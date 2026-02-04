道東カーボンファーミング研究会、「サステナアワード2025」にて優秀賞を受賞

一般社団法人道東サスティナブル農業推進機構

道東カーボンファーミング研究会（所在地：北海道別海町 以下、道東 CF 研究会）は、農林水産省・環境省・消費者庁が連携して食と農林産業に関わるサステナブルな取組動画を表彰する「あふの環2030プロジェクト」主催の「サステナアワード2025」において、全国の応募作品の中から優秀賞（入賞）を受賞しました。表彰式は令和8年2月2日（月）AgVenture Lab（東京都千代田区）にて開催されました。

受賞作品 「道東から未来の酪農を切り拓く」(https://www.youtube.com/watch?v=WvO0SmBr4z0)（農林水産省公式 youTube チャンネル：maffchannel）

本研究会の受賞作品「道東から未来の酪農を切り拓く」は、北海道・別海町を中心としたカーボンファーミングの実証現場を紹介し、酪農家が実践する多様な農法について、それぞれの土壌への炭素貯留、微生物の活性などを調査分析、そして地域連携による持続可能な酪農モデルの構築を目指すことを分かりやすく発信した点が評価されました。

授賞式の様子。 右端 農林水産省 西経子審議官、左端 審査員 古田奈穂子 特任教授（兵庫県立大学大学院）

「サステナアワード2025」(https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sa2025.html)は、食と農林水産業に関わるサステナブルな取り組みを広く募集し、環境との調和、脱炭素、生物多様性、資源循環などの観点から優れた事例を表彰するものです。今年度は全国から56作品の応募がありました。受賞した取組は農林水産省ホームページを通じ、国内外に発信されます。

道東 CF 研究会は今後も、地域に根ざした脱炭素型酪農の実践と情報発信を通じて、持続可能な食と農の未来づくりに貢献してまいります。

■ 受賞概要

アワード名：サステナアワード2025(https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sa2025.html)

主催：あふの環2030プロジェクト（農林水産省・環境省・消費者庁）

受賞区分：優秀賞

受賞作品名：「道東から未来の酪農を切り拓く」(https://www.youtube.com/watch?v=WvO0SmBr4z0)

（農林水産省公式 youTube チャンネル：maffchannel）

《道東カーボンファーミング研究会》

2023年8月設立。生乳生産日本一の北海道別海町を中心とする道東をフィールドにフードチェーンをつなぐ酪農家～乳業メーカーが参画する連携事業です。ゆくゆくは消費者も参加・応援できる仕組みづくりを目指します。

HP ：道東カーボンファーミング研究会(https://www.carbonfarming.jp/)

note : 道東カーボンファーミング・ノート(https://note.com/carbon_farming)