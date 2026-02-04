大人気ブランド「milk touch」がA:PERSでイベント開催！ポップアップイベント第4弾

株式会社L＆K

韓国発のブランド「milk touch（ミルクタッチ）」は、体験型ライフスタイルセレクトショップ「A:PERS（エイパース）」にて、ショコラティントの発売を記念したPOP UPイベントを2026年2月7日（土）～2月26日（木）の期間で開催いたします。

■milk touch（ミルクタッチ）について

milk touch（ミルクタッチ）は、2019年4月に韓国で誕生したビューティーブランドです。

ブランド名は「ミルクのような純粋さを大切なあなたのお肌へ」という意味が込められ、スキンケアラインだけでなくメイクラインにも肌に優しい成分を配合。メイクで美しく魅せるだけでなく、肌のケアを図りながら本来の美しさを引き出すコスメを目指しています。

ブランドコンセプトは

「For Your Shining Day～あなたのトーンをもっと美しく、輝くものに～」。

スキンケアで肌そのものを磨き上げ、メイクアップでさらに輝きを与えることで、その変化が外見だけでなく内面にまで光をもたらす―そんな想いのもと、日々お客様へ商品をお届けしています。

■ショコラティント発売記念イベント

大人気シリーズ「ジェリーフィット ティンティッド グロウ ティント」はまるでゼリーのようにみずみずしく密着し、唇本来の美しさを引き出すグロウタイプのティントリップ。

軽やかなテクスチャーが唇に均一に広がり、べたつかずにしっとりフィット。透明感のある発色と自然なツヤ感で、ひと塗りでも重ね塗りでも、自分らしい仕上がりを楽しめます。乾燥しやすい唇にも心地よくなじみ、時間が経ってもくすみにくく、美しいカラーをキープします。

●ショコラティント

新作"ショコラティント"は発売当初からSNSで話題になり、まるでチョコレートをかじった様に

唇に優しく溶け込む甘さの中にほろ苦さを感じるショコラムードを演出。乾燥しづらいウォータージェリーなテクスチャーで、重ね塗りしてもべたつかず、うるおい溢れる"ぷるんリップ"な仕上がりへ導きます。

■イベント内容

１.限定オリジナルノベルティのプレゼント

新作ショコラティントのご購入でmilk touchオリジナルのボンボンシールをプレゼント

※無くなり次第終了

２.ミニクッションをプレゼント！

milk touchの商品を2,000円以上ご購入いただいた方にミニクッションをプレゼント

※無くなり次第終了

３.A:PERS限定ハッピーセット♪

パーソナルカラーに合わせたA:PERS限定セットをご用意

【イエベセット】\4,950（税込）

・アイシャドウパレット

・グロスセット

・アイメイクブラシセット

※無くなり次第終了

【ブルべセット】\4,950（税込）

・アイシャドウパレット

・グロスセット

・アイメイクブラシセット

※無くなり次第終了

４.SNS投稿キャンペーン

ブースの写真をSNSにご投稿いただいた方にその場でリップペンシルをプレゼント！

※無くなり次第終了

５.SNSでのプレゼントキャンペーン

A:PERS公式X、Instagramにてミルクタッチの商品が抽選で10名様に当たるプレゼントキャンペーンも実施中！

【参加方法】

・X → アカウントフォロー・いいね・リポスト・さらにコメントで当選確率UP!!

・Instagram → アカウントフォロー・いいね・コメント

■開催概要

イベント名：milk touch × A:PERS POP-UP「ショコラティント発売記念」

開催期間：2026年2月7月（土）～2月26日（木）

会場：A:PERS

住所：東京都新宿区百人町2-1-1 K-PLAZA 1号館 1階 A:PERS

営業時間：10:00～22:00

アクセス：JR新大久保駅 徒歩3分

■A:PERSとは

A:PERS は、“多様な美しさを、一つの空間に”をテーマに、韓国コスメを中心としたビューティー・ライフスタイルアイテムを展開する体験型セレクトショップです。

店内は、コンクリートグレー×メタル×モノトーンを基調としたギャラリーのような空間設計となっており、スキンケア・メイクアップ・フレグランス・ライフスタイルアイテムまで、「感性で選ぶ美しさ」を五感で体験いただけます。また、A:PERSの中心にはPOP UPゾーンを常設し、ブランドの世界観を体験できる展示や新商品の販売、限定イベントなどを通して、ブランドと人が出会う“きっかけの場”を創出しています。

今回の「ショコラティント発売記念」は、A:PERSが提案する“体験型ビューティー”を象徴するPOP UPとして、ショコラティントの世界観を五感で体験いただけるオリジナルのブースにご注目です。

■会社概要

会社名：株式会社L&K

所在地：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル10F

代表者：代表取締役 李 政益

URL：https://www.landkcosme.com

【A:PERS公式SNS】

公式Instagram：https://www.instagram.com/apers_official

公式X：https://x.com/APERS_Official

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社L&K PR担当：趙 載成

MAIL：info@landkcosme.com

TEL：03-6272-8319