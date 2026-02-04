水口酒造が、創業130周年を記念して「仁喜多津」主力4商品を全面リブランディング。「NIKITATSU」新シリーズとして2月4日（水）より発売開始。

水口酒造株式会社

1895年（明治28年）創業、松山・道後地区唯一の造り酒屋である水口酒造株式会社（本社：愛媛県松山市、代表取締役：水口皓介、以下 水口酒造）は、創業130周年の節目を記念し、主力ブランド「仁喜多津」の主要4商品（純米大吟醸酒、大吟醸酒、純米吟醸酒、純米酒）を全面リブランディングいたします。

創業130周年を迎えた今、6代目蔵元と共に、仁喜多津を「100年先も世界へ届く酒」そして「道後へ足を運びたくなる酒」にすることを決意しました。新シリーズ「NIKITATSU」として、本日2026年2月4日（水）より発売を開始いたします。

今回のリブランディングは、「道後から世界へ、世界から道後へ」という新たなビジョンを具現化するものです。石鎚山・高縄山系の伏流水を仕込み水に、愛媛の米や酵母など土地の恵みと共に醸した一杯が、道後の記憶や大切な人との会話を引き出し、道後を訪れたときのような、あたたかな笑顔へとつながっていくことを願っています。

デザインの刷新：「白鷺」をシンボルに世界へ

従来の日本語を基調としたトラディショナルなデザインから、道後温泉の発見伝説に登場する「白鷺」をモチーフにしたデザインへ刷新しました。

漢字に依存しない象徴的なビジュアルとローマ字表記を採用することで、言語の壁を越えて「道後の酒」のストーリーが直感的に伝わるパッケージとし、国内外でのブランド認知の拡大を図ります。

酒質の向上：高度な精米技術「扁平精米」の導入

【図】球形精米と扁平精米の違い（SAKETIMES_PR_精米技術の進化が日本酒をさらにおいしくする-「富久長」「伯楽星」の各蔵元が語る「真吟精米」の魅力より引用）



原料米の処理において、原料の一部に米の厚さ方向を均等に削る「扁平精米（へんぺいせいまい）」技術を新たに導入しました。これにより、酒の雑味となるタンパク質を効率的に除去し、米を削りすぎることなくクリアな酒質を実現しました。

テロワールへのこだわり：農家と連携した酒造り

最上位スペックである「純米大吟醸酒」には、地域課題である高齢化や担い手不足に悩む久万高原町の若手農家・西山農園と連携し生産した復活させた、希少な県産酒米「山田錦」を使用しています。 当社は同農園と連携し、酒米の契約栽培を行う「地産地消の酒造りプロジェクト」を推進しています。本プロジェクトでは、酒米の出来高にかかわらず高単価での全量買い取りを保証することで、農家の収益安定化と高品質な酒米の安定確保を実現しています。地域農業の活性化に貢献しながら、愛媛の風土を表現する酒造りを行っています。

商品ラインナップ

各商品の個性を最大限に引き出し、料理やシーンに合わせて選べる4つのラインナップを展開します。

NIKITATSU 仁喜多津 純米大吟醸酒

乾杯の一杯目にふさわしい、芳醇で澄んだ味わい。 NIKITATSUで最も華やかな香りが立ち上がり、余韻は心地よく長く続く。磨き抜かれた米のふくよかさが静かに広がる、一杯で満ち足りる贅沢な純米大吟醸酒。

・精米歩合：35%

・アルコール度数：15度

・内容量：720ml

・小売価格：5,500円（税込）

NIKITATSU 仁喜多津 大吟醸酒

スッキリと飲みやすい、個性豊かな大吟醸酒。 吟醸香が華やかに立ち上がり、旅先での夜更けの一杯のような、少し特別な気分へ。クリアな口あたりが、まるで果実のように軽やか。ワイングラスで楽しみたい一杯。

・精米歩合：45%

・アルコール度数：15度

・内容量：720ml

・小売価格：4,400円（税込）

NIKITATSU 仁喜多津 純米吟醸酒

力強さと清らかさをあわせ持つ純米吟醸酒。 まろやかな味わいの奥に一本の芯が通り、やさしい酸が全体を引き締める。 冷やしてこそ冴えわたり、南国果実を思わせる香りが広がる。

・精米歩合：60%

・アルコール度数：15度

・内容量：720ml

・小売価格：2,420円（税込）

NIKITATSU 仁喜多津 純米酒

力強い口当たりから始まる、存在感のある純米酒。 シャープな味わいが広がり、後味はすっきりと、心地よいキレで静かに引いていく。冷酒でも熱燗でも旨みが映える、料理の味を引き立てる食中酒。

・精米歩合：70%

・アルコール度数：15度

・内容量：720ml

・小売価格：1,760円（税込）

水口酒造株式会社について

水口酒造は、日本最古の温泉と言われる道後温泉の地で1895年（明治28年）に創業し、道後温泉本館とともに歩み続けている唯一の造り酒屋です。銘酒「清酒 仁喜多津（にきたつ）」をはじめ、「道後蔵酒」、「道後ビール」など、多岐にわたる様々な酒類を製造販売しています。創業家には「暖簾を守るな、暖簾を破れ」という教えが伝わっており、伝統を継承しつつも常に新しいことに挑戦し、近年は「地産地消の酒造りプロジェクト」にも取り組むなど、地域と共に歩んでいます。全国新酒鑑評会での通算7度の金賞受賞など、数々の受賞歴を誇ります。私たちは、お酒が持つ「人と人、人とモノを繋ぐチカラ」を信じ、「道後から世界へ、世界から道後へ」を新たなビジョンとして掲げ、日本の「伝統的酒造り」の文化継承と発展に努めてまいります。

会社名：水口酒造株式会社

所在地：愛媛県松山市道後喜多町3番23号

創業：1895年（明治28年）

事業内容：酒類製造業（清酒・ビール・発泡酒・焼酎・リキュール・スピリッツ）

公式サイト：https://minakuchi-shuzo.jp/

お問い合わせ先

水口酒造株式会社（広報担当）

電話：089-924-6616

E-mail：pr@minakuchi-shuzo.com