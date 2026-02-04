従業員の健康増進に向けた取り組みが評価、スポーツ庁「スポーツエールカンパニー」に3年連続で認定

ダイヤ工業株式会社

医療用品メーカーのダイヤ工業株式会社(https://www.daiyak.co.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表取締役：松尾浩紀）は、従業員の健康増進のために積極的な取り組みを行っている企業として、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2026」に認定されたことをお知らせいたします。2024年の初認定から3年連続の認定となります。当社は「運動器年齢-10歳」をビジョンに掲げ、就業時間内に行う独自の体力測定会や社屋内へのコンディショニングスタジオ開設など、メーカーの知見を活かしたユニークな施策を展開。今回の認定を機に、従業員が心身ともに健やかに働ける環境づくりをさらに加速させてまいります。

従業員の健康増進に向けた取り組み例

1.就業時間内に全従業員の「運動器年齢」を測定

接骨院向けに独自開発した運動器数値化システム「bonbone check」を社内でも活用し、従業員の健康維持・向上に努めています。具体的には、毎月1グループ4～5名に分かれて就業時間内に運動器の状態を測定します。7項目（握力、長座体前屈、立ち上がりなど）を測定し、システムに数値を入力することで運動器年齢が算出されます。毎月測定することで、運動器に対する健康意識を高めています。また、部門や年代を超えたコミュニケーションの活性化にも繋がっています。

長座体前屈（左）／ 棒反応（右）閉眼片足立ち２．社屋内に「ピラティススタジオ」をオープン（2025年開始）

地域の健康増進とコンディショニングを支援する新たな拠点として、2025年4月に理学療法士の国家資格を持つ専門スタッフによるコンディショニングスタジオ「DAIYAからだラボ」をオープンしました。本施設では、お客さまの体の状態を丁寧に評価・施術した上で、一人ひとりに合わせたオーダーメイドのピラティスを提供し、健康をサポートしています。オフィスと同じ社屋に併設されているため仕事終わりにも通いやすく、従業員専用のお手頃なプランを設定することで、身体の悩みや調子に合わせて継続的にレッスンを受けられるよう促進しています。

従業員がグループレッスンを受けている様子従業員がグループレッスンを受けている様子３．プロ選手も使うジムで運動機会を提供

サプライヤー契約を結んでいるスポーツチームが運営するトレーニングジムを企業として月2回予約し、希望する従業員が利用できる場を設けています。1回につき2時間の利用時間を確保しており、参加者はジム内のトレーニング器具を使って自由に運動を行っています。トレーニングジムでは、トレッドミルやダンベルなどに限らず、卓球台、バスケットゴール、ゴルフ練習ネットなども設置されており、楽しみながら運動できる環境があります。スポーツチームのプロアスリート選手たちと交流することもでき、トレーニング方法の指導を受けたり、横でトレーニングの様子を見ることもあります。

今後の展望

ジムでトレーニングを行っている様子ジムで卓球を行っている様子

「運動器年齢-10歳」というビジョンの実現に向け、今後も定期的な健康イベントや気軽に参加できる運動機会を積極的に取り入れてまいります。また、現在実施している取り組みを定期的に見直し、時代の変化や従業員のニーズに合わせた支援を継続することで、すべての人が健康で自分らしく動ける社会の実現に向け、健康経営をより一層加速させてまいります。

「スポーツエールカンパニー」とは

スポーツ庁が、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の支援や促進に向けた積極的な取り組みを実施している企業を認定する制度です。「働き盛り世代」のスポーツ実施率を向上させ、国民の健康増進を図ることを目的としています。

詳細はこちら：スポーツ庁 公式ページ(https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1399048.htm)

会社概要

【ダイヤ工業株式会社】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役 松尾浩紀

設立：1963年4月

資本金：1,000万円

Tel：086-282-1245（平日：9：00～17：30）

Fax：086-282-1246

Mail：info@daiyak.co.jp

URL：https://www.daiyak.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/daiyak_medical/ （@daiyak_medical）

公式X：https://x.com/daiyak_medical

事業内容：コルセット、サポーター、アシストスーツ、テーピング、トレーニング用品などの多岐にわたる製品を開発・製造・販売