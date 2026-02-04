『メタファー：リファンタジオ』が50%OFF！「2月PICK UPセール」開催中
PS Store、ニンテンドーeショップにてアトラスタイトルのセールを開催中です！
『メタファー：リファンタジオ』が50%OFFとなるほか、人気タイトルを期間限定でお得にお買い求めいただけます。 ぜひこの機会にお楽しみください。
PS Store
【実施期間】～2026年2月25日（水）
※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください
タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率
メタファー：リファンタジオ／\9,878／\4,939／50%
ペルソナ３ リロード／\7,678／\3,839／50%
ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション／\10,406／\5,203／50%
ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション／\13,728／\6,864／50%
ペルソナ３ リロード：エクスパンションパス／\3,850／\1,925／50%
ペルソナ５ タクティカ デジタルデラックス／\11,770／\5,885／50%
ペルソナ４ ザ・ゴールデン／\1,980／\1,188／40%
ペルソナ３ ポータブル／\1,980／\1,188／40%
ペルソナ３ ダンシング・ムーンナイト／\2,420／\1,210／50%
ペルソナ５ ダンシング・スターナイト／\2,420／\1,210／50%
真・女神転生V Vengeance デジタルデラックスエディション／\11,660／\5,830／50%
ユニコーンオーバーロード／\8,778／\4,389／50%
ニンテンドーeショップ
【実施期間】～2026年2月24日（火）
※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください
タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率
ペルソナ３ リロード／\7,678／\4,990／35%
ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション／\10,406／\6,243／40%
ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション／\13,728／\8,236／40%
ペルソナ３ リロード Episode Aegisパック／\3,850／\2,695／30%
ペルソナ５ タクティカ デジタルデラックス／\11,770／\5,885／50%
「アトラスタイトルSALE情報サイト」https://www.atlus.co.jp/sale/(https://www.atlus.co.jp/sale/)
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。