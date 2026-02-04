もしも人生をやり直せる不思議なドアがあったら―？映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』ブルーレイ+DVD セット 4/29（水）発売、DVDレンタル開始！

株式会社ハピネットブルーレイ ＋ ＤＶＤ セット

音楽・久石譲がハリウッド作品に初進出、大切な人と観たい感動のファンタジック・ヒューマンドラマ、映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』のブルーレイ + DVDセットを2026年4月29日（水）に発売、またDVDのレンタルを開始いたします。

■大切な人と観たい！共感＆前向きになれるストーリー！

「もし人生をやり直せる不思議なドアがあったら？」「人生最悪の1日を、最高の1日に変えられるチャンスが巡ってきたら？」 という誰もが思ったことのある問いに答えるような人生再生のロードムービーは、大切な人と一緒に観てポジティブな気持ちに させてくれます。時空を旅するファンタジー×エモーショナルな感動ドラマが融合した唯一無二のユニークな作品。

■アカデミー賞ノミネート歴のあるハリウッド実力派が集結したハイクオリティムービー！

世界中で大ヒットし、社会現象化にもなった映画『バービー』以来の初出演作となるマーゴット・ロビーと、 ヴェネツィア国際 映画祭 男優賞受賞、アカデミー賞で多数のノミネートを獲得した『イニシェリン島の精霊』の名演技が記憶に新しいコリン・フ ァレルが競演。宮崎駿作品からインスパイアされたという日本を敬愛するコゴナダが監督。

■日本が誇る音楽家、久石譲がハリウッド映画音楽に初進出！

2025年7月に開催されたジブリのコンサートでは東京ドーム2日間を埋めるなど、日本で久石譲の音楽を知らない人はいないほど お茶の間に染みついている日本の才能が、満を持してハリウッド映画音楽デビュー。

商品データ※商品の仕様は変更となる場合がございます。

＜ブルーレイ+DVD セット＞

【発売日】2026年4月29日（水） ※同日DVDレンタル開始

【価格】5,390円（税込）

【ブルーレイ映像特典】

●変化し続ける愛の風景

●喜びと魔法が宿る旅

●ミュージカルシーンの裏側

【権利元】株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

【発売・販売元】株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2025 30West BBBJ, LLC. All Rights Reserved.

■法人別オリジナル特典

さらに、下記でご購入した方限定でオリジナル特典をプレゼント！

◆Amazon.co.jp：ポストカード3枚セット

※特典はなくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。特典の仕様は変更となる場合がございます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9j02lXwTpCk ]

公式サイトはこちら(https://beautiful-journey.movie/)

作品情報

キャスト（声の出演）

デヴィッド：コリン・ファレル（三木眞一郎）

サラ：マーゴット・ロビー（坂本真綾）

整備士：ケヴィン・クライン（宮田哲朗）

レジ係：フィービー・ウォーラー＝ブリッジ（三浦冴子）

スタッフ

監督：コゴナダ

脚本：セス・リース

音楽：久石譲

----------------------------

日本語版制作スタッフ

字幕翻訳：杉山緑

吹替翻訳：菅佐千子

ストーリー

友人の結婚式で出会ったデヴィッドとサラ。ふたりがレンタカーのカーナビに導かれてたどり着いたのは、奇妙なドア。通り抜けると＜人生で一番やり直したい日＞へタイムスリップしていた。ドアはデヴィッドが淡い初恋を経験した高校時代や、サラの母親が最期を迎えた場所など彼らの過去に繋がっており、ふたりは人生のターニングポイントとなった出来事をもう一度やり直すことで、自分自身、そして大切な人たちと向き合っていく…。【最悪な思い出】から【最高の愛】を見つけるための、ふたりの時空旅行がはじまる――！