一生モノの競技データを選手の手元に。『Atleta(アトレータ)』が卒業後のOB・OG向け機能を無償提供開始。アスリートの競技人生を通したサポートを強化
クライムファクトリー株式会社が提供する、選手データとチームコミュニケーションのプラットフォーム「Atleta（アトレータ）」は、卒業・引退するOB・OGが、チームを離れた後も在籍中のデータを手元で振り返ることができる「OB・OGアカウント」を、すべてのチームに対して無償で提供開始いたします。
〇 背景｜在籍中のデータが卒業後も選手を支える
学校部活動や競技スポーツの現場では、コンディション、トレーニング記録、食事、目標などの日々の選手データを蓄積し、選手自身の振り返りを促すのみならず、指導者のトレーニング計画の立案や、選手とのコミュニケーションに活かす取り組みが広がっております。
Atleta（アトレータ）は、スポーツシーンにおけるデータ・コミュニケーションのプラットフォームとして、これまで2,000を超えるチームにおいて、指導者と選手・保護者の日々のコミュニケーションを支え、日々のエンゲージメントの高いサービスを提供しています。
これまで卒業や引退を迎える選手は、チームを離れるタイミングを境に、せっかくの習慣と記録が“チーム側に残るだけ”になってしまっておりました。
そうした状況への対応として、チーム在籍中のデータを、冊子形式で納品する”卒業冊子”のサービスを提供しており、同サービスへの反響の大きさがこの度の機能開発に繋がりました。
OB・OGアカウント機能により、Atleta（アトレータ）を利用するチームの選手たちは、引退・卒業後も、在籍中のデータにアクセスできるようになります。目標に向かって一生懸命頑張った日々の記録が、その後の長い人生を通じて選手の支えとなることが期待されます。
私たちはスポーツを通じて育まれる力の価値を信じて、選手の競技人生を通したデータの蓄積、継続的なセルフマネジメントを支え、より長くアスリートの皆様をサポートしてまいります。
〇 OB・OG機能でできること
OB・OGアカウントは無料で利用でき、以下の機能を提供します。
■ 蓄積してきたデータの閲覧・振り返り
卒業・引退後も、在籍中に記録したデータを引き続き確認できます。
- コンディション（体調・疲労度など）
- 食事
- 目標
- スタッフからのコメント
- フィジカルテスト
選手は自分自身の成長過程をいつでも振り返ることができ、経験として自分の力に変えることが可能です。
■ 日々のセルフコンディショニング入力
OB・OGアカウントでも、以下の記録を入力できます：
- コンディションの入力（一部制限あり）
- 食事の入力
- 目標の入力
さらに、Garmin連携やルナルナ連携も引き続き利用可能で、選手の健康・コンディション管理を継続的に行うことができます。
■ チームとの“つながり”を継続
OB・OGアカウントでは、チームから共有されたスケジュールの確認や、スタッフ・管理者とのメッセージのやり取りも可能です。OB・OGが練習や試合に足を運びやすくなるなど、卒業後もチームと接点を持つ機会を生み出します。
■利用制限について
OB・OGアカウントに変更した後に入力したコンディションや食事などのデータは、チーム側には共有されません。選手本人の振り返り・セルフ管理を目的とした機能です。
～ユーザー 高校硬式野球部 監督のコメント～
「選手たちが卒業後も自分のデータを見返せることは、セルフマネジメントや次のステップへの準備にとても役立つと感じています。
またスケジュール公開を通じて、OBがチームに足を運ぶ機会も増え、関係性がより深まると期待しています。」
～今後の展望～
Atletaはこれまで累計2,200以上のチームに導入され、50種以上の競技で活用されています。今後もスポーツ・教育のシーンにおける指導者・選手・保護者間のスムーズなコミュニケーション、また、競技力向上を目指す選手たちのパフォーマンス向上を支える仕組みの構築を通じて、日本のスポーツシーンを下支えしてまいります。
OBOG機能の詳細はこちら(https://www.climbfactory.com/atleta_letters/9404/)
■会社概要
会社名：クライムファクトリー株式会社
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿４-２０-３
恵比寿ガーデンプレイスタワー18階
設立 ：2024年8月
事業沿革：
2009年創業のCLIMB Factory株式会社が、2017年に当時の東証一部（現東証プライム）上場企業に吸収合併。スポーツ界へのさらなる貢献を目指して2024年に新会社として再出発
事業内容：
選手データとチームコミュニケーションプラットフォーム『Atleta（アトレータ）』の開発・提供
ソフトウェア開発やデジタル利活用に関連するコンサルティング
■『Atleta』について
https://www.climbfactory.com/atleta/
2016年サービス提供開始。
スポーツチームの強化・育成の土台を支える「コンディション」と指導者やチームを取り巻くステークホルダー、選手と保護者の「コミュニケーション」の2つのサポートをサービスのコンセプトとして、累計2,200を超える全国の部活動、クラブチームへの導入実績があります。
体調や身体の痛みの度合、食事や睡眠などパフォーマンスの基礎となる情報やトレーニングの内容、強度、振り返りなどを選手が記録し、指導者はそれを一元的に管理できる「コンディション」機能と、
チーム全体や選手個人に向けたメッセージ・ファイル・動画の配信、選手同士の双方向のやりとりができ、チームの連携を深める「コミュニケーション」機能を備えています。指導者と選手は1対1のクローズドなやり取りができない設計で、安心安全なコミュニケーション基盤を提供します。
これらのアプリの機能に加えて、あらゆる競技・カテゴリのチーム対応によって培われたサポート力と最新トレンドやお客様のニーズに応えるアップデートによってスポーツ現場におけるデジタルの活用を推進します。
スポーツ現場に特化したアプリ・ソフトウェアとして、SNSや無料ツールの組合せでは実現できない利便性と安全性を両立し、すべてのスポーツを「する人」「支える人」の最高のパフォーマンスを後押しします。