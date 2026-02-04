【人相学講座】芸能人・有名人総勢180名を分析した人相学CAMP

株式会社レイジーデイ人相学CAMP

占いCAMPシリーズ第１弾のタロットと手相を土日で学ぶ占い師養成CAMPが全国47都道府県で大人気！第２弾はたった半日で人相鑑定ができるようになる人相学CAMPをリリースします。

人相学CAMP：https://milkyway.co.jp/ninsou/

日本一わかりやすい人相学学校・スクールを目指す！

わかりやすい人相学講座

巷には、人相学の本や講座はたくさんありますが、専門用語が多く、せっかく学びたいと思っても途中で挫折してしまう人がたくさんいます。

また、著作権の問題から、有名人は一昔前のひとたちの顔写真ばかりでなかなか身近に感じることができません。人相学の講座自体が、学ぶことに重点を置いたものが多く、実際に人の顔を見て人相鑑定できるようになるまでに多くの時間がかかることに問題を感じています。

人相学CAMPでは、難しい用語は一切使わず、小学生でもわかる言葉で人相講座(https://milkyway.co.jp/ninsou/)を行います。専門用語を暗記するのではなく鑑定できるようになる、実用性に重きを置いた対面講座になります。対面講座だからこそ、オンライン講座とは異なり、芸能人や有名人の話題を使ってイメージがつきやすい講座になっているのが最大の特徴です。

たった半日で人相鑑定が身に着くカリキュラム

人相学CAMPスケジュール

初めて人相を学ぶ方を対象にしたカリキュラムになっています。完全オリジナルテキストで、人相のどこから見ていくとよいか、そして顔のパーツも要点を見ていくことで学習効率を高めています。

人相を初めて学ぶ人は、全体像が見えていないので、何から学べばいいか、どこまで学べばいいかが不透明になり、モチベーションの低下につながってしまいがちです。

最短で人相を学んでいくためにとにかく分かりやすさと面白さを追求した講座になっています。

川越の有名占い師くるとん先生監修！

占い師くるとんどこよりも分かりやすい人相講座目指します！

占い師養成CAMPで多くの方と出会い、初めて占いを学んだ方がどんどん鑑定できるようになった様を見るのが喜びになっています。人相を学んでみたいと思っても、わかりやすい！と思える本や講座が少ないのが今回人相学CAMPを作ったきっかけです。本やオンライン講座だと、人間どうしてもダレてしまってやる気が続かなかったりするものです。たった半日頑張れば、人相がわかるようになっていくので、ぜひ少しでも興味のある方はお申込みください。

SNS総フォロワー数6万人を超えるくるとん先生が人相学CAMPを監修しています。くるとん先生は占い師養成CAMP・人相学CAMPの占いCAMPシリーズ、そして占い館ミルキーウェイの代表占い師でもあります。

占い師養成CAMPでも実際に初めてタロットや手相を学ぶ方と直接対面で講座を全国各地で実施して、一から占い師を育成するエキスパートになります。占い師養成CAMPに続き、人相学CAMPでもとにかく知識だけでなく、鑑定スキルを身につけることを第一に講座カリキュラムを作成しています。

人相学CAMPの質問はLINEから受け付けています。

https://lin.ee/M51SIX3

占いCAMPと今後の展望

占い師養成CAMPに続き、第２弾人相学CAMPをリリースします。この先も、第３弾・第４弾と新しい占いCAMPを制作してまいります。

占いCAMPシリーズが他の占い講座と決定的に違う点は、対面講座であること、短期講座であることです。世の中にはオンライン完結講座もありますが、あくまで対面講座（通学講座）にこだわることで知識だけでなく、鑑定力を身につけてほしい狙いがあります。

また、途中で挫折してしまうのを防ぐために短期の講座にこだわっています。占いを学んでみたいけど、一歩踏み出せない人のきっかけに占いCAMPシリーズがなっていただけると嬉しいです。

これからも、たくさんの占い師になりたい人の夢や目標を叶える一助になれば幸いです。

