刊行前から話題沸騰！ 人気絵本作家・くらはしれい最新作『きょうは　なにきる？』2026年2月4日（水）発売。パネル展、プレゼントキャンペーン、ぬりえの公開など、嬉しい話題も続々！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年2月4日（水）に『きょうは なにきる？』（作・絵：くらはしれい）を発売いたしました。

本作は、『王さまのお菓子』（文・石井睦美／世界文化社）「こねこのトト」シリーズ（白泉社）等の絵本や、サンリオ、フェイラー等とのコラボレーションで話題を呼び、20～30代女性を中心に人気を集める作家・くらはしれいの愛らしい世界観を、心ゆくまで楽しめる絵本です。

ページをめくるごとに現れるのは、「にんぎょからもらった パールのゆびわ」「ほしくずバレエシューズ」など、想像力を刺激する50点以上のアイテムたち。おしゃれをする幸せやときめきに満ちた、贈り物にもぴったりな作品です。

2025年12月の情報解禁直後より、「小さい頃、夢にみたような素敵な絵本、発売を楽しみにしています」「絵本に出てくる洋服たちがどれもとっても素敵。本当にあったらいいのに」と、期待の声が多数寄せられました。

これらの熱い声を受け、このたび刊行を記念したパネル展が3月に開催決定！

また、書籍を購入してくださった方の中から抽選で30名様にステッカーが当たるキャンペーンを本日、2026年2月4日（水）より実施いたします。

さらに、ポータルサイトでは、特製ぬりえのダウンロードコンテンツを公開いたします。

■あらすじ

きょうは わたしの とくべつなひ。

おめかしをしようと、服を探してクローゼットをあければ、そこには秘密の扉があって――。

羊のワンピース屋さん、白鳥のブラウス屋さん、うさぎの帽子屋さん。

扉の先に広がるのは、動物たちの営むお店と、店主たちがこだわった、とっておきの品々。

さあ、心ときめくお洋服と出会う旅がはじまります。

■書評

▼「ダ・ヴィンチWEB」にて書評が掲載。

https://ddnavi.com/article/1321213/a/

■パネル展

2026年3月13日（金）から15日（日）まで、東京・自由が丘にてパネル展を開催いたします。

会期

2026年3月13日（金）13:00～19:00

2026年3月14日（土）11:00～19:00

2026年3月15日（日）11:00～15:00

会場

Gallery Le ciel bleu（東京都目黒区自由が丘2-8-8 Lecielbleu 3F）

主催

絵本の小径

サイト：https://ecomichi.base.shop/

※パネル展に関するお問い合わせは、主催者へご連絡ください。

■プレゼントキャンペーン

刊行を記念して、書籍を購入してくださった方の中から、抽選で30名様にステッカーセット（約8cm／4種）が当たるキャンペーンを開催いたします。

ぜひ、奮ってご参加ください。

応募締切：2026年5月31日（日）まで（当日消印有効）

▼応募詳細はこちら

https://yomeruba.com/campaign/present/entry-108775.html

■特製ぬりえ

KADOKAWAの児童書ポータルサイト「ヨメルバ」で、特製ぬりえのダウンロードコンテンツを公開中！

▼詳細・ダウンロードはこちら

https://yomeruba.com/plus/play/entry-147830.html

■書誌情報

『きょうは なにきる？』

作・絵：くらはしれい

発売日：2026年2月4日（水）

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

仕様：235mm×190mm／上製／36ページ

ISBN：978-4-04-116688-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/pic-book/ehon/322506000832.html)

■著者紹介

くらはしれい

イラストレーター／絵本作家

書籍の装画、挿絵などで活躍。ファブリックや文具、お菓子などのイラストも多く手がける。絵本の著作に、『王さまのお菓子』（文・石井睦美／世界文化社）、「こねこのトト」シリーズ（白泉社）などがある。

岐阜県で5匹の猫たちと暮らしている。

ホームページ：https://kurahashirei.com/

Instagram：@hakoniwa01(https://www.instagram.com/hakoniwa01/)