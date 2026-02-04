TVアニメ『忍者と極道』より、作品の世界観をアパレルやユニークなアクリルグッズに落とし込んだ新商品登場！

バナナスピリッツ株式会社

バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区　代表取締役：米山博）が運営するECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」にて、2026年2月4日（水）より、TVアニメ『忍者と極道』商品を販売開始いたします。




作品の世界感を詰め込んだラインナップ。

▼商品販売ページ

ANIGA-TER(https://aniga-ter.com)



▼商品一覧


●TVアニメ『忍者と極道』パーカー ガムテ



本物のガムテープのような特殊立体加工を施したパーカー。

販売価格：8,580円（税込）


サイズ：


Sサイズ ：約着丈64cm　身幅54cm　肩巾46cm　袖丈61cm


Mサイズ ：約着丈67cm　身幅57cm　肩巾49cm　袖丈62cm


Lサイズ ：約着丈70cm　身幅60cm　肩巾52cm　袖丈63cm


製品素材： 綿100%




●TVアニメ『忍者と極道』Tシャツ ガムテ



本物のガムテープのような特殊立体加工を施したTシャツ。

販売価格：4,400円（税込）


サイズ：


Sサイズ ：約着丈66cm　身幅49cm　肩幅44cm　袖丈19cm


Mサイズ ：約着丈70cm　身幅52cm　肩幅47cm　袖丈20cm


Lサイズ ：約着丈74cm　身幅55cm　肩幅50cm　袖丈22cm


製品素材：綿100%




●TVアニメ『忍者と極道』パーカー



作品の世界観をデザインに落とし込んだパーカー。全4種。

販売価格：7,480円（税込）


本体サイズ：


Sサイズ ：約着丈64cm　身幅54cm　肩巾46cm　袖丈61cm


Mサイズ ：約着丈67cm　身幅57cm　肩巾49cm　袖丈62cm


Lサイズ ：約着丈70cm　身幅60cm　肩巾52cm　袖丈63cm


製品素材：綿100%




●TVアニメ『忍者と極道』Tシャツ



作品の世界観をデザインに落とし込んだTシャツ。全4種。

販売価格：3,300円（税込）


本体サイズ：


Sサイズ ：約着丈66cm　身幅49cm　肩幅44cm　袖丈19cm


Mサイズ ：約着丈70cm　身幅52cm　肩幅47cm　袖丈20cm


Lサイズ ：約着丈74cm　身幅55cm　肩幅50cm　袖丈22cm


製品素材：綿100%




●TVアニメ『忍者と極道』レイヤードアクリルアート



15mm厚のアクリルに両面からプリントし、イラストの奥行きを表現。透明感と重厚感が感じられる仕上がり。全5種。

販売価格：4,400円（税込）


本体サイズ：約H100mm×W148mm×D15mm


製品素材：アクリル 15mm 厚




●TVアニメ『忍者と極道』 “暴走族神 (ゾクガミ)” アクリルフレームスタンド



“暴走族神 (ゾクガミ)”殺島飛露鬼と大人になった悪童(ワルガキ)共のアクリルパーツがフレームの中でシャカシャカと動く飾って楽しいアイテム。

販売価格：3,300円（税込）


本体サイズ：約H76mm×W152mm×D17mm（組立時）


製品素材：アクリル 3mm 厚




●TVアニメ『忍者と極道』ミニアクリルトイ



キャラクター部分と背景が一体となった、まるでブリスターパッケージに入っているような透明感と奥行きを感じられる新感覚ミニチュア風アクリルアイテム。全7種。

販売価格：1,100円（税込）


本体サイズ：約H67mm×W32mm×D7mm


製品素材： アクリル




▼購入特典

TVアニメ『忍者と極道』商品を税抜3,000円以上お買い上げごとに「フラッシュ☆プリンセス」をデザインしたアクリルキーホルダーを購入特典としてランダムで1個プレゼント！


※キャンペーン期間: 2026年2月4日（水）18:00～2026年2月18日（水）23:59


※特典は無くなり次第終了になります。





(C)近藤信輔・講談社／「忍者と極道」製作委員会




▼販売概要

・予約販売開始 : 2026年2月4日（水）18:00～


・商品お届け時期 : 2026年4月上旬順次発送開始予定


・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https://aniga-ter.com




▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは

2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。


「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。


アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。



公式X（旧Twitter）：@anigater(https://x.com/anigater)


公式Instagram：@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)




【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）


電話：03-6435-3912


メールアドレス：info@banana-spirits.com


FAX：03-6435-3914