サンマルクグループ19ブランド・約370店舗で使える飲食ブランド横断 統合型公式アプリ「myサンマルク」を共同開発

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス

電子決済サービスの株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大高 敦、グロース市場：5258、以下 TMN）と、株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社である株式会社DearOne（本社：東京都港区、代表取締役：河野 恭久、以下 DearOne）は、株式会社サンマルクホールディングス（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：藤川 祐樹、プライム市場：3395、以下 サンマルクグループ）の飲食ブランド横断 統合型公式アプリ「myサンマルク」を共同開発し、2026年1月より順次サービス提供を開始いたしました。

本プロジェクトにおいて、TMNは会員管理およびグループ全体の共通ポイントシステムの基盤を提供し、DearOneは国内最大級の伴走型アプリ開発サービス「ModuleApps2.0」を活用したアプリ開発・UI/UX設計を担当しました。これにより、サンマルクグループが展開する多様な飲食ブランドにおいて、共通の会員基盤とポイントの運用が可能となり、グループ全体の顧客体験向上と経済圏強化を支援いたします。

■背景と目的

生活者のニーズや接点が多様化するなか、流通や飲食、サービス事業者が会員ID統合やブランド共通ポイントの提供によりグループ一体で顧客体験向上を目指す動きが活性化しています。

サンマルクグループは「鎌倉パスタ」や「ベーカリーレストラン バケット」、「倉式珈琲店」など多種多様な飲食ブランドを全国に展開しています。本プロジェクトでは、これまでブランドごとに分散していた顧客との接点を統合し、グループ内での利用者の回遊性向上を目的として、TMNとDearOneは両社の強みを融合させました。TMNのセキュアで柔軟な会員・ポイント管理システムと、DearOneが提供する高度なアプリ開発機能とを連携させることで、ユーザーにとって利便性が高く、かつ運営側にとってはマーケティング効果を最大化できる統合アプリ「myサンマルク」を実現しました。

TMNは、CRM（顧客関係管理）サービスとして、加盟店独自のハウス電子マネー機能（バリュー管理）、ギフトカード機能など幅広いサービスを用意しており、今後もさまざまなニーズに対応することでサンマルクグループにおける価値向上や顧客体験向上に寄与していきます。

DearOneは今後も、サンマルクグループのアプリを通じたデジタルマーケティングを伴走支援し、さらなるグロースを支援いたします。

■グループブランド横断 統合型公式アプリ「myサンマルク」の特徴

- サンマルクグループ19ブランド・約370店舗で利用可能各ブランドの情報を一つのアプリに集約。お気に入りブランドの登録機能により、ユーザーに合わせた最適な情報を届けます。サンマルクグループは、現在45ブランド・877店舗を運営しており、参画ブランドを順次拡大していく予定です。※「サンマルクカフェ」「ベーカリーレストランサンマルク」「てっぱんのスパゲティ」等は、現時点ではご利用いただけません。2026年春頃からご利用いただける予定です。- 全ブランド共通のポイント導入アプリ内のデジタル会員証をPOSで読み取ることで、ブランドを横断してサンマルクグループ共通ポイントの付与・利用が可能です。- 「ModuleApps2.0」による優れたUI/UX直感的な操作感と、デジタル会員証への素早いアクセスを実現。サンマルクグループの各ブランドの世界観を損なわない、洗練されたデザインを提供します。- 一元管理による高度なCRMの実現共通の会員基盤により、ブランドや店舗を横断した利用状況の分析が可能に。地域・店舗などリアルタイムな販促施策を、管理画面から手軽に実施できます。■アプリダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6738539384

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saintmarchd.app

■TMN提供サービスについて

TMNは、主に流通事業者に向けてキャッシュレス決済サービスの提供を行うとともに、流通事業者が抱えるさまざまな課題に対応するソリューションを展開しています。

CRM（顧客関係管理）サービスにおいては、複雑に管理されていた会員IDの統合や共通ポイント運用の豊富な実績を持ち、クラウド型での提供により様々なサービスや情報を一元管理できることが大きな強みです。地域限定や店舗限定ポイントなどきめ細やかな販促施策が手軽かつリアルタイムに実施できることや、国際的なセキュリティ基準PCI DSSに準拠するセキュアな環境での情報管理、高いサービス拡張性も特徴となっています。

- 顧客管理基盤の構築全ブランド共通の会員基盤を構築。顧客情報の一元管理ができ、包括的なデータの蓄積・分析が可能に。- 共通ポイントシステム全ブランド共通で利用できるポイントシステムを導入。スマホアプリにデジタル会員証機能を実装、POSの読取りによりポイント付与が可能に。- 柔軟なポイント設定が可能な本部機能の提供会員情報の検索や会員ランクの設定、ポイント付与の設定（日付指定、地域指定、端末指定ほか）など一元管理が可能な管理画面を提供。

■DearOne提供サービス「ModuleApps2.0（モジュールアップス2.0）」について

実店舗を運営している企業や自治体を対象にした公式アプリ開発サービスです。「モジュール」と呼ばれるあらかじめ開発した豊富なアプリ機能（サンプル・雛形）から、必要な機能を組み込むことで自社オリジナルの公式アプリを短期間で開発できます。また一覧にない機能は、オーダーメイドで柔軟に開発できます。さらに、アプリリリース後もグロースを目指して、お客様と一緒に伴走するサービスです。

株式会社DearOneについて

- ModuleApps2.0公式サイト： https://moduleapps.com/- モジュール（アプリ機能）一覧： https://moduleapps.com/module/- ModuleApps2.0で開発されたアプリ一覧： https://moduleapps.com/app/

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社です。

豊富なアプリ機能の中から、必要とする機能を組み込むだけで公式アプリを開発できる「ModuleApps2.0」をはじめ、リテールの公式アプリ群に横断で広告配信可能なリテールメディアプラットフォーム「ARUTANA」も提供しています。

さらにユーザー行動分析ツールである「Amplitude」をはじめとして、CDP、アナリティクス、カスタマーエンゲージメントの各種マーテックツールを取扱い、アプリやECサイトなどのデジタルプロダクトのグロースを支援しています。

トランザクション・メディア・ネットワークスについて

決済とマーケティングを融合させる情報プロセシング事業(https://www.tm-nets.com/vision/)を推進しており、クラウドPOS(https://www.tm-nets.com/service/marketing/TMN_CloudPOS.pdf)やハウスプリペイド(https://www.tm-nets.com/service/marketing/TMN_HouseEMoney.pdf)・ID統合等の新たな取組みを展開しております。決済については、2011年に、クラウド(シンクライアント)型電子決済における商用化を国内で初めて実現して以来、電子マネーを中核にクレジット、QR・バーコード、ハウスプリペイド等あらゆる決済手段をワンストップで提供するゲートウェイ事業(https://www.tm-nets.com/service/thinclient/)を展開しています。スーパーやコンビニエンスストアなど幅広い業態でご利用いただいており、110万台を超える決済端末が当社ゲートウェイに接続しています。

＜会社概要＞

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス

代表者：代表取締役 大高 敦 （グロース市場：5258）

本社所在地：東京都中央区日本橋2-11-2 太陽生命日本橋ビル18階

事業内容：電子決済サービスの開発及び提供

情報プロセシングサービスの開発及び提供

設立：2008年3月

資本金：61億6510万円（2025年3月末時点）

URL：https://www.tm-nets.com/

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。