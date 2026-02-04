最大42％OFF！人気電動アシスト自転車＆電動キックボード、春の新生活向けアウトレットセール開始

株式会社Acalie

株式会社Acalie（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛）は、春の新生活シーズンに合わせ、電動アシスト自転車および電動キックボードを対象とした「春のアウトレットセール」を、2026年2月4日（水）12:00～3月15日（日）23:59まで公式オンラインショップにて開催します。

立春から始まる新生活に向け、人気の電動モビリティを最大42％OFFで提供。通勤・通学やラストワンマイル移動に最適なモデルを、期間限定でお得に購入できるチャンスです。本セールでは以下の製品を特別価格で販売します。

電動アシスト自転車

RICHBIT CITY ASSISTEVEREST XING CITYCOSWHEEL MIRAI COMFORT

●RICHBIT CITY ASSIST：軽量で折りたたみ可能。女性や高齢者でも扱いやすく、室内保管や車載にも最適。

●EVEREST XING CITY＋：頑丈な設計でシェアリング事業にも対応。チャイルドシート対応など拡張性が高く、毎日の移動を快適にサポート。

●COSWHEEL MIRAI COMFORT：無骨でワイルドなデザインと極太4インチタイヤを備え、安定した走行と快適性を実現。

電動キックボード（特定小型原動機付自転車）

EVEREST XING EX15RICHBIT ES1 ProCOSWHEEL MIRAI T Lite

●EVEREST XING EX15：業界最高峰のパワーとトルクを誇り、IoT機能搭載でスマホ連携も可能。

●RICHBIT ES1 Pro：軽量・コンパクトなエントリーモデルで、これまでに14,000台以上を販売した人気製品。

●COSWHEEL MIRAI T Lite：バッテリー脱着可能で高い堅牢性を備えた、実用性重視の電動キックボード。

※公式オンラインショップでは在庫限りのため、早めのチェックが推奨されます。

キャンペーン概要

・期間：2026年2月4日（水）12:00～3月15日（日）23:59

・内容：対象製品を最大42％OFF

・実施場所：公式オンラインショップ「JP Stars Online Shop」（https://www.jpstars.shop）

株式会社Acalieについて

世界中の、まだ世に知られていない次世代型製品を通して、皆様に「ワクワク」をお届けしたい。株式会社Acalie（アカリエ）は、そんな想いのもと、電動モビリティとスマートプロダクトを中心に、次世代型製品を展開する企業です。

電動モビリティ分野では、ハイブランド「COSWHEEL」、エントリーブランド「RICHBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」を展開。またスマートプロダクト分野では、AIイヤホン「Zenchord」、スマートリング「RingConn」、スマートグラス「Even Realities」など、日常をより快適で豊かなものにする製品を取り扱っています。

「皆様の生活に彩りと豊かさを」というコンセプトのもと、製品・サービスを通じて、新しい体験価値をお届けしてまいります。

会社概要

・社名：株式会社Acalie

・本社所在地：愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階

・代表取締役：中友 孟涛

・設立：2017年11月

・HP：https://ali-jp.com/

▼モビリティ展開に関するお問い合わせ先

・法人 / 販売店様サポート

https://ali-jp.com/customer/

・個人ユーザー様サポート

https://ali-jp.com/support/