KOLC＋、新料金プラン「官公庁プラン」を提供開始

株式会社コルク

BIM/CIMクラウド「KOLC＋（コルクプラス）」を提供する、株式会社コルク（東京都豊島区、代表取締役：堤正雄）は、中央省庁や地方自治体で「KOLC＋」を直接契約する場合に適用できる新プランを導入したことをお知らせいたします。業務データの引継ぎを円滑にする目的で「ストレージ 2TB」が付帯し、予算見積や期中のストレージ増量などを柔軟に対応できる条件も含まれます。

導入の経緯

本プランは、国土交通省や地方自治体の事務所より寄せられた導入相談を踏まえ、官公庁特有の運用要件に対応するために新設したものです。官公庁では年度予算に基づく見積作成や、期中に発生するストレージ増量への対応など、従来の料金体系では柔軟な運用が難しいケースがありました。こうした課題を解消するため、事務所単位でシンプルに導入でき、かつ年度途中のストレージ増量にも柔軟に対応できる新たな料金プランを導入しました。「官公庁プラン」により、導入検討から運用開始後の拡張まで、官公庁の実務に即したスムーズなDX推進が可能となります。

「官公庁プラン」の概要

- 中央省庁、地方自治体が直接契約する場合に適用できます- 3Dプラン（100人／100GB）- 統合アプリ（ 2 現場分）- アップロード拡張（50GB／ファイル）- ストレージ 2TB が付帯- 契約期間：年度末まで（原則）- 6万円／月（税別）- 初期費用なし

※ ストレージ追加、支払方法、その他条件につきましてはお問い合わせ(https://kolcx.com/support/contact/)ください

料金プランの詳細は、以下のページを参照ください。

https://kolcx.com/feature/pricing/(https://kolcx.com/feature/pricing/)

導入検討やトライアルのご相談は、以下よりお問い合わせください。

https://kolcx.com/support/contact/(https://kolcx.com/support/contact/)

■ KOLC＋（コルクプラス）とは

KOLC＋は、BIM/CIMモデルや点群をクラウド上で統合・共有・活用できる「BIM/CIMクラウド」です。国土交通省などの情報共有システム（ASP）としても利用でき、利用社数は500社以上になっています。国土交通省の「建築GX・DX推進事業」での補助対象ソフトウェアにも認定されています。

サービスサイト：https://kolcx.com(https://kolcx.com)

機能一覧：https://kolcx.com/feature/(https://kolcx.com/feature/)

■ 株式会社コルクの会社概要

所在地： 東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル14階

代表者： 堤 正雄

事業内容： 建設業向けBIM/CIM共有クラウド「KOLC＋」の企画、開発、運営

会社HP： https://kolg.co.jp(https://kolg.co.jp)