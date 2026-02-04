専門店の味を家庭で実現。アリアケジャパンから新たな「鶏だし」が登場です。　3月上旬発売！

アリアケジャパン株式会社

和食をはじめ、様々なジャンルの料理に欠かせない「だし」に関する新たな提案をお届けいたします。アリアケジャパン株式会社【本社：東京都渋谷区恵比寿南3-2-17 代表取締役：白川直樹】は、家庭料理においても専門店の味を再現する新商品「鶏だし」を発売いたします。従来の顆粒状スープとの違いを明確にし、化学調味料に頼らずとも本格的な風味をお楽しみいただける商品です。



様々な専門店と家庭料理には明確な違いがあります。


家庭と専門店での味の違いには、味付けのベースとなる「だし」に大きな理由があったのです。


「鶏だし」は和洋中を問わず広く基本となる「だし」ですが、家庭で作るには多大な時間とコストを要します。専門店で手間暇かけて炊き上げる「鶏だし」をご家庭でも手軽にご使用頂けます。



「顆粒状」の市販調味料との大きな差は「鶏」だしの”強さ”にあった！


圧倒的な“鶏”原料の使用量／一般的な顆粒状鶏ガラスープは食塩や化学調味料などが主成分となります。しかし、「鶏だし」の“旨み成分”（主にタンパク質）の約9割が“鶏”（丸鶏、鶏ガラ）から炊きだされています。これにより、化学調味料に頼らない専門料理店の「素材を生かす味付け」がご家庭でも再現可能なのです。是非ともご家庭の食卓で「おかわりが止まらない！」を体現されてください。



何故か今までになかった濃縮液体「鶏だし」。液体ならではの利便性！


200gコンパクトサイズですので冷蔵庫でもかさばりません。しかし、従来の濃縮鶏ガラスープ（チキンエキス）は冷蔵庫で保存すると、含まれているゼラチン分が固まってしまい、使いづらいという課題がありました。独自技術により冷蔵庫から取り出して、すぐ使えるように調整。計量や混ぜる・掛ける・つける等もスムーズで、時短とストレスフリーを目指しました。



■ご使用伸ばし率（料理全体の量に対する目安）　〇スープ・野菜炒め・チャーハン：10～15倍　　〇鍋つゆ：約15～20倍　　〇麺つゆ：ストレート～10倍　　※大さじ1杯が約15ｇになります。



製造者：アリアケジャパン株式会社　東京都渋谷区恵比寿南三丁目2番17号　　　　　　　　


製造所：長崎県佐世保市小佐々町黒石370-2（九州第1工場）


製品形態容量：200ｇ　ＰＥＴボトル9本×4箱（サイズ：55ｍｍ径×高さ152ｍｍ）


参考小売価格：700円／本（クリア、白湯）


(https://www.ariakejapan.com/ja/index.html)










鶏だし（クリア）

「鶏だし（クリア）」・・・透き通る旨み。上品なスープや煮物に


・原材料名：チキンエキス（アメリカ製造、フランス製造、国内製造）、還元水あめ、食塩、酵母エキス、おろし生姜、にんにく、チキンオイル／酒精、増粘剤（キサンタン）、香料、酸化防止剤（V.E）、（一部に鶏肉を含む）



ＪＡＮコード：4957422235014　　



栄養成分　100ｇ当たり


エネルギー　　　144㎉


たんぱく質　　　12.4ｇ


脂質　　　　　　 0.7ｇ


炭水化物　　　　22.0ｇ


食塩相当量　　　13.0ｇ　（推定値）






鶏だし（白湯ぱいたん）

「鶏だし（白湯ﾊﾟｲﾀﾝ）」・・・濃厚でクリーミー。ガツンとコクが欲しい時に。　　


・原材料名：チキンエキス（アメリカ製造、フランス製造、国内製造）、還元水あめ、食塩、ソテーオニオン、チキンペースト、チキンオイル、酵母エキス、おろし生姜、にんにく／増粘剤（加エデンプン）、酒精、酸化防止剤（V.E）、（一部に鶏肉を含む）



ＪＡＮコード：4957422235113



栄養成分　100ｇ当たり


エネルギー　　　193㎉


たんぱく質　　　12.0ｇ


脂質　　　　　　 5.5ｇ


炭水化物　　　　23.9ｇ


食塩相当量　　　11.6ｇ　（推定値）






