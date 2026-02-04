爆モテ美男美女16名が、‟モテNo.1”を競い合う！「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』グラビアやモデルなどマルチに活躍・高橋かの「駆け引きは大事」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）を、「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて無料放送いたします。このたび、本作に参加する16名より、グラビアやモデルなどマルチに活躍するタレントのかの（高橋かの/24歳）にインタビューを実施。“モテの秘訣”や恋愛のスタンスに影響を与えた忘れられない恋愛など、観る者の心を掴んで離さない“キュート系ハート泥棒”ことかのの魅力をお届けします。

◼ グラビアやモデルなどマルチに活躍のタレント・高橋かのが明かす“モテの秘訣”「駆け引きは大事」

透き通るような白肌と吸い込まれそうな大きな瞳が印象的なかのに、“モテるための秘訣”を尋ねると「駆け引きは大事だと思っていて」と回答。続けて、「例えば、すごく気になっている人からクリスマスとかに誘われたとしても、その時点で相手から『付き合おう』と言われてないのであれば、行きたい気持ちをグッとこらえて断る勇気もモテるためには大切だと思っています。がっつかないというか、常に追いかけられるように仕向けるのは意識をしています。何を考えているのかわからない、もっと知りたくなるミステリアスさを身に着けるのはモテるためには必要だと思います」と明かしました。

◼恋愛のスタンスに影響を与えた忘れられない恋愛も告白「相手は初めて同棲したひと」

これまでの人生で“一番印象的だった過去の恋愛”について尋ねると、「北海道から上京してきたときに、初めて同棲をしたひとで」と回顧。さらに、「東京を全然知らなかったわたしをいろんなところに連れていってくれたり、たくさんのことを教えてくれた人だったからこそ、すごく依存しちゃって。そのせいで、仕事に集中しなくちゃいけない時期に彼氏を優先しそうになったりとか、自分がダメになりかけた経験もあって。その分、男性はこういう態度を取ったら追いかけてくれるとか、こういうことをしたらダメなんだとかを学ぶことができて、今の引くことが基本な恋愛スタンスに影響を与えてくれた大事な恋愛でもありますね」と語りました。

最後に、番組の見どころについて、「日本中からこれだけのモテ強者たちが集まっているので、いろんなモテテクを見ることができると思います。特に私が勝手に“お三方”という呼び方で崇めている、永尾まりやちゃんと林ゆめさんと川瀬もえさんは女性から見ても本当にすごく色気があるし、彼女たちが男性メンバーを落としたテクニックは私自身も興味深いので観ながら勉強したいと思っています。（笑）」と締めくくりました。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーです。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。2月11日（水）夜10時より放送する新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けします。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届けます。

『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名です。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。

『ラブパワーキングダム2』は、「ABEMA」にて2026年2月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始いたします。どうぞお楽しみに。

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

ティザー映像：https://www.youtube.com/watch?v=wkiWPziE85Y

先行映像：https://www.youtube.com/watch?v=u1VSG5Ry2IM

＜第1話＞

第1話放送日時：2026年2月11日（水）夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CS7yvSDbMT9iiK

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ