素材にこだわるプレミアムスティックの至福シリーズから新フレーバー「至福のとろけるマンゴー8本入り」＆5年ぶりに味わいを一新した「至福のシャインマスカット8本入り」が2月23日（月）より発売

三井農林株式会社

日東紅茶ブランドを展開する、三井農林株式会社（所在地：東京都港区 代表取締役社長：藤井 洋 以下、当社）では、「至福シリーズ」の新商品として「至福のとろけるマンゴー8本入り」「至福のシャインマスカット8本入り」を2026年2月23日（月）より発売いたします。

夏の長期化に伴い高まるアイスドリンク需要に応え、冷水で溶かすだけで楽しめるインスタント飲料「至福シリーズ」のラインナップを拡充しました。暑い季節のティータイムをより特別にする味わいをお楽しみください。

■「日東紅茶 至福のとろけるマンゴー8本入り」のこだわり

素材にこだわり、果実そのもののような香味を目指す日東紅茶プレミアムスティックの「至福シリーズ」。シリーズのコンセプトを踏襲しながら以下の点にこだわって開発いたしました。

●マンゴーをイメージした味わい、パッケージ

マンゴーの持つ特有の甘くジューシーな香りと、とろけるような口当たりをイメージして味づくりしました。パッケージには、太陽を思わせるような鮮やかな背景色と、マンゴーの生産地を連想させるアジアンテイストの竹の編み物をあしらい、味わいを表現しました。

●アルフォンソマンゴーピューレ粉末を使用

マンゴーらしい味わいにこだわり、「マンゴーの王様」とも呼ばれるインド産アルフォンソマンゴーのピューレ粉末を選定しました。

■「日東紅茶 至福のとろけるマンゴー8本入り」に込めた思い

開発担当 商品企画・マーケティング部 古谷野 綾斗 コメント

例年、夏の長期化が進む春夏シーズンにおいて、南国気分を楽しめるマンゴーフレーバーの需要は高まると考え、新商品の開発に着手いたしました。マンゴーの青果は食べ頃の見極めが難しく、カットの手間もかかるため、手軽に楽しむのが難しい果物の1つです。そこで、冷水で溶かすだけで楽しめる「至福シリーズ」を通じて、マンゴーの味わいを手軽に楽しむ至福のひとときをお届けします。

■商品概要

◆商品名：至福のとろけるマンゴー

◆内容量：10ｇｘ8本

◆荷姿：（6）×4

◆希望小売価格：360円(税抜)

◆JANコード：4902831512300

■5年ぶりに味わいを一新！「日東紅茶 至福のシャインマスカット8本入り」のこだわり

至福のとろけるマンゴー

2021年2月に「至福シリーズ」第1弾として発売した「至福のシャインマスカット」は多くのお客様からご好評いただき、これまで5年間販売してまいりました。この間に、シャインマスカットは人気を拡大し、広く流通する果物となりました。そこで、より多くのお客様に親しまれる味わいを目指し、「至福のシャインマスカット」を改良いたしました。

●爽やかなシャインマスカットをイメージした味わい、パッケージ

シャインマスカットならではの爽やかさにこだわり、果実が持つ皮の青い香りや爽やかな後切れ良い甘みをイメージして、味づくりしました。パッケージには、清涼感ある青緑色の背景色とマスカットの葉をあしらい、味わいを表現しています。

●果実丸ごと搾り粉末シャインマスカット果汁を使用

シャインマスカットを皮ごと搾汁した粉末果汁を使用しました。果実を丸ごと搾ることで、皮が持つ爽やかな香りを味わいにも表現しています。

■「日東紅茶 至福のシャインマスカット8本入り」に込めた思い

開発担当 商品企画・マーケティング部 古谷野 綾斗 コメント

シャインマスカットは、青果のみならず、飲料や菓子、外食など様々なジャンルで展開される、近年人気のフレーバーの1つです。果実素材にこだわる「至福シリーズ」においても看板商品である「至福のシャインマスカット」をより多くのお客様にご愛飲いただけるよう、味わいとパッケージを一新いたしました。一般的な青果の流通時期は8月～10月頃と限られますが、冷水で溶かすだけの「至福シリーズ」であれば年間を通して、シャインマスカットの味わいを手軽にお楽しみいただけます。

■商品概要

◆商品名：至福のシャインマスカット

◆内容量：9.5ｇｘ8本

◆荷姿：（6）×4

◆希望小売価格：360円(税抜)

◆JANコード：4902831512317

■日東紅茶 至福シリーズ とは

至福のシャインマスカット

「日東紅茶 至福シリーズ」は、素材にこだわり、果実そのもののような香味を目指す商品シリーズです。新商品の「とろけるマンゴー」「シャインマスカット」の他に、「白桃＆黄金桃」、「フルーツティー」を取り揃えています。

至福のとろけるマンゴー 8本入り

アルフォンソマンゴーピューレ粉末を使用。マンゴーの甘くジューシーな香りと、とろけるような飲み心地をイメージして作りました。

至福のシャインマスカット 8本入り

果実まるごと搾り粉末シャインマスカット果汁を使用。シャインマスカットの爽やかな香りとジューシーな甘みをイメージして作りました。

至福のとろける白桃＆黄金桃 8本入り

国産粉末白桃果汁と国産粉末黄金桃果汁を使用。白桃と黄金等の芳醇な香りとジューシーさを再現しました。

至福のフルーツティー サングリア仕立て 8本入り

国産粉末巨峰果汁を使用したサングリア仕立てのフルーツティー。

■日東紅茶について

『TEAの「もっと」を創り出そう。』

三井農林株式会社が展開する主力ブランド「日東紅茶」は、1927年（昭和2年）に日本で最初の国産ブランド紅茶「三井紅茶」として誕生しました。その後、「日東紅茶」に改称し、「紅茶の美味しさを、もっと多くの方に伝えたい。」、「安心の品質を、もっと手頃な価格でお届けしたい。」という思いから、国内への紅茶の普及に努めてまいりました。現在も時代の変化に合わせて、紅茶だけにとどまらない『TEA』の持つ多様性を活かし、次々と新しいラインナップを送り出しています。

※日東紅茶 公式ウェブサイト https://www.nittoh-tea.com/

■三井農林について

『Life Innovators～あなたの毎日に寄り添い、「もっと」こころ踊る未来のために、誠実に挑戦し続けます～』

1909年（明治42年）に設立した日本初の持株会社「三井合名会社」の山林課（のちの農林課）を起源とし、その後長年にわたりお茶製品を提供する事業を継続してまいりました。現在、食品事業では、家庭用紅茶・緑茶等の製造販売、ホテル・レストランチェーン、カップベンダー（自動販売機）への製品供給、および各種茶系飲料の原料供給を手がけ、機能性素材事業としては、茶抽出物／茶カテキンの研究・開発および原料供給・製品販売を展開しております。 静岡県藤枝市と山梨県北杜市に工場、静岡県藤枝市に食品総合研究所がございます。

※三井農林株式会社 公式ウェブサイト https://www.mitsui-norin.co.jp/