第54回 国際ホテルレストランショー内「第20回HRSサービスコンクール」【1688 & Paris’16】の協賛・出展が決定! 東京ビッグサイト/2026.2.19

株式会社YELL

今年も日本最大級のフードビジネス産業展『国際ホテルレストランショー』内で、一般社団法人日本ホテルレストランサービス技能協会(略称: HRS)主催の、サービスコンクールが開催されます。今年は通算20回目の開催となり、株式会社YELLでは12回連続で協賛させていただく運びとなりました。当日は会場では“1688 Grand Rose” ”1688 Grand Blanc”、姉妹ブランドの“Paris’16 Blanc”を合わせて展示紹介いたします。

また、2月28日開催の第33回「技能グランプリ」（インテックス大阪）では、“フランス製ノンアルコールParis’16 Blanc”を、競技用アイテムとして提供協賛させていただきます。

【1688 & Paris’16 のラインナップ】左から 1688 グラン・ロゼ,1688グラン・ブラン/750ml 市場小売希望価格\5,292 (税込)、Paris’16 ブラン/750ml 市場小売希望価格\3,888 (税込)

▶︎1688紹介動画 https://youtu.be/MxM_UOpUSe8

＜コンクール情報＞

開催名: 第20回「HRSサービスコンクール」2026

開催日時: 2026年2月19日(木)午前10時～午後5時

会場: 東京ビッグサイト 西棟４ホール

HCJ2026「国際ホテル・レストラン・ショー」内 イベントステージ

主催: 一般社団法人日本ホテルレストランサービス技能協会

競技: １.ヤングプロフェッショナル部門_第一次審査を通過した料飲業界従事者(30歳以下の若手)によるトップ3選出の競技

２.カレッジ部門_第一次審査を通過した専門学校在籍者による、トップ3選出の競技

公式サイト: https://hrs.or.jp/concool/service.html

開催名：第33回「技能グランプリ」

開催日：2026年2月28日（土）

会場：インテックス大阪

主催: 厚生労働省、中央職業能力開発協会、全国技能士会連合会

概要：国家技能検定1級保有者が競う技能大会

公式サイト：https://www.javada.or.jp/jigyou/gino/ginogpx/index.html

【日本の料飲サービスの技能向上に寄与する「HRSサービスコンクール」】

料飲サービスの未来を担う若者たちへ、エールを!

『国際ホテルレストランショー』はホテル、レストラン、観光・宿泊業界の専門家が多数来場する展示会で、来場者は毎年5万人を超えています。その会期中、特設ステージで繰り広げられるのが、「HRSサービスコンクール」です。若手サービスパーソンの技能向上とサービスへの意識向上を図ることを目的として、2007年から開催。厚生労働省・東京都後援、関連7団体の後援のもと、関連14企業の共催で実施されます。ベストサービスパーソンを目指す若者たちの登竜門的な存在ともいえるコンテストです。第一次審査を通過した選手たちは、『国際ホテルレストランショー』内特設ステージで、実技の予選と本選に臨みます。そして厳格なジャッジを下す審査員は、選手たちが憧れて目指す第一線で活躍するトップ技能者たち。優勝者には厚生労働大臣賞も授与されます。

当日は、選手たちが所属するホテル、レストラン、ブライダル、学校関係者などをはじめ、料飲業界関係者一同による熱い応援で、会場は緊張と興奮と歓喜に包まれます。

主催者である日本ホテルレストランサービス技能協会(略称: HRS)は、1985年に設立した一般社団法人で、国家検定「レストランサービス技能検定」の検定試験の実施をはじめ、日本の料飲業のサービス技能の向上と育成、国際観光の発展等に寄与している団体です。その功績は高く評価されており、World Skill LYON2024(技能五輪国際大会)へ当コンクールの優勝者を送り込み、入賞・敢闘賞という結果を導きました。

コロナ禍以降の過剰とも言えるインバウンドの増加で、どの業界も人材不足が深刻化しています。料飲サービスの現場でも同様である中、技能指導者による若手サービスパーソンの技能向上の取り組みこそが、業界を支える底力となることでしょう。

【「国際ホテル・レストランショー」来場者 先着100名様に“1688 200ml ペアセット”プレゼント!】

*昨年の第19回「HRSサービスコンクール」2025のイベントの様子

HONEY BeVi(ハチミツビネガー飲料) サンプルも付いてきます!

株式会社YELLが「HRSサービスコンクール」に協賛させていただいたのは、2015年の第9回開催からです。当時、弊社取扱の“1688 Grand Rose”と”1688 Grand Blanc”はHALAL認証を持つ高級ノンアルコール飲料として、首都圏の老舗ホテルや名店レストランなどで取り扱われ始めた頃でした。

コンクールをきっかけに全国のホテル事業者の皆様や飲食店経営者様と知り合い、サービスの現場の情熱に間近に接する事が出来たことは、大いなる感動でした。これからも、日本のサービス業界を担う若者育成の応援に、少しでも貢献させていただきたいと思っております。

今回もコンクールの特設ステージの一角で、“1688 Grand Rose, 1688 Grand Blanc” と”Paris’16 Blanc”を展示紹介いたします。そして、HRSコンクールを記念して、“1688 Grand Rose & 1688 Grand Blanc 200mlペアセット”を、先着100名様にプレゼントいたします。

さらに、今回は弊社がブランディングを手がけている、台湾製ハチミツビネガーの“HONEY BeVi”のサンプルもお付けします。原料に使用されている台湾製の龍眼蜂蜜は、昨年の(社)日本ハチミツマイスター協会による第8回ハニーオブザイヤー最優秀賞を受賞したハチミツです。この夏のホテルやレストランのドリンクメニューを飾るクールな商材として、注目を集めています!

是非皆様この機会に会場までお立ち寄りください。

【1688 200ml ペアセット】 市場小売希望価格\3,726 (税込)_各種パッケージがございます。【HONEY BeVi】台湾製ハチミツビネガー/ 容量: 750ml, 1600ml。原液は調理用として、希釈すれば飲料として。お見積りはお問い合わせください。【第33回技能グランプリの抜栓競技に“Paris’16 Blanc”使用!】HRSのお誘いで「技能グランプリ」に初協賛します!

厚生労働省、中央職業能力開発協会、全国技能士会連合会の3つの団体が主催する技能グランプリでは、日本ホテルレストランサービス技能協会(略称: HRS)がその審査員を務められており、その関わりから弊社が協賛させていただく運びとなりました。今年は2月28日に、インテックス大阪で競技会が開催されます。

スパークリングワインの抜栓競技で使用されることになった“Paris’16 Blanc”は、“1688”の姉妹商品として2015年にデビュー。2024年のパリ五輪以来注目されている人気商品です。ギフトパッケージは、モノクロのスタンダードタイプとトリコロールカラーの2種類があり、豪華客船の飛鳥でのサービスや、高級車メーカーの納車時の贈答品としても採用されています。

【2026年も“1688 &Paris’16 Blanc”は皆様の傍で活躍します!】

【Paris'16】スタンダード パッケージ【Paris'16】トリコロール パッケージ

ホテル、レストラン、ブライダルの、乾杯から食中まで!

Maison Honore Du Faubourg(R)️の創始者は、高級万年筆のモンブランでデザイン部門の最高責任者兼副社長を務めた経緯のあるMr. Remi Rossano。アルコールが飲めないからと言って、シャンパングラスで楽しめないのはつまらない! と、当時まだ未知数だった高級なノンアルコール飲料に着目してブランディングした商品です。

HALAL認定飲料でもあることから、国際的なお客様の多いホテルをはじめ、リゾートホテル・旅館や、名店レストランのフレンチ、中華、鉄板焼き、Bar、Cafe他などでサービスされています。HRSコンクールの関係者の皆様の日頃の仕事場であるホテル・レストラン・結婚式場などでも多く取り扱われています。シャンパンと遜色ないコルク仕様の750mlボトルと、飲みきりタイプの200mlサイズのご用意がございます。

また、パケージも充実していることから、贈答品としても広く採用されています。

今回の会場では、各種ボトルやパッケージも合わせて展示。営業用のパンフレットも各種取り揃えております。ぜひこの機会に、商品をお確かめください。

【デザインされた各種メニュー・テンプレートのご提供も!】

*ソムリエから注がれるノンアルコールスパークリングは、お客様にラグジュアリーな気分を提供いたします。

ホテル/レストランで活用いただける高級感漂うメニューのテンプレートをご用意しています。毎年12月に翌年の四季のメニューデザインを発表! 季節に合わせて、サービス現場でご活用ください。商品説明を入れたものや、Parisのイメージをあしらったものもございます。

その他、テーブルスタンドやダミーボトル&ボトルスタンドなどもご用意しております。

▼1688 & Paris'16 メニュー・ポスター

【1688 メニュー】2026年春ﾊ゛ｰｼ゛ｮﾝ【1688ポスター】スタンダード【Paris’16ポスター】スタンダード

▼1688 ボトルスタンド＆ダミーボトル

【1688特製 ボトルスタンド】2026年4シーズンシートは、ボトルスタンドの背面に挟んでご使用いただけます。展示用のダミーボトルもご提供いたします。

【展示会商談のお問い合わせ先】

会社名：株式会社 YELL

電話番号 03-6261-2877

FAX番号 03-6385-7622

Email: order@1688grandluxe.com

公式ブランドHP：https://1688grandluxe.com

公式通販サイト：https://1688.official.ec

公式Instagram：https://www.instagram.com/1688japan/

【会社概要】

会社名：株式会社 YELL

代表者：渡邉麻奈美

所在地：東京都千代田区麹町4-7-5麹町ロイヤルビル

設立：2009年2月

公式サイト：https://www.yellinc.com

事業内容：

国際ビジネスマーケティング戦略

ブランド創生

文化関連事業等

その他関連会社: 株式会社Wsense

公式サイト：https://www.wsense.co.jp

