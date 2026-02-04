「Orient Star」から75周年記念モデル『M34 F8 スケルトン ハンドワインディング』新登場

エプソン販売株式会社

ウオッチブランド「Orient Star（以下、オリエントスター）」は、コンテンポラリーコレクションM34からオリエントスター75周年を記念するモデル『M34 F8 スケルトン ハンドワインディング』の世界限定430本（国内300本・海外130本）を2026年3月5日に発売します。ペルセウス座流星群をデザインテーマとした独創的なスタイリングに加え、先進のスケルトンムーブメントに施されたメテオライト（隕石）調の新しい仕上げが、宇宙へのロマンや知的探求心を呼び覚まします。

「輝ける星」と呼ばれる機械式時計を理想に掲げて1951年に誕生したオリエントスターは現在、時の原点である宇宙から着想し、星雲や星団をデザインテーマにした「Mコレクションズ」を展開しています。2022年にコンテンポラリーコレクションで初のスケルトンモデルとして誕生した『M34 F8 スケルトン ハンドワインディング』は、ユニークなデザインを通じて宇宙の深淵を表現してきました。75周年記念限定モデルでは、その世界観が一段と深みを増しています。

75周年記念限定モデル『M34 F8 スケルトン ハンドワインディング』の基調となるのは、特長的なツートーンです。ローマ数字とインデックスを配したリング状のオープンワーク文字板は、新たにシボ塗装によるブラック・グレーグラデーション仕上げが施され、高品質ステンレススチール（SUS316L）を用いたミドルケースと、ピッチの短いメタルバンドも黒めっき仕上げです。暗い宇宙空間を思わせるこれらのブラックが明るいスチール色のベゼルや裏ぶた、りゅうずとコントラストを成して、デザインをさらに引き立てます。

今回搭載する自社製ムーブメントもまた特別仕様です。先端のMEMS加工技術によるシリコン製がんぎ車を搭載し、日差プラス15秒からマイナス5秒の高精度と70時間以上のパワーリザーブを実現する手巻きF8B61をベースにして新たな仕上げに挑んだF8B65です。F8B65は、文字板側と裏ぶた側の両面に最新のレーザー加工でメテオライト調の仕上げが施され、精緻な結晶模様によって時計の中に隕石が取り込まれているかのように感じさせます。彗星特有の２つの尾を持つ形状をモチーフとしたテンプ受け、天の川銀河の渦巻を思わせるシリコン製がんぎ車、そしてメテオライト調のムーブメントなど、細部まで作り込まれた要素もさらなる知的好奇心を刺激します。

宇宙のイメージの探求が一段と進展した限定モデルの『M34 F8 スケルトン ハンドワインディング』は、裏ぶたにOrient Star 75th Anniversaryとシリアルナンバーが刻まれ、ブラックのコードバンレザーバンドとプッシュ三つ折式バックルが付属します。特別仕様の限定モデルは、愛好家や収集家の興味をそそる、まさに逸品です。

詳細はこちら(https://orient-watch.com/ja/news/)からご確認ください。