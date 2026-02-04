映像技術製品販売・コンテンツ開発を行う株式会社クレッセント、公式サイトにAIアバターを導入

XRSPACE CO., LTD



AIアバタープラットフォーム「Perxona（パーソナ）」を提供するXRSPACE CO., LTD.（本社：台湾、以下XRSPACE）は、株式会社クレッセント（本社：日本）が運営する公式サイトにおいて、Perxonaを活用したAIアバターの提供を開始したことをお知らせいたします。

本取り組みにより、株式会社クレッセントの公式サイト上では、訪問者がまるで「AIの専任スタッフ」と会話するような新しい情報取得体験が可能となりました。

■ Webサイトに「話しかける」新しい体験

今回導入されたAIアバターのキャラクター設定は、株式会社クレッセントの副社長であるパグの「ゲッペイ」が擬人化したキャラクターとして導入しました。

従来のテキスト型FAQやチャットボットとは異なり、表情や動きを持ったアバターとして登場し、自然な対話を通じて情報を案内します。

株式会社クレッセントの「Vicon」「Volu☆ME!(R)」などの多種多様な製品情報や、撮影スタジオサービス、企業情報などについてサイト内に点在する情報を「一つ一つページを回って探す」のではなく、「一人のAIアバターに話しかけて聞く」体験へと進化させました。

■ 導入のポイント

- Webサイトの訪問者に対し、親しみやすく直感的な案内体験を提供- 情報取得の手段を「読む・探す」から「対話して理解する」体験へ転換- 初めて訪れるユーザーでも迷うことなく理解できる、分かりやすい導線を実現- 人的リソースを増やすことなく、安定した情報案内体制を構築

Perxonaは専門的な操作や複雑な設定は不要でノーコードで導入可能でき、企業の公式情報をもとに、常に正確で一貫性のあるコミュニケーションを行える点も特長です。

■ 日本企業との実運用パートナーシップ

今回の株式会社クレッセントとの取り組みは、Perxonaにとって日本市場における本格的な実運用事例の一つとなります。

Perxonaは、日本企業が大切にする「信頼感」「分かりやすさ」「過度にならない表現」を重視し、テクノロジーを前面に出しすぎない、“ちょうどいいAI体験”の設計を行いました。

■ Perxonaについて

Perxonaは、企業の公式情報をもとに、「実際に使われ続けるAI アバター」を構築・運用できるプラットフォームです。単なるデモや一時的な施策ではなく、Web サイト・展示会・受付・多言語対応など、さまざまな接点で活躍する「AIの専任スタッフ」として導入が進んでいます。

今後もPerxonaは、日本企業との協業を通じて、人とデジタルの距離を縮めるコミュニケーション体験を広げてまいります。

■ 企業情報

株式会社クレッセントについて

映像機器・システムの販売からスタジオサービス、3D／4Dコンテンツ制作までを手がける映像技術企業。最先端の映像技術と制作ノウハウを活かし、VR／ARなど次世代コンテンツを含む高付加価値なソリューションを提供。

公式サイト：https://www.crescentinc.co.jp

XRSPACEについて

ヒューマンセントリックAIおよび3Dアバター領域で、革新的なデジタル体験を提供するテクノロジー企業。AIと3Dアバターを活用し、人と企業の新しいつながりを創造するプラットフォームとサービスを構築。

公式サイト： www.xrspace.io(http://www.xrspace.io)

Perxonaお問い合わせフォーム：https://www.perxona.ai/jp/register

クレッセント社 代表取締役 小谷 創様及びXRSPACE社 代表取締役 Kurt LiuXRSPACEのチーム（中央テレビ画面はクレッセント公式サイトにAIアバターが導入された様子）