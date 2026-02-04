人気沸騰中『ホストと社畜』が「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026」男性部門賞を受賞!!

株式会社双葉社

真逆な時間軸を生きる二人のモーニングルーティンストーリー『ホストと社畜』が、国内最大級の電子書籍ストア「コミックシーモア」が主催する「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026」の[男性部門賞]を受賞いたしました。

＜あらすじ＞

【午前5時の牛丼屋。隣の席で朝ごはん。】 午前５時、新宿歌舞伎町の牛丼屋で出会った「社畜」の直人と「ホスト」の蓮。並んで朝ごはんを食べるだけの、ちょっと不思議な関係がはじまる――。これから一日が始まる社畜と、ようやく一日が終わるホスト。真逆な時間軸を生きる二人が唯一交わる15分を描いた、モーニングルーティンストーリー。

■河尻みつる先生コメント

この度は男性部門賞に選んでいただき、誠にありがとうございます！ 驚きでいっぱいですが、皆さまの応援を改めて実感することができました。これからも蓮と直人の笑顔を届けられるよう頑張りますので、引き続き見守ってください。

■1巻分が無料で読める！

Web漫画サイト「webアクション」にて3月5日まで１巻分無料公開中！

https://comic-action.com/episode/2550689798603162829

■広告掲出

受賞を記念し、半蔵門線にて広告を掲出いたします。

試し読みができる広告となっておりますので、ご利用の際にはぜひご覧ください！

期間：2026年2月6日(金)～2026年3月5日(木)

路線：東京メトロ半蔵門線

媒体：まど上ポスター

※車内の携帯電話のご利用マナーにご協力ください。

※駅および駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

■作品情報

『ホストと社畜』

著：河尻みつる

第１巻～３巻好評発売中！

＜第４巻 2026年3月26日発売！＞

定価：792円（税込）

判型：B6判

ISBN：9784575862034

発行元：双葉社（アクションコミックス）

★マンガ賞、続々ランクイン!!

- みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026 男性部門賞受賞- 次にくるマンガ大賞2025 コミックス部門- 宝島社『このマンガがすごい！2026』オンナ編- 全国書店員が選んだおすすめコミック2025- pixivコミックランキング2024「日常・ヒューマンドラマ部門」- Renta!マンガ大賞2024[少年/青年部門] 「新感覚日常マンガ賞」受賞

【ボイスコミック】イッキ見!【CV:花江夏樹＆八代拓】No.1ホストと限界社畜。真逆に見える2人だけど…一緒に朝ごはん！『ホストと社畜』1～5話

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VQ2-GHzpuCI ]

1巻詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845758600160000000?type=2

2巻詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845758607400000000?type=2

3巻詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845758613890000000?type=2

4巻詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845758620340000000?type=2