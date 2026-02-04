『メタファー：リファンタジオ』が50%OFF！「2月PICK UPセール」開催中

株式会社セガ

PS Store、ニンテンドーeショップにてアトラスタイトルのセールを開催中です！

『メタファー：リファンタジオ』が50%OFFとなるほか、人気タイトルを期間限定でお得にお買い求めいただけます。 ぜひこの機会にお楽しみください。

PS Store

【実施期間】～2026年2月25日（水）

※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください

タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率

メタファー：リファンタジオ／\9,878／\4,939／50%

ペルソナ３ リロード／\7,678／\3,839／50%

ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション／\10,406／\5,203／50%

ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション／\13,728／\6,864／50%

ペルソナ３ リロード：エクスパンションパス／\3,850／\1,925／50%

ペルソナ５ タクティカ デジタルデラックス／\11,770／\5,885／50%

ペルソナ４ ザ・ゴールデン／\1,980／\1,188／40%

ペルソナ３ ポータブル／\1,980／\1,188／40%

ペルソナ３ ダンシング・ムーンナイト／\2,420／\1,210／50%

ペルソナ５ ダンシング・スターナイト／\2,420／\1,210／50%

真・女神転生V Vengeance デジタルデラックスエディション／\11,660／\5,830／50%

ユニコーンオーバーロード／\8,778／\4,389／50%

ニンテンドーeショップ

【実施期間】～2026年2月24日（火）

※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください

タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率

ペルソナ３ リロード／\7,678／\4,990／35%

ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション／\10,406／\6,243／40%

ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション／\13,728／\8,236／40%

ペルソナ３ リロード Episode Aegisパック／\3,850／\2,695／30%

ペルソナ５ タクティカ デジタルデラックス／\11,770／\5,885／50%

「アトラスタイトルSALE情報サイト」https://www.atlus.co.jp/sale/(https://www.atlus.co.jp/sale/)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。