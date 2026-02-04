株式会社石崎商事とのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社石崎商事と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

メインスタンドバナー広告の掲出

■契約期間

2026年2月1日～2027年1月31日

株式会社石崎商事 代表取締役 石崎 明美様よりファン・サポーターの皆さまへ

この度、水戸ホーリーホック様とパートナーシップ契約を結ばせて頂きまして大変光栄に思います。昨年はＪ２優勝、そして悲願のＪ１昇格を果たされ、まさに“昇龍”のごとく勢いに満ちた一年であったと拝察いたします。新たな舞台でさらなる高みへと昇りゆくクラブの挑戦にご一緒できることを心より嬉しく思っております。

地域に根ざし、多くの方々に勇気と感動を届けてこられた水戸ホーリーホック様の理念に深く共感しており、微力ながらクラブの発展に貢献できれば幸いです。クラブ、サポーター、協賛企業の皆様、宜しくお願い致します。

法人概要

■法人名

株式会社石崎商事

■所在地

茨城県常陸太田市花房町2366-1

■代表者

代表取締役 石崎 明美

■事業内容

・土木建設資材製造販売

・産業廃棄物収集運搬

・建設業