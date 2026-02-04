『おかしな転生』シリーズ累計200万部突破！（紙＋電子）

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が刊行する『おかしな転生』シリーズが累計200万部（紙＋電子）突破したことを発表いたします。

『おかしな転生』は、2015年10月20日より書籍が発売されました。発売から10年以上、王道スイーツ・ファンタジーとしてコミカライズをはじめ、アニメ化やドラマCD、グッズの発売など幅広く展開を進めてまりいました。2023年7月にはTVアニメが放送され、現在U-NEXT・アニメ放題ほかにてTVアニメ絶賛配信中となります。

■『おかしな転生』あらすじ

貧しい領地の貧乏貴族の下に、一人の少年が生まれる。

次期領主となるべきその少年の名はペイストリー。

類まれな才能を持つペイストリーの前世は、将来を約束された菓子職人だった。

容赦なく襲い来る盗賊、突然牙を向く野獣、狡猾で腹黒い貴族達に、水も乏しく荒れ果てた領地と、少年の下には数々の苦難と試練がふりかかる。

美貌の次期領主は、持ち前の知略とお菓子への愛情を武器に、剣と魔法の世界を生き抜いていく。

お菓子で笑顔を作ってみせると、幸せ溢れる領地を目指して、若きペイストリーの挑戦が今始まる!

最高のお菓子は最高の物語と共にある。世界を変える王道スイーツ・ファンタジー!

■TVアニメ情報

■好評予約受付中！最新単行本情報

＜ノベルス＞＜4/10発売＞おかしな転生XXX 道化師たちはこんがりと(https://www.tobooks.jp/contents/21259)

[著] 古流望

[イラスト] 珠梨やすゆき

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784867949597

▶1～29巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?keyword=%E3%81%8A%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%AA%E8%BB%A2%E7%94%9F&search_type=all&sp%5Blightnovel%5D=1&page=1)から

＜コミックス＞＜4/10発売＞おかしな転生XIV 最強パティシエ異世界降臨(https://www.tobooks.jp/contents/21235)

[漫画] 飯田せりこ

[原作] 古流望

[キャラクター原案] 珠梨やすゆき

[脚本] 富沢みどり

価格：715円(税込)

ISBN：9784867949399

▶1～13巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents?keyword=%E3%81%8A%E3%81%8B%E3%81%97%E3%81%AA%E8%BB%A2%E7%94%9F&search_type=all&author=&sp%5Bcomic%5D=1&release_date_from=&release_date_to=)から

＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞

■そのほか関連商品の発売情報はこちらから！

