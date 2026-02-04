刊行前から話題沸騰！ 人気絵本作家・くらはしれい最新作『きょうは なにきる？』2026年2月4日（水）発売。パネル展、プレゼントキャンペーン、ぬりえの公開など、嬉しい話題も続々！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年2月4日（水）に『きょうは なにきる？』（作・絵：くらはしれい）を発売いたしました。
本作は、『王さまのお菓子』（文・石井睦美／世界文化社）「こねこのトト」シリーズ（白泉社）等の絵本や、サンリオ、フェイラー等とのコラボレーションで話題を呼び、20～30代女性を中心に人気を集める作家・くらはしれいの愛らしい世界観を、心ゆくまで楽しめる絵本です。
ページをめくるごとに現れるのは、「にんぎょからもらった パールのゆびわ」「ほしくずバレエシューズ」など、想像力を刺激する50点以上のアイテムたち。おしゃれをする幸せやときめきに満ちた、贈り物にもぴったりな作品です。
2025年12月の情報解禁直後より、「小さい頃、夢にみたような素敵な絵本、発売を楽しみにしています」「絵本に出てくる洋服たちがどれもとっても素敵。本当にあったらいいのに」と、期待の声が多数寄せられました。
これらの熱い声を受け、このたび刊行を記念したパネル展が3月に開催決定！
また、書籍を購入してくださった方の中から抽選で30名様にステッカーが当たるキャンペーンを本日、2026年2月4日（水）より実施いたします。
さらに、ポータルサイトでは、特製ぬりえのダウンロードコンテンツを公開いたします。
■あらすじ
きょうは わたしの とくべつなひ。
おめかしをしようと、服を探してクローゼットをあければ、そこには秘密の扉があって――。
羊のワンピース屋さん、白鳥のブラウス屋さん、うさぎの帽子屋さん。
扉の先に広がるのは、動物たちの営むお店と、店主たちがこだわった、とっておきの品々。
さあ、心ときめくお洋服と出会う旅がはじまります。
■書評
▼「ダ・ヴィンチWEB」にて書評が掲載。
https://ddnavi.com/article/1321213/a/
■パネル展
2026年3月13日（金）から15日（日）まで、東京・自由が丘にてパネル展を開催いたします。
会期
2026年3月13日（金）13:00～19:00
2026年3月14日（土）11:00～19:00
2026年3月15日（日）11:00～15:00
会場
Gallery Le ciel bleu（東京都目黒区自由が丘2-8-8 Lecielbleu 3F）
主催
絵本の小径
サイト：https://ecomichi.base.shop/
※パネル展に関するお問い合わせは、主催者へご連絡ください。
■プレゼントキャンペーン
刊行を記念して、書籍を購入してくださった方の中から、抽選で30名様にステッカーセット（約8cm／4種）が当たるキャンペーンを開催いたします。
ぜひ、奮ってご参加ください。
応募締切：2026年5月31日（日）まで（当日消印有効）
▼応募詳細はこちら
https://yomeruba.com/campaign/present/entry-108775.html
■特製ぬりえ
KADOKAWAの児童書ポータルサイト「ヨメルバ」で、特製ぬりえのダウンロードコンテンツを公開中！
▼詳細・ダウンロードはこちら
https://yomeruba.com/plus/play/entry-147830.html
■書誌情報
『きょうは なにきる？』
作・絵：くらはしれい
発売日：2026年2月4日（水）
定価：1,760円（本体1,600円＋税）
仕様：235mm×190mm／上製／36ページ
ISBN：978-4-04-116688-8
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/pic-book/ehon/322506000832.html)
■著者紹介
くらはしれい
イラストレーター／絵本作家
書籍の装画、挿絵などで活躍。ファブリックや文具、お菓子などのイラストも多く手がける。絵本の著作に、『王さまのお菓子』（文・石井睦美／世界文化社）、「こねこのトト」シリーズ（白泉社）などがある。
岐阜県で5匹の猫たちと暮らしている。
ホームページ：https://kurahashirei.com/
Instagram：@hakoniwa01(https://www.instagram.com/hakoniwa01/)