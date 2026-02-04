中小企業のためのMAツール徹底比較シャノン／BowNow／リストファインダー／SATORI 実運用で選ぶ判断軸

株式会社シャノン

詳細・お申込みはこちら

https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/58196?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260204(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/58196?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260204)

■ウェビナー内容

本セミナーでは、

シャノン・BowNow・リストファインダー・SATORI の4ツールを取り上げ、

それぞれの特徴や強み、向いている企業タイプ、実際の運用イメージを比較しながら、

中小企業が無理なく成果を出すためのMA選定・活用の考え方を整理します。



・営業主導型か、マーケ主導型か

・インサイドセールスがいるかどうか

・人手をかけられるか、極力シンプルに回したいか

・国産ツールのサポートを重視するか、機能拡張性を重視するか



といった実務視点での判断軸をもとに、

「結局どれを選ぶべきなのか」「どのような前提条件・運用体制で導入すべきなのか」を具体的に解説します。

■開催概要

■株式会社シャノンについて

詳細・お申し込みはこちら :https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/58196?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260204- タイトル：中小企業のためのMAツール徹底比較～シャノン／BowNow／リストファインダー／SATORI 実運用で選ぶ判断軸～- 開催日時：2月18日(水) 15:00～15:40（40分）- 参加方法：当日に視聴URLをお送りいたします。- 参加費 ：無料- 対象 ：企業のマーケティング部門、経営企画部門- 申込URL：https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/58196?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260204(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/58196?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260204)

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

- 社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）- 証券コード ：3976（東証グロース）- 代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史- 所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F- 事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート- URL ：https://www.shanon.co.jp/■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp