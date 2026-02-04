SOULEIADO PARASOL ORDER 2026｜2月5日（木）～3月29日（日）〈ソレイアード〉パラソルオーダー会をトゥモローランド各店にて開催
SOULEIADO（ソレイアード）のパラソルオーダー会
トゥモローランド各店にて、SOULEIADO（ソレイアード）のパラソルオーダー会を開催いたします。
南フランス・プロヴァンスの豊かな色彩と伝統柄を受け継ぐ〈SOULEIADO〉の傘は、毎年ご好評をいただいている人気アイテムのひとつ。
本オーダー会では、8種類のテキスタイルをはじめ、ハンドルやタッセルまで自由に組み合わせてお選びいただき、晴雨兼用でお使いいただける特別な一本をお仕立ていただけます。
長傘・短傘ともに、日差しの強まる春夏の装いに上品なアクセントを添えるデザイン。
ご自身用にはもちろん、ギフトとしてもおすすめです。
この機会にぜひ店頭にて、〈SOULEIADO〉ならではの美しい世界観とオーダーの楽しさをご体感ください。
- Base-
・長傘：\27,500(tax in)
・短傘：\25,300(tax in)
※晴雨兼用でご使用いただけます。
- Textile-
8種類
- Tassel -
9色
※タッセルは付けないことも可能
- Handle -
・長傘：4種類
・短傘：4種類
- Attention -
・納期は前後する場合がございます。
入荷次第ご連絡いたします。
・オーダー品のため、キャンセル不可となります。
［開催期間・店舗］
2月5日（木）～2月15日（日）※5月お渡し予定
トゥモローランド 盛岡川徳店
岩手県盛岡市菜園1-10-1 パルクアベニュー・カワトク 2F
トゥモローランド 新潟ビルボードプレイス店
新潟県新潟市中央区八千代2-1-2 万代シティビルボードプレイス 1F
2月19日（木）～3月1日（日）※5月お渡し予定
トゥモローランド 仙台パルコ店
トゥモローランド ルミネ池袋店
トゥモローランド 二子玉川店
トゥモローランド 新宿京王店
トゥモローランド タカシマヤゲートタワーモール店
トゥモローランド 柏高島屋ステーションモール店
千葉県柏市末広町1-1 柏高島屋ステーションモールS館専門店街 4F
トゥモローランド 岡山店
岡山県岡山市北区表町1-9-51 Deux foyerビル
トゥモローランド 水戸京成店
茨城県水戸市泉町1-6-1 水戸京成百貨店2F
3月5日（木）～3月15日（日）※6月お渡し予定
トゥモローランド ながの東急店
長野県長野市南千歳1-1-1 ながの東急Cher-Cher館 1Ｆ
トゥモローランド 宮崎山形屋店
宮崎県宮崎市橘通東3-4-12 宮崎山形屋 新館1F
3月18日（水）～3月29日（日）※7月お渡し予定
トゥモローランド 高崎高島屋店
群馬県高崎市旭町45 高崎高島屋 2F
※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。