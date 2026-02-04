【武蔵野大学】まだ間に合う！　通信教育部国際データサイエンス学部で総合型選抜III期の出願受付を開始

学校法人武蔵野大学

武蔵野大学（東京都江東区、学長：小西 聖子）は 2026年４月に新たな学部「通信教育部国際データサイエンス学部（MIDS）」を開設します。通信制でありながら、通学制と同様のカリキュラムや設備を活用することができ、国際研究への参加の機会も設けられている学部です。

２月４日（水）より通信教育部国際データサイエンス学部のみが対象となる入試方式「総合型選抜III期（オンライン面接型）」の出願受付を開始しました。この試験方式は、今までの経験や本学で学ぶ意欲を積極的にアピールできる自己推薦型の選抜制度です。MIDS への適性や大学入学後に欠かすことのできない学びに対する意欲・目的意識等を審査します。

データサイエンスや国際的な課題に関心のある方、ぜひ 1 期生として新たなスタートを切りませんか？

【総合型選抜III期（オンライン面接型）※通信教育部国際データサイエンス学部のみ対象】

【通信教育部国際データサイエンス学部の概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/332_1_0d588f2417c6cb8e317e32eb698265da.jpg?v=202602040451 ]口頭試問 :https://www.musashino-u.ac.jp/admission/download/faculty.html出願資格 :https://www.musashino-u.ac.jp/admission/faculty/detail/so12.html入学試験要項 :https://www.musashino-u.ac.jp/admission/download/faculty.html#mids[表2: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/332_2_bc5e1cad258cb58a29aecb9baa2b1354.jpg?v=202602040451 ]

通信教育部国際データサイエンス学部（MIDS）は、従来の通信制大学と通学制大学のいいとこどり！

【通信教育部国際データサイエンス学部の 4 つの特長】

１. サイバー空間と実世界で実施されるハイブリッド型学修

いつでもどこでも学べる遠隔教育環境を基本としながらも、個別指導がベースの“研究体験連動型学習”の中心となる科目「未来創造プロジェクト」は有明キャンパスにおいて対面で受けることもでき、通学制のデータサイエンス学部生と共に研究を進めることも可能です。

２. 都心に居住することなく、あるいは居住地において働きながら、学位取得可能なカリキュラム

通学制のデータサイエンス学部と同等のカリキュラムを展開※。キャンパス設備を使わないことにより学費も安く、経済的負担が軽減されます。また、学士号取得済みの社会人を対象とした４年次編入の制度もあり、編入学者は最短２年で修士号の学位を取得できるように計画中です。

※一部通信制では開講しない科目もあります。

３. 言語の制約を超えた国際的な研究・教育環境にて学修

オンデマンド授業では新しい翻訳システムを活用します。また、学生間での国際的コミュニケーションの機会、国際研究への参加の機会があります。

４. 先端研究プロジェクトへの参加を通じた“研究体験連動型学習”

１年次後期～３年次に履修する「未来創造プロジェクト」では、学生自身が居住する地域において発生している課題、同時に多くの地域が同様の状況を有するグローバルな課題など個人の興味に応じた研究テーマに取り組み、研究活動を介してデータサイエンスの知識と技術を習得します。

【武蔵野大学について】

武蔵野大学 有明キャンパス

1924年に仏教精神を根幹とした人格教育を理想に掲げ、武蔵野女子学院を設立。武蔵野女子大学を前身とし、2003年に武蔵野大学に名称変更。2004年の男女共学化以降、大学改革を推進し13学部21学科、13大学院研究科、通信教育部など学生数13,000人超の総合大学に発展。2019年に国内私立大学初のデータサイエンス学部を開設。2021年に国内初のアントレプレナーシップ学部を開設し、「AI活用」「SDGs」を必修科目とした全学共通基礎課程「武蔵野INITIAL」をスタートさせる。2023年には国内初のサステナビリティ学科を開設。2024年には創立100周年を迎え、世界初のウェルビーイング学部を開設した。2050年の未来に向けてクリエイティブな人材を育成するため、大学改革を進めている。

武蔵野大学HP：https://www.musashino-u.ac.jp/

【関連リンク】

■武蔵野大学 通信教育部国際データサイエンス学部 WEB サイト：

https://www.musashino-u.ac.jp/academics/faculty/international_data_science/

■武蔵野大学 通信教育部 WEB サイト：

https://dl.musashino-u.ac.jp/

■武蔵野大学 通信教育部国際データサイエンス学部 開設記者発表会（アーカイブ配信）：

https://www.youtube.com/watch?v=R26cjsEaFB4