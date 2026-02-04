「ディスラプターが破壊する既存ビジネス」と題して、（株）ICTソリューション・コンサルティング 代表取締役社長／クリエーター 冨永 孝氏によるセミナーを2026年3月13日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

ディスラプターが破壊する既存ビジネス2030

～10社以上のディスラプター企業の革新を捉え、備える～

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26146

[講 師]

（株）ICTソリューション・コンサルティング

代表取締役社長／クリエーター

冨永 孝 氏

[日 時]

２０２６年３月１３日（金） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

2017年から、GAFAMという言葉がない時代、私はBIG5のもたらすビジネス大変革を予測しておりました2026年の今、そのインパクト以上の大激震が起こりつつあることをお話ししたいと思います。GAFAMは、ものの経済の一部を情報空間（バーチャル空間）に代替し、B2C領域に劇的な革命をもたらしました。しかし、今回の大激震は、その比ではありません。ただし、そのインパクトは、あらゆる角度から、急速に、足音を立てず、静かに迫ってきています。

今回の講義では、忍び寄るディスラプターの姿を知ることにより、皆様の業界の未来を考えていきたいと思います。

デスラプターというと皆さんは、どのような企業が頭に浮かびますか？

-イーロンマスクのテスラ、スペースX

-NVIDEA、オープンAI、パランティアといったAI、テクノロジー企業

もちろん、これらに企業も取り上げますが、ディスラプターはそれだけに

とどまりません。

-従来国防産業を破壊するAnduriil inutries

-検索エンジン破壊を目指すPerplexity

-データベース管理の仕組みを破壊するDatabricks

-国際決済の手続き簡素化によるコストを劇的に下げるAirwallex

-汎用ロボットによる物流、製造分野の人不足解消を解決するApptronik

-ドローンによる自律配送ネットワークのZipline

-デザインクリエイティブ業界の破壊者のCanva

彼らは、AIをはじめとするテクノロジーを梃子に次々と業界の定石を破壊して

います。

-業界作法の拒否と再設計（業界という概念はなく、顧客の課題解決）

-圧倒的なコスト低減（中間業者の排除）

-個々の顧客への密着（LTVと顧客カスタマイズ）

-高速アルゴリズム検証経営（失敗こそインテリジェンス）

-人的資産の再定義（優秀な人間の再定義）

これらの単なる紹介でなく、

-その背景と産業革命としての意味合い

-何が、従来のビッグビジネスと違うのか

-このインパクトをどう捉えるべきなのか

-サバイバルのために

を皆様と一緒に考えていきます。

TOYOTAであっても、NTTであっても、三井、三菱、住友であってもこの波からは逃れることは難しいと思います。

１．今までの常識は、非常識の時代へ

-トランプが加速させたAI産業革命

-ディスラプター企業群とは

-何が非常識なのか

-今までの常識が非常識に

２．各業界を破壊するインパクトと残り時間

-国防産業で起こっていること

-金融業界で起こっていること

-製造業で起こっていること

３．何が違うのか

-ディスラプターの頭の中を考える（イーロンマスク等）

-ディスラプターとどう戦うか

４．サバイバルにむけて

-2030年に生き残るためには

５．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。