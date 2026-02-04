JFEホールディングス「DXレポート2025」の発行について

JFEホールディングス株式会社

当社はこのたび、JFEグループのDX戦略や具体的な取り組みをまとめた「DXレポート2025」を発行しました。本レポートは、当社ホームページからダウンロードいただけます。

https://www.jfe-holdings.co.jp/common/pdf/investor/library/dxreport/2025/all.pdf

本年度、当社は10年後の長期目標である「JFEビジョン2035」と、その実現に向けた27年度までの「第8次中期経営計画（以下、8次中期）」を策定しました。8次中期においては、成長投資案件の着実な立ち上げと海外事業での収益拡大に向けた取り組みを実行していきますが、DX戦略は事業競争力を強化し、各種取り組みを下支えする重要な戦略です。

JFEグループが長年の事業において蓄積し続けてきた膨大な「操業データ・ノウハウ」と「広範な事業領域から生み出される技術」は他社が容易に真似ることのできない競争優位性の源泉です。これらの無形資産を活用し、DXによるビジネス変革と生産プロセス・業務プロセス革新を推進するためにはDX人材が不可欠です。本レポートでは、実際の業務を熟知し、最新のデジタル技術と掛け合わせることができるDX人材育成の取り組みについても紹介しています。

また、深刻化・巧妙化するサイバー攻撃等の脅威に対しても、グループでの方針統一化やグローバルなサポート体制を構築するなど、グループ一体でのセキュリティ強化を推進しています。情報セキュリティレベルの向上をDX推進と両輪をなす重要な経営課題と位置づけ、経営主導による対策強化を進めており、本レポートにおいても8次中期におけるサイバーセキュリティの重点テーマや具体的な取り組みについて紹介しています。

【「DXレポート2025」の主な内容】

１．「DXレポート2025」の発行にあたって

２．JFEグループのDXを通じた社会課題に対する取り組み

- 巨大ホストコンピュータからの脱却（鉄鋼事業）

- 労働人口減少と環境負荷低減への対応（エンジニアリング事業）

- 人材育成

３．各社取り組み紹介

- 鉄鋼事業

- エンジニアリング事業

- 商社事業

４．JFEグループのサイバーセキュリティ

当社グループの幅広いDXの取り組みは、業界内で唯一「DX銘柄2025※」にも選定されています。本レポートが皆様にとって有益な情報となり、当社グループのDX施策に関するご理解を深めていただく一助となれば幸いです。

JFEグループのDX戦略と8次中期における取り組み内容

※経済産業省、東京証券取引所、独立行政法人情報処理推進機構は、上場企業約3,800社の中から、ビジネスモデル等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていくデジタルトランスフォーメーション（DX）に取り組む企業として、31社を「DX 銘柄」として選定しています。