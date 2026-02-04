クレヨンしんちゃんコラボルーム限定ノベルティ「ひろしの名言ブロマイド5種コンプリートセット」2月14日(土)～3月14日(土) 宿泊者限定で提供

株式会社ニジゲンノモリ

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の公式ラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では、クレヨンしんちゃんコラボルームの宿泊者を対象とした限定ノベルティ「ひろしの名言5種コンプリートセット」を2026年2月14日（土）～3月14日（土）の期間限定で提供します。

本ノベルティは、アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」にて大好評開催中の「ひろしの家族愛スタンプラリー」をクリアすることで手に入れられる“ひろしの名言ブロマイド”が 5種類全て揃ったコンプリートセットです。通常では、スタンプラリーをクリアすることで1種類しか手に入れられないブロマイドが全て手に入る、貴重なセットとなっております。どの名言も胸が熱くなるものばかり・・・。

野原家の家族愛に包まれながら、家族で過ごす大切なひとときをお楽しみください。

■GRAND CHARIOT 北斗七星135°クレヨンしんちゃんコラボルーム限定ノベルティ「ひろしの名言ブロマイド5種コンプリートセット」概要

期間：

2026年2月14日（土）～3月14日（土）

対象：

上記期間中にコラボルーム「オラのコクーン」、「ヘンダーコクーン」にご宿泊された方

内容：

アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」で開催されているイベント「ひろしの家族愛スタンプラリー」の景品である、“ひろしの名言ブロマイド”が5種類全て揃ったコンプリートセットを、ご宿泊される1組につき1セットをプレゼントいたします。

■（参考）GRAND CHARIOT 北斗七星135°『オラのコクーン』『ヘンダーコクーン』

時間：

チェックイン15：00～18：30／チェックアウト11：00

定員：

オラのコクーン／4名

※0～3歳のお子様は2名まで添い寝でご宿泊いただけます

ヘンダーコクーン／2名

※0～3歳のお子様は2名まで添い寝でご宿泊いただけます

内容：

※上記ノベルティと、宿泊特典を含む

オラのコクーン／50,518円/名～（夕・朝食付き、税・サ込料金）

登場キャラクターである「しんのすけ」や「ひまわり」が高さ5mの天窓からお部屋を覗く様子や、大きなシロのラグマット、隠れぶりぶりざえもんの装飾などが施されており、「クレヨンしんちゃん」の世界を体験できるお部屋です。実際に作中で着用しているデザインをモチーフにしたパジャマ、大人用アクション仮面のコスチュームなど、大人も子ども楽しめる限定グッズもご用意しております。

＜宿泊特典＞

・クレヨンしんちゃんお土産3点セット

・ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」ゴールドチケット（宿泊人数分）

・客室ミニバー(オリジナルシャンパン・地ビール・ソフトドリンク等)

ヘンダーコクーン／55,055円/名～（夕・朝食付き、税・サ込料金）

1996年に公開された映画クレヨンしんちゃんの大ヒット作「映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険」に出てくる人気キャラクターたちの装飾が施されており、ヘンダーランドの不思議な世界観を再現した空間となっています。また、映画に出てくるシーンを再現した仕掛けも満載となっています。宿泊者様には、ここでしか手に入らないオリジナルデザインのノベルティをプレゼントいたします。

＜宿泊特典＞

・ヘンダーコクーン オリジナルノベルティ3点セット

・ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」ゴールドチケット（宿泊人数分）

・「映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険」DVD視聴

・客室ミニバー(オリジナルシャンパン・地ビール・ソフトドリンク等)

場所：

兵庫県淡路市楠本2425番（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)

HP：https://awaji-grandchariot.com/?utm_campaign=pr

問合せ先：

株式会社ニジゲンノモリ 「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」

Tel 0799-64-7090

■（参考）ニジゲンノモリ公式ラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」概要

グランシャリオ北斗七星135°は、全23室の客室は繭（コクーン）を思わせる空間で、 高さ5メートル以上の天窓から眺める朝日や星空は、まさに絶景。食事は、国内外に13店舗のお店を持ち、日本代表マスターシェフである山下春幸氏が監修。「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫、淡路島の食材にこだわった料理を堪能できます。

【お食事】

兵庫県ひょうご「食」担当参与である山下春幸シェフ監修のもと、古くから「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫である淡路島の食材にこだわった料理をご堪能いただけます。

＜ご夕食＞

東京ミッドタウンをはじめ、国内外に13店舗のお店を持つ山下春幸氏が監修の新和食コースをお愉しみいただけます。山下氏は、世界のトップシェフが集まるワールドグルメサミットで2大会連続マスターシェフに選ばれており、素材の命や息吹を最大限に生かす「新和食」を体現します。

食材は、淡路島の年間200頭ほどしか取れない淡路ビーフ200g、淡路島産の玉ねぎ丸ごと1個などを絶景テラスで召し上がる「極上BQ」をお楽しみいただけます。

※食材は時期により異なる場合がございます。

※当日の降水確率が50%以上の場合、一番人気の淡路ビーフ山海トマトすきやきに変更をさせていただきます。

＜ご朝食＞

宿泊食の醍醐味「ご朝食」はグランシャリオ「朝のお始め御膳」に始まり、瀬戸内焼き魚、そして名物 「淡路出汁巻き玉子」を炊き立ての淡路島米と共にお楽しみいただけます。

【お風呂】

全室檜風呂を設置し、檜の爽やかな香りに癒されます。