『メタファー：リファンタジオ』が50%OFF！「2月PICK UPセール」開催中

株式会社セガ

PS Store、ニンテンドーeショップにてアトラスタイトルのセールを開催中です！


『メタファー：リファンタジオ』が50%OFFとなるほか、人気タイトルを期間限定でお得にお買い求めいただけます。 ぜひこの機会にお楽しみください。


　



















　


PS Store


【実施期間】～2026年2月25日（水）


※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください


タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率


メタファー：リファンタジオ／\9,878／\4,939／50%


ペルソナ３ リロード／\7,678／\3,839／50%


ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション／\10,406／\5,203／50%


ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション／\13,728／\6,864／50%


ペルソナ３ リロード：エクスパンションパス／\3,850／\1,925／50%


ペルソナ５ タクティカ　デジタルデラックス／\11,770／\5,885／50%


ペルソナ４ ザ・ゴールデン／\1,980／\1,188／40%


ペルソナ３ ポータブル／\1,980／\1,188／40%


ペルソナ３ ダンシング・ムーンナイト／\2,420／\1,210／50%


ペルソナ５ ダンシング・スターナイト／\2,420／\1,210／50%


真・女神転生V Vengeance デジタルデラックスエディション／\11,660／\5,830／50%


ユニコーンオーバーロード／\8,778／\4,389／50%


　


ニンテンドーeショップ


【実施期間】～2026年2月24日（火）


※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください


タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率


ペルソナ３ リロード／\7,678／\4,990／35%


ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション／\10,406／\6,243／40%


ペルソナ３ リロード デジタルプレミアムエディション／\13,728／\8,236／40%


ペルソナ３ リロード　Episode Aegisパック／\3,850／\2,695／30%


ペルソナ５ タクティカ　デジタルデラックス／\11,770／\5,885／50%


　


「アトラスタイトルSALE情報サイト」https://www.atlus.co.jp/sale/(https://www.atlus.co.jp/sale/)



　


　


