2月6日オープン「有隣堂 ラスカ茅ヶ崎店」“暮らしの一部”として立ち寄れる書店へ

株式会社有隣堂

株式会社有隣堂（本社：神奈川県横浜市／代表取締役 社長執行役員：松信 健太郎）は、2026年2月6日（金）、JR茅ケ崎駅直結の商業施設「ラスカ茅ヶ崎」5階に、「有隣堂 ラスカ茅ヶ崎店」をオープンいたします。

本店舗は、当社が運営する書店として44店舗目（2026年2月6日時点）となり、商業施設「ラスカ」への出店としては2店舗目となります。

本店舗は、茅ヶ崎で暮らす方々の生活の一部となるよう、肩肘張らず立ち寄れる書店を目指します。通勤・通学・日常の買い物など、駅を利用する幅広い世代に向けて、書籍の品揃えを大幅に強化するとともに、文房具・雑貨のラインアップも充実させ、日々の暮らしに寄り添う売場を提案してまいります。

「読みたい本を探す」「必要な文房具を買う」だけでなく、ふと立ち寄った際に新しい発見が生まれるような店舗づくりを進めます。

さらに、公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」でも店舗を紹介予定です。オープンにあわせて、同チャンネルと連動した限定ノベルティーの配布も予定しています。

※店舗の基本情報等、第一報については下記もあわせてご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000111.000135515.html

出店の背景・目的

全国的に書店数が減少傾向にある中、地域の暮らしの中で本に触れられる場を維持していくことは、これまで以上に重要になっています。当社は「地域の読書環境を守り続けたい」という思いのもと、身近な場所で本と出会える機会を継続できるよう、出店の機会を積極的に検討してまいりました。

「有隣堂 ラスカ茅ヶ崎店」も、地域のお客様の日常に寄り添いながら、書店としての役割を果たし続けることを目的に出店いたします。

また、本店舗はJR茅ケ崎駅直結の駅ビル内という利便性の高い立地であり、通勤・通学・買い物など日々の生活動線に寄り添った店舗運営が可能である点を重視しました。加えて、ラスカへの出店は「有隣堂 ラスカ小田原店」での運営実績もあり、出店する運びとなりました。

店舗コンセプト

茅ヶ崎で暮らす人の生活の一部となるように、肩肘張らず立ち寄ることのできる書店

JR茅ケ崎駅を利用する幅広い世代（通勤・通学・在住の日常使い）を想定し、日々の暮らしの中で「本に触れる時間」「選ぶ楽しさ」を提供します。特に、書籍品揃えを大幅に強化するとともに、文房具・雑貨のラインアップも拡充し、より多様な目的で立ち寄れる店舗づくりを進めてまいります。

売場・選書の特徴

有隣堂 ラスカ茅ヶ崎店 店内案内図

書籍は、駅利用者をはじめ幅広いお客様に向け、幅広いジャンル展開し、日常の中で選びやすく、手に取りやすい売場を目指します。

売場構成は、実用・学び・暮らし・趣味、教養など地域のお客様の多様なニーズに応える編集を行います。目的買いだけでなく、通路を歩きながら気になる本が目に入るような「選びやすさ」も重視します。

また、地域性として、これまで地域で親しまれてきた地元出版社の書籍についても引き続き取り扱い、茅ヶ崎ならではの本との出会いにつなげてまいります。

さらに、本店舗では文房具・雑貨のラインアップを充実させます。具体的には、日常使いしやすい筆記具やノートなどの定番アイテムに加え、学校・仕事で役立つ実用品、ちょっとした贈りものとして選びやすいギフト雑貨など、生活シーンに寄り添う商品を幅広く展開します。季節の話題や行事に合わせた文房具・雑貨の提案も行い、「本を選ぶ」だけでなく「日々の暮らしを整える」きっかけとなる売場づくりを進めてまいります。

オープニング企画（予定）

1.公式YouTube「有隣堂しか知らない世界」オリジナルステッカー

レジにて1会計につき、オリジナルステッカーを1枚進呈いたします。

※数量限定、なくなり次第終了。

2.QUOカードPayくじ

店頭にて1会計2,000円（税込）以上お買い上げいただいたお客様を対象に、抽選で「有隣堂専用QUOカードPay」が当たる抽選券を配布いたします。※抽選券はなくなり次第終了となります。

3.オリジナル缶バッジ作成

2026年2月14日（土）・15日（日）の2日間、当日のお買い上げレシート1枚につき1回、オリジナル缶バッジ作成を体験いただけるイベントを開催いたします。

4.「ノンタン」着ぐるみ企画

2026年2月22日（日）・23日（月・祝）、特設スペースに「ノンタン」が登場。各日3回、キャラクターグリーティング＆撮影会を実施いたします（各回15分）。

5.名入れ企画（文房具）

2026年3月7日（土）・3月8日（日）の2日間、当店にて対象商品をお買い上げいただいたお客様を対象に、名入れ（刻印）サービスを実施いたします。

※その他にも書籍に関するイベントも検討中

店舗概要

株式会社有隣堂について

- 店舗名：有隣堂 ラスカ茅ヶ崎店- オープン日：2026年2月6日（金）- 所在地：神奈川県茅ヶ崎市元町1-1 ラスカ茅ヶ崎 5階- 売場面積：150.34坪- 営業時間：10:00～20:00- 定休日：施設に準ずる- アクセス：JR茅ケ崎駅 直結- SNS（X）：https://x.com/yurindo_chigask

創業116年の神奈川、東京、千葉、兵庫、大阪に43店舗（2026年2月4日時点）を展開する書店。複合型店舗では、カフェや居酒屋、アパレルショップなどの運営も行っています。また、楽器・音楽教室、図書館・地区センターの運営受託、ビジネスソリューションサービスおよびOA機器の販売、出版事業など、多様な事業展開を通して地域社会に貢献しています。

HP：https://www.yurindo.co.jp/