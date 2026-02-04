『断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す』（Celica）シリーズ累計200万部突破！（電子＋紙）

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が刊行する『断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す』（Celica）シリーズが累計200万部（電子＋紙）突破したことを発表いたします。

「毒をもって悪を成敗いたしますわ！」元娼婦の令嬢が悪で正義を貫く、痛快ラブファンタジー！

『断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す』は、2021年9月18日より書籍が発売されてから、痛快ラブファンタジーとして多くの方にご愛読いただいております。また、コミカライズをはじめ、ドラマCD、グッズの発売など幅広く展開を進めてまいりました。

■『断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す』あらすじ

悪辣な異母妹（いもうと）に騙され、娼館へ売られた公爵令嬢・クラウディア。

病死の果てに14歳の頃へと逆行した彼女は、もはや、初心でも愚かでもなかった。

”健気さ”を演じて冷徹な兄を手玉にとると、”罪悪感”を餌に家庭を顧みない父親を籠絡（ろうらく）。

身につけた知恵と手練手管で、学園では新入生代表を務め、生徒会入りへ。

さらには意図せず、大商会の令息や王太子までも味方に！

それぞれの思惑が渦巻く中、ついに学園で女同士の戦いが幕を開ける！

「大切なものを守るためなら、手段は選ばない。妹が”悪女”なら、それを超えてみせるまでですわ」 元娼婦の令嬢が「悪」で正義を貫く、痛快ラブファンタジー開幕！

■女性向けレーベル「Celica」とは

TOブックス初ノベル＆コミックス女性向けレーベル

異世界恋愛・ロマンスファンタジーやヒューマンドラマなど、ファンタジー世界を舞台にした女性向けの物語をお届けします。

恋も、夢も、ヒロインが自らの手で運命を掴み取っていく小説・漫画をお楽しみください。

