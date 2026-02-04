日本抗加齢医学会 九州地方会×Dr.ルルルン株式会社共催「ウェルエイジング市民公開セミナー」を開催。先端再生医療や美容医療に着想を得た「ルルルン ハイドラ」シリーズのこだわりを公開

Dr.ルルルン株式会社

Dr.ルルルン株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表取締役：新岡 辰徳）は、2026年1月25日(日)、日本抗加齢医学会 九州地方会との共催により「ウェルエイジング市民公開セミナー」を開催いたしました。

セミナー前半の市民公開講座では、日本抗加齢医学会 九州地方会 代表世話人の尾池雄一先生、および日本美容外科学会(JSAPS)理事長の門松香一先生が登壇。「ウェルエイジング※」を軸に、自分に合った美容医療やケアを主体的に選ぶための安全な医療選択のポイントや、近年の美容医療のトレンドなどについての学術的な講演が行われました。

続く後半では、渋谷美容外科クリニック 新宿院 院長の野口なつ美先生が医学的視点からホームケアにおけるフェイスマスクの有用性と効果な使い方などを詳しく解説。専門的な知見に基づいた継続的なホームケアの重要性について、来場された方々から深い関心が寄せられました。

※ 年齢に応じたケアのこと

セミナー内では弊社の商品企画・開発担当者も登壇し、先端再生医療や美容医療のトレンドをいち早くキャッチアップし、それらの知見に着想を得て開発した「ルルルン ハイドラ」シリーズについて、なぜ今この成分を選んだのかという開発背景や、成分選定へのこだわりについて紹介しました。

本シリーズは、今回の講演でも話題に挙がったエクソソーム*1やグルタチオン*2など、美容医療でも人気のある美容成分を贅沢に配合し、毎日のホームケアで理想の肌を叶えるために、成分設計から肌あたりの使い心地までとことん追求したフェイスマスクです。継続使用が望ましいと言われる成分をデイリーケアに取り入れることで、美容医療に通ってらっしゃる方にもおすすめしたい商品となっています。

*1 整肌成分：ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム(幹細胞は含みません)

*2 整肌成分：グルタチオン、アルブチン、レシチン

本セミナーではご来場いただいた皆さまへ、ご自宅で「ルルルン ハイドラ」シリーズの魅力をご体感いただけるよう、現品4商品をプレゼントいたしました。

【プレゼント内容】

・ルルルン ハイドラ V マスク

・ルルルン ハイドラ EX マスク

・ルルルン ハイドラ AZ マスク

・ルルルン ハイドラ PD マスク

商品ページ：https://lululun.com/shop/pages/hydra

6年連続フェイスマスクブランドNo.1※1、コスメアワード320冠受賞※2『ルルルン』

フェイスマスクブランド『ルルルン』は、2011年に“毎日使いのフェイスマスク”を提案し、大容量タイプのフェイスマスクを展開してまいりました。毎日のスキンケアで、あなたの毎日を特別なものに。お手入れのたびにお肌がうるおい、毎日嬉しい気持ちになれる、そんな存在であり続けたいと思っています。

※1 富士経済「化粧品マーケティング要覧 2025」パック市場・ブランドシェア 2024年販売実績ベース

※2 2015年上半期～2024年下半期のシリーズ累計受賞数（当社調べ）

【お客様からのお問い合わせ】

Dr.ルルルン株式会社

フリーダイヤル：0120-200-390

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-4

ネクストサイト渋谷ビル11F

公式サイト：https://lululun.com/

【報道関係者様のお問い合わせ】

Dr.ルルルン株式会社 広報担当

TEL：03-5778-0408（代表）

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-4

ネクストサイト渋谷ビル11F

メールアドレス：lululun_pr@dr-lululun.com