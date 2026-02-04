B2BレビュープラットフォームのITreview、Salesforce連携を開始

アイティクラウド株式会社

国内最大級のB2B向け IT製品・SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」を運営するアイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野 源太）は、掲載企業向けのサービスの1つとして、新たに「SalesforceのAgentforce Sales（以下、Salesforce）」との連携機能を提供開始したことをお知らせいたします。

本連携により、ITreviewで取得したインテントデータ(※)をSalesforce上に直接取り込み、企業情報に紐づけて管理することが可能となり、見込み顧客の検討状況を踏まえた、より精度の高いマーケティング・営業活動を実現します。

連携開始の背景

ITreviewは、IT製品やSaaS、関連サービスの導入を検討するユーザーに対し、実際の利用者によるレビュー（顧客の声）を通じて、最適な製品選定を支援してきました。

一方、IT製品・サービスを提供するベンダー企業に向けては、レビューデータの提供に加え、「どの企業が、いつ、どの製品やITカテゴリーに興味を持ち、どの製品と比較しているか」といった行動履歴をもとにしたインテントデータを提供し、B2Bマーケティングや営業活動を支援してまいりました。

これまでインテントデータはITreviewの専用画面を通じて提供していましたが、SalesforceをはじめとするCRM上で他の顧客・商談データと統合して活用したいという要望が多く寄せられていました。こうしたニーズを受け、今回新たにSalesforceとの連携機能を提供開始しました。

Salesforce連携機能の概要

ITreviewとSalesforceを連携することで、ITreview上で取得したインテントデータを、Salesforceに直接取り込み、取引先情報に紐づけ管理できるようになります。主な特長は以下の通りです。

・ITreviewのインテントデータをSalesforce上で一元管理

・対象企業が自社製品や関連カテゴリーに興味を示したタイミングを把握

・営業・マーケティング部門が日常的に利用するSalesforce上で、検討状況を確認可能

初回連携時には直近30日分のインテントデータが自動で取り込まれ、以降は前日分のデータを継続的に反映します。これにより、見込み顧客の検討フェーズをタイムリーに把握し、優先度の高いアプローチにつなげることができます。

なお、本機能はSalesforceの利用と、ITreviewのBasicプラン以上の契約が必要です。

インテントデータとは

ITreviewのインテントデータは、導入検討フェーズにある顕在層の行動にもとづく、導入検討フェーズにあるユーザーの行動データをもとにした情報です。IT製品を選定中のユーザーによるITreviewサイトでの行動履歴をもとに、“どこの企業が・いつ・どのような製品やカテゴリーに興味を持ち、どの製品と比較を行っているか”といった興味・関心を把握できるデータを、ITreviewではインテントデータとして掲載企業に提供しています。

ITreviewへの訪問者は検索エンジンを経由して、直接製品やカテゴリーへ着地するユーザーがほとんどで、課題を持ちその解決策を探しているなど、明確な課題意識をもって製品を探している顕在層が多いことから、マーケティングツールなどに連携できるインテントデータとしては、導入検討中のユーザーによる行動データとして、マーケティングや営業活動に活用いただけます。

ITreviewについて

ITreview（アイティレビュー）とは、法人向けIT製品・クラウドサービスのリアルユーザーが集まるレビュープラットフォームです。製品検討者はユーザーによるレビューや製品情報を閲覧でき、ビジネスの現場で受け入れられている顧客満足度の高い製品を確認できます。情報共有、セールス、マーケティング、会計、ITインフラ、セキュリティ、開発などといった約900カテゴリーと約14,300の製品・パートナーやテクノロジーサービスの情報とまたそれらに関するレビューを約15.1万件掲載しています。

ITreview

https://www.itreview.jp/(https://www.itreview.jp/)

アイティクラウド株式会社について

IT製品のレビュープラットフォーム事業展開を目的とし2018年に設立。「IT選びに、革新と確信を」をミッションにかかげ、企業がテクノロジーを活用する上で必要となる“信頼できる声”や“確かな情報”が集まるB2Bレビュープラットフォーム「ITreview」を運営。

また、IT製品がオンラインで購入できる「ITreviewオンラインストア」やSaaSのアカウント管理により情シスの工数とコスト削減に貢献する「ITboard」を展開。さらに製品のセキュリティ対策状況を確認できる「ITreviewセキュアチェック」サービスを新たに公開し、企業のIT導入・購入・管理にまつわる課題解決に貢献できる企業を目指しています。

アイティクラウド株式会社

https://www.itcrowd.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

ITreview ベンダー向けサイト

https://vendor.itreview.jp/

本件に関するお問い合わせは、上記サイト右下のチャット機能よりお願いいたします。