フランス発モダンジュエリーメゾン＜ジェミオ＞世界市場を見据えた戦略的投資「Callistorea（カリストレア）」資本取得で示すフランス職人技へのコミットメント

全てのジュエリーを100%フランスで製作することにこだわり、誠実さと自由、そして洗練されたアプローチを追求するフランス発モダンジュエリーメゾン＜ジェミオ＞。この度ジェミオは、長年にわたり提携関係を築いてきたフランスのジュエリー工房Callistorea（カリストレア）の資本を取得したことを発表いたします。これにより、ジェミオはフランスの卓越したジュエリー職人技への投資を一層強化してまいります。フランスのジュエリー職人技への投資を強化します。





この戦略的投資により、ジェミオはフランス国内における信頼性のある高品質な生産体制を確保すると同時に、バリューチェーンの最適化とオペレーション上のシナジー創出を実現します。本取り組みは、同社の持続的かつ力強い成長を支え、国際展開への道を切り開くものです。

スマート・ラグジュアリーのパイオニア〈Gemmyo〉

ジェミオは2011年、パリにてポリーヌ・レニョー、シャリフ・デベスによって設立されました。「スマート・ラグジュアリー」の先駆者として、すべてフランス製による卓越した品質を誇るオーダーメイドジュエリーを適正な価格で提供しています。



また創業以来、「Intentional Jewelry - 意味のあるジュエリー - 」を掲げるメゾンとして、一つひとつのジュエリーを、身に着ける人の想いや、その人自身がもつ物語を象徴する存在へと昇華させてきました。ブティックおよびオンラインのいずれにおいても、温かくパーソナライズされた体験を提供し、それぞれのジュエリーが大切な瞬間の記憶となることを大切にしています。

フレンチジュエリーの中核を担う、カリストレアの40年にわたる専門性

カリストレアは40年前にニースで設立されたジュエリー工房です。現在は、二代目であるクレール・ヴィアール＝ロナとアレクサンドル・ヴィアールがファミリービジネスとして運営しています。



現在、約30名の熟練したジュエリー職人が在籍し、デザインスケッチの初期段階から最終仕上げの研磨に至るまで、ジュエリー制作におけるすべての工程を高い精度と創造性で担っています。



地域に深く根ざし、責任あるジュエリー制作に取り組む同工房は、RJC（責任あるジュエリー協議会）認証、Joaillerie de France、さらにEPV（無形文化財企業）、リビング・ヘリテージ・カンパニーとしても評価されています。

Gemmyo の「スマート・ラグジュアリー」戦略に沿った資本参加

本投資は、名実ともにジュエリーの専門性が集積した拠点の知見を活かしながら、ブランドのバリューチェーンを長期的に強化することを目的としています。その実現に向け、以下の取り組みを推進してまいります。

- フランスの職人技が希少化する中、信頼性が高く高品質な100％フランス製の生産体制を確保すること- 生産の各工程を直接管理し、技術的専門性をより深く掌握することで、品質基準をさらに高めること- 中間業者の削減と生産コストの最適化を通じて、顧客に対してより公正な価格を実現すること- 熟練の職人と密に連携しながら、新しいデザイン、素材、仕上げをより迅速に試すことができる、クリエイティビティにおける柔軟性を高めること

このパートナーシップにより、カリストレアは、自社の強みである品質、対応力、技の術継承をさらに強化するための財務基盤を取得します。

既存顧客向けの生産を継続しながら、ジェミオ専用の生産ラインにおいて、強固なオペレーション上のシナジーを構築していきます。

「“メイド・イン・フランス”という言葉は、実際の行動によって裏付けられてこそ意味を持つものだと考えています。2011年の創業以来、私たちはお届けするすべてのジュエリーをフランスで製造するという選択をしてきました。これは今や、業界では非常に稀な取り組みです。今回のジュエリー工房への投資は、フランスの職人技に対する長期的なコミットメントを示すものです。」



ポリーヌ・レニョー、シャリフ・デベス ／Gemmyo（ジェミオ）



「ポリーヌとシャリフが紡いでいる素晴らしいストーリーをサポートできることを、大変嬉しく思います。また、私たちを信頼してくださったことに感謝します。このパートナーシップを通じて、これまでと同じ高い品質基準と細部へのこだわりを維持しながら、すべてのお客様に持続的な価値を提供し、ジェミオの今後の成長と発展に貢献するものと確信しています。」



クレール・ヴィアール＝ロナ、アレクサンドル・ヴィアール／Callistorea（カリストレア）

ジェミオについて

Gemmyo（ジェミオ）は2011年創業のフランス発モダンジュエリーメゾンです。フランスおよびヨーロッパに8つのブティックを展開し、2024年11月にはアジア初となる店舗を東京・表参道にオープンしました。



創業以来、ジェミオは誠実さと自由で洗練されたアプローチによって他とは一線を画してきました。すべてのジュエリーはフランスのアトリエで製作され、"サヴォワフェール"を体現する熟練の職人によって丁寧に仕上げられます。定番のダイヤモンドに加えて希少なカラーストーンまで、豊富なバリエーションを取り揃えており、受注生産の形をとることで、品質と価値のバランスが取れた適正な価格で提供することを信念としています。



モダンジュエリーメゾンの責務として、ダイヤモンドは「キンバリープロセス」に準拠した信頼性の高い生産者からのみ仕入れ、国際基準のないカラーストーンにおいても誠実な調達を行うパートナーを厳選していることも特徴です。

ジェミオは、独立した視点と確かな品質を大切にしながら、正しさを貫くものづくりを続けています。



