SOULEIADO PARASOL ORDER 2026｜2月5日（木）～3月29日（日）〈ソレイアード〉パラソルオーダー会をトゥモローランド各店にて開催

株式会社 トゥモローランドSOULEIADO（ソレイアード）のパラソルオーダー会

トゥモローランド各店にて、SOULEIADO（ソレイアード）のパラソルオーダー会を開催いたします。

南フランス・プロヴァンスの豊かな色彩と伝統柄を受け継ぐ〈SOULEIADO〉の傘は、毎年ご好評をいただいている人気アイテムのひとつ。

本オーダー会では、8種類のテキスタイルをはじめ、ハンドルやタッセルまで自由に組み合わせてお選びいただき、晴雨兼用でお使いいただける特別な一本をお仕立ていただけます。

長傘・短傘ともに、日差しの強まる春夏の装いに上品なアクセントを添えるデザイン。

ご自身用にはもちろん、ギフトとしてもおすすめです。

この機会にぜひ店頭にて、〈SOULEIADO〉ならではの美しい世界観とオーダーの楽しさをご体感ください。

- Base-・長傘：\27,500(tax in)・短傘：\25,300(tax in)※晴雨兼用でご使用いただけます。- Textile-8種類- Tassel -9色※タッセルは付けないことも可能- Handle -・長傘：4種類・短傘：4種類

- Attention -

・納期は前後する場合がございます。

入荷次第ご連絡いたします。

・オーダー品のため、キャンセル不可となります。





［開催期間・店舗］



2月5日（木）～2月15日（日）※5月お渡し予定

トゥモローランド 盛岡川徳店

岩手県盛岡市菜園1-10-1 パルクアベニュー・カワトク 2F

トゥモローランド 新潟ビルボードプレイス店

新潟県新潟市中央区八千代2-1-2 万代シティビルボードプレイス 1F



2月19日（木）～3月1日（日）※5月お渡し予定

トゥモローランド 仙台パルコ店

トゥモローランド ルミネ池袋店

トゥモローランド 二子玉川店

トゥモローランド 新宿京王店

トゥモローランド タカシマヤゲートタワーモール店

トゥモローランド 柏高島屋ステーションモール店

千葉県柏市末広町1-1 柏高島屋ステーションモールS館専門店街 4F

トゥモローランド 岡山店

岡山県岡山市北区表町1-9-51 Deux foyerビル

トゥモローランド 水戸京成店

茨城県水戸市泉町1-6-1 水戸京成百貨店2F



3月5日（木）～3月15日（日）※6月お渡し予定

トゥモローランド ながの東急店

長野県長野市南千歳1-1-1 ながの東急Cher-Cher館 1Ｆ

トゥモローランド 宮崎山形屋店

宮崎県宮崎市橘通東3-4-12 宮崎山形屋 新館1F



3月18日（水）～3月29日（日）※7月お渡し予定

トゥモローランド 高崎高島屋店

群馬県高崎市旭町45 高崎高島屋 2F



※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。