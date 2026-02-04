【ポロ ラルフ ローレンソリッドコレクション】2027年入学用ランドセル好評につき継続販売

株式会社クロスター

伝統に裏付けされた高い品質を追求し、鋲や生地などの素材から細部のディテールに至るまでこだわりデザインされた【ポロ ラルフ ローレン】のランドセルに、2027年入学用のNEWモデル『ソリッドコレクション』が登場します。2026年3月初旬より受注を開始いたします。




販売元：株式会社クロスター（東京都台東区雷門）より全国販売店・当社ＥＣサイトにて発売いたします。




デザインコンセプト


鮮やかなコンビカラーで、スポーティな印象に仕上げました。サイドと前ポケットの刺繍がさりげないデザインのアクセントとなっています。





コンビカラーでスポーティなデザイン。




ポロポニー刺繍


サイドと前ポケットに刺繍を施し、個性を引き立てます。




スペック


素材　：本体　人工皮革（ベルエース）　背中　人工皮革


重量　：約1190ｇ


サイズ：A4フラットファイルサイズ


　　　　内寸　幅約23.5ｃｍ×高さ（最高部）31.0ｃｍ×マチ12.0ｃｍ


機能　：背カン：エアロキャッチ　錠前：ワンタッチロック　ナス管：安全ナスカン


　　　　時間割表ポケット　ファスナーポケット内Ｄカン　お名前入れ


価格　：88,000円（税込み）




カラー展開


ブラック/ブルー





ネイビー/レッド






2027年ご入学用　カタログ請求を受け付け中


2027年ご入学用カタログのお申込みを受け付けております。3月上旬より順次お届け予定です。


カタログ請求はこちら :
https://croster.co.jp/randsel/catalog





会社概要


会社名　　　　：株式会社クロスター


代表取締役　　：樋口　資男


所在地　　　　：〒111-0035　東京都台東区雷門2-17-14


URL　　　　　：https://croster.co.jp/randsel/




お問い合わせ先


フリーコール　：0800-100-7200（平日9：00～18：00）


メール　　　　：otoiawase@croster.jp


インスタグラム：


https://www.instagram.com/croster_randoseru?igsh=MzRlODBiNWFlZA==




＊デザインおよび仕様は、予告なく変更となる場合がございます。