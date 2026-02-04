日本橋三越本店に初出店。東京の下町生まれのクラフトコーラ。

谷中クラフトコーラ株式会社

東京・谷中発の「谷中クラフトコーラ」（本社：東京都台東区）は、2026年2月4日（水）～2月17日（火）の期間、日本橋三越本店新館 B2階にて期間限定出店いたします。

＜Mo・Dun Food Gallery＞モダンフードギャラリー店頭の様子

【出店概要】

■期間

2026年2月4日（水）～2月17日（火）

■場所

日本橋三越本店新館 B2階

※＜Mo・Dun Food Gallery＞モダンフードギャラリー(https://www.mistore.jp/store/nihombashi/shops/foods/grocery/shopnews_list/shopnews00042.html)内にて販売いたします。

■取扱商品

・谷中クラフトコーラ ペットボトル（炭酸飲料）

・谷中クラフトコーラシロップ 江戸東京野菜 谷中ショウガ特別仕込

【谷中クラフトコーラの楽しみ方】

（左）谷中ショウガ特別仕込のシロップ（右）炭酸飲料

厳選11種のスパイスを独自にブレンド・抽出したビタークラフトコーラです。

季節やお好み、飲用シーンに合わせて様々な楽しみ方でお召し上がりいただけます。

谷中クラフトコーラ500mlペットボトル（税込700円）▶炭酸飲料の楽しみ方

１.開けてそのまま飲む

２.ラムやウイスキーなどのアルコールの割材としてハイボールアレンジ

谷中クラフトコーラシロップ 江戸東京野菜 谷中ショウガ特別仕込 （税込2,970円）▶シロップの楽しみ方

★希釈目安：4～5倍

１.炭酸水やトニックウォーターで割る

２.お湯割りでジンジャーレモンティー風に

３.ホットミルクで割ってチャイ風アレンジ

４.オリジナルカクテルのベースに

５.アイスやヨーグルトなどにかける

【谷中クラフトコーラについて】

東京の下町・谷中で生まれたクラフトコーラです。トップのシナモンから始まりブラックペッパーなどの11種の厳選スパイスの風味がじんわり広がる、スッキリした味わいが特徴です。

谷中銀座・夕焼けだんだん坂と谷中クラフトコーラ

「下町を散策しながら楽しむ」をコンセプトに、創業以来RTD（すぐ飲める）タイプのクラフトコーラを中心に商品展開を続けています。2023年11月に炭酸飲料200mlの瓶タイプでスタンダードフレーバーを初リリース。2024年5月には350ml缶タイプ、2025年7月には500mlペットボトルタイプと進化を遂げ、谷根千地域を中心に展開中。携帯性と即飲性を強みとし、現在は温浴・宿泊施設や飲食店への販路拡大を進めています。

◆ブランド立ち上げと新商品開発の背景

▶ブランド立ち上げについて

代表が多汗症体質の改善を目指し、スパイスを手軽に摂れる冷たい飲み物を求めたことがクラフトコーラ開発の原点です。下町・谷中の温かな空気に惹かれたことから「谷中クラフトコーラ」と名付けました。パッケージに地域への愛着を込めており、谷中銀座や地域のネコ、夕焼けだんだん坂の意匠を凝らしたデザインで「谷中の空気感」を表現しています。

谷中ショウガ

▶新商品「江戸東京野菜 谷中ショウガ特別仕込」について

代表自身の多汗症体質改善を目指しスパイスを摂取する中で、地域の伝統食材である谷中ショウガとの出会いがありました。暑気払いとして食されてきた谷中ショウガのルーツや、爽やかな風味とクラフトコーラの相乗効果に可能性を感じ、この地域ならではの新商品開発に至りました。下町・谷中への愛着と、江戸時代から受け継がれる伝統野菜の魅力を、クラフトコーラという新しい形で表現しています。

※本商品のプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000174991.html)

会社名： 谷中クラフトコーラ株式会社

代表者： 代表取締役 大竹明彦

所在地： 〒110-0005 東京都台東区上野6-1-6 御徒町グリーンハイツ1005

設立： 2024年11月

■公式HP： https://www.ynkcraftcola.com/

■オンラインショップ： https://ynkcraftcola.base.shop/

■公式SNS

X： https://x.com/yanakacraftcola

Instagram： https://instagram.com/yanakacraftcola/

note： https://note.com/yanakacraftcola

問い合わせ先：contact@ynkcraftcola.com（大竹）

※本リリースに記載された商品の価格、仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。